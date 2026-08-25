„Rezignovat a pokrčit rameny? To odmítám.“ Pavel před velvyslanci vyslal vzkaz Babišovi a Macinkovi

České velvyslance v pondělí vítal premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), v úterý pak přišel na řadu Hrad a prezident Petr Pavel. Ten před nimi mluvil především o proměně dosavadního světa, spojencích a nových úkolech české diplomacie. Několikrát si ale neodpustil poznámku k vládě – Macinkovi například připomněl některé své prezidentské kompetence.
Do Prahy se na tradiční výroční poradu sjeli čeští velvyslanci a velvyslankyně z celého světa. V pondělí se jejich hlavní program odehrával v Černínském paláci, kde jim svou představu o české zahraniční politice představili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Babiš velvyslancům slíbil mimo jiné boj za rychlejší rozšíření EU na západní Balkán. Doufá, že Černá Hora vstoupí v roce 2028 a Albánie o rok později.
Macinka zase nastínil diplomatům nový kurz české diplomacie. „Přejít od aktivismu zpět k diplomacii, od moralizování k vyjednávání, od politiky gest k politice výsledků, od automatického přejímání postojů k vlastnímu úsudku,“ řekl na slavnostním zahájení porady velvyslanců.
A právě na některé z těchto tezí Pavel druhý den navázal. Jen poněkud po svém. Prezident před diplomaty vykreslil dnešní svět, v němž se rychle přeskupují mocenské poměry, vznikají nové aliance a státy si hledají spolehlivé partnery. Česko podle něj nemůže stát opodál.
„A často se už nečeká na všechny. V takové době nestačí jen reagovat nebo přihlížet. Musíme vědět, kam chceme patřit,“ řekl Pavel.
Podle prezidenta je „v životním zájmu naší země“ být „aktivní součástí těch uskupení, kde se rozhoduje o naší budoucnosti“. „Pokud u těchto stolů nebudeme sedět, přijdeme o příležitosti,“ varoval.
„Rezignovat a pokrčit rameny? To nechci akceptovat.“
Výraznější vzkaz ale vyslal Pavel směrem na domácí půdu. Varoval před tím, aby Česko působilo rozpolceně.
„Navenek musíme působit jednotně. Nemůžeme si dovolit působit jako země, která vysílá rozporné signály nebo vede nekonečné vnitropolitické spory. Navenek existuje jen jedna Česká republika. Neexistuje tým vlády a tým prezidenta. Existuje pouze český tým,“ prohlásil.
A potom přidal větu, která mířila ještě zřetelněji na současnou politickou realitu: „Rezignovat, pokrčit rameny a říct si ‚tak holt Česko bude mít dvě zahraniční politiky‘ není cesta, kterou jsem připravený akceptovat.“
Pavel zároveň připomněl spojenecké závazky. Po summitu NATO podle něj přichází období, kdy se bude od spojenců očekávat „především důsledné plnění obranných závazků a schopnost úzce spolupracovat“.
A jeho další formulace zněla jako připomínka vládě, že sliby se mají také plnit: „Navenek ale musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostát tomu, co slíbí.“
„Hodnoty, nebo pragmatismus? Obojí.“
Pavel se pustil i do dalšího bodu Macinkovy a Babišovy filozofie zahraniční politiky – snahy odsunout dosavadní „hodnotovou“ diplomacii a soustředit se podle nich více na pragmatismus a ekonomické zájmy.
Ministr přitom opakovaně kritizuje přístup zejména minulé vlády, který podle něj českou zahraniční politiku nutil do světa „exportovat pravdu a lásku“. Prezident na to reagoval bez jmenování Macinky, ale poměrně čitelně.
„V české debatě se tento přístup někdy zbytečně rozděluje na dva póly – hodnoty nebo pragmatismus. O žádné protipóly přitom nejde,“ řekl Pavel.
„Pragmatismus neznamená hodnotové vakuum,“ pokračoval. Každé rozhodnutí podle něj obsahuje představu o tom, co chce stát hájit a kam chce směřovat. A ani pragmatická spojenectví se bez hodnot neobejdou.
„Všechna funkční a pragmatická spojenectví jsou postavena na důvěře a společných hodnotách. A my spojenectví nezbytně nutně potřebujeme,“ dodal.
Ekonomickou diplomacii přitom Pavel nezavrhl. Naopak zdůraznil, že bezpečnost a prosperita jsou dnes propojené a že spolehlivost země je sama o sobě ekonomickou výhodou. Česko podle něj musí otevírat firmám nové trhy, ale zároveň zůstat aktivním a důvěryhodným spojencem.
Velvyslancům zároveň připomněl, že nejsou jen tváří Česka v zahraničí, ale také důležitým zdrojem informací a zkušeností pro domácí politiku. „Je to ale i příležitost, jak domů zprostředkovat zkušenosti a osvědčená řešení odjinud,“ řekl. Zmínil například Finsko a pobaltské země, od nichž se podle něj může Česko v některých oblastech učit.
Pavel se zároveň přihlásil k pokračování podpory západního Balkánu, což je jedna z mála oblastí, v níž se podle něj s vládou shoduje. „Země západního Balkánu nadále mohou počítat s českou podporou – jsem rád, že jsme v tomto s vládou plně zajedno,“ zmínil prezident.
Připomněl, kdo jmenuje velvyslance
Na samém konci projevu pak přišla ještě jedna pozoruhodná připomínka. Pavel diplomatům řekl, že svůj podpis pod pověřovacími listinami rozhodně nepovažuje za formalitu.
„Je v tom určitý vztah důvěry a chci, abyste věděli, že se na mě můžete kdykoli obrátit,“ prohlásil.
V kontextu napjatých vztahů mezi Hradem a Černínským palácem to znělo jako určitá připomínka prezidentovy role při vysílání českých ambasadorů. Prezident totiž velvyslance formálně jmenuje a přijímá jejich pověřovací listiny.
Pasáž přichází také po sporu kolem českého velvyslanectví v Ankaře a Pavlovy účasti na summitu NATO. Podle informací Aktuálně.cz měl Macinka po návratu z Ankary vyzvat české velvyslanectví, aby mu poslalo veškerou korespondenci mezi ambasádou a Kanceláří prezidenta republiky.
Chtěl tím podle informací redakce zjistit, zda ambasáda pomáhala Pavlovi se zajištěním pozvání na neformální večeři s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. Podle Hradu však taková pomoc neproběhla.
Macinka byl přitom na úterní setkání na Hradě jako ministr zahraničí také pozván. Účast šéfa diplomacie je při podobném setkání prezidenta s velvyslanci tradiční. Ministr ale mezi diplomaty, kteří si Pavlův projev vyslechli, nakonec chyběl.
Prezident na závěr velvyslancům poděkoval za jejich práci a pochválil pověst Česka ve světě. „Česká republika má ve světě lepší pověst, než si často sami připouštíme,“ řekl. Je podle něj respektována jako „spolehlivý partner, který dokáže přispět k řešení problémů, nejen na ně upozorňovat“.
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