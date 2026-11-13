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Domácí

Exekuce závodiště v Mostě? Spor o hluk opět řešil soud, autodrom nepotěšil ani nyní

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Je to už více než rok a půl, co česká justice rozhodla ve sporu mezi Autodromem Most a manželi žijícími v jeho blízkosti. Soudy daly za pravdu páru, který jako jeden z řady lidí dlouhé roky upozorňuje na údajně nezvladatelný hluk vycházející ze závodiště. Ovšem okruh stále stanovené decibely nedodržuje. I proto manželé autodrom poslali do exekuce. V té zůstává i po dalším soudním jednání.

I letos se na Autodromu Most, který je v exekuci, jelo několik závodních sérií. Na snímku třeba mistrovství střední Evropy.
I letos se na Autodromu Most, který je v exekuci, jelo několik závodních sérií. Na snímku třeba mistrovství střední Evropy.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz
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Sezona automobilových závodů je téměř u konce. Ve světě i v Česku. Bohatá byla i v Mostě, kde kromě komerčních jízd, kdy si okruh pronajímají řidiči a firmy k testování, proběhlo i několik sérií jako mistrovství světa superbiků či evropský šampionát tahačů.

Na první pohled se tak na fungování mosteckého autodromu nic zásadního nezměnilo, přestože už v březnu 2025 prohrál nejdůležitější spor své historie. Tehdy Krajský soud v Ústí nad Labem pravomocně vyhověl stížnostem manželů Huličkových bydlících u autodromu. A rozhodl, že automobilové a motocyklové závodiště sužuje své okolí rámusem, který je nutné snížit.

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Jenže vedení okruhu se nařízenými limity neřídí a dál je překračuje. Huličkovi proto začali dodržování stanovených decibelů vymáhat exekučně. Letos v březnu Okresní soud v Mostě uznal, že exekuce je oprávněná a nezastavil ji.

„Jsme přesvědčeni, že v řízení nebyl dostatečně zohledněn náš pohled ani námi předložené odborné argumenty, i proto podáváme odvolání,“ sdělila tehdy Jana Svobodová, obchodní a marketingová ředitelka autodromu, reportérovi Aktuálně.cz.

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„Rozhodnutí respektujeme“

To se řešilo ve středu 4. listopadu u ústeckého soudu. A jak zjistila redakce, ani tentokrát mostecké závodiště neuspělo. „Bylo potvrzeno rozhodnutí okresního soudu,“ popsal Václav Láska, právní zástupce manželů Huličkových.

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„Rozhodnutí krajského soudu respektujeme. Týká se vymáhání povinnosti vyplývající z dřívějšího rozsudku ve sporu o hluk z areálu,“ připojila se Jana Svobodová. Novinář se obrátil i na samotný ústecký soud. Jeho mluvčí Gabriela Nedělková ale prohlásila, že detaily může sdělit, až rozhodnutí obdrží obě strany sporu.

Jana Svobodová připomíná, že kořeny současného problému sahají do doby, kdy okruhové závodiště z většiny vlastnil podnikatel Josef Zajíček. Ten ovšem na přelomu letošního května a června ze společnosti zmizel - novým vlastníkem se stal podnikatel Roman Staněk a jeho firma RIQ Investments. Staňkův syn je závodním pilotem, příští rok se objeví ve Formuli 2.

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„Současné vedení se celkově problematikou hluku a jeho řešením zabývá a již zadalo studii proveditelnosti protihlukových opatření a odborné měření hluku,“ popisuje Svobodová. „Posuzované možnosti zahrnují také vybudování protihlukového valu,“ vypichuje ještě.

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„Zhoršení zdraví, znehodnocení majetku“

Jedním dechem zmiňuje, že kromě exekuce autodrom řeší i stížnosti spolku Zdraví pro Most. I ten totiž dlouhodobě upozorňuje na to, že se situace nijak nelepší a na její nápravě se údajně nepracuje.

„Po více než jedenácti letech marných výzev nestačí slyšet, že věc je složitá. Opatrnost a nečinnost úřadů už nejsou na místě. Soud jasně řekl, že hluk je nadměrný a zásah do práv obyvatel je nepřípustný. Občané proto oprávněně požadují nápravu a respektování svých zákonných práv na zdravé a klidné životní prostředí,“ oznámil před několika týdny Ivan Dlouhý, předseda spolku.

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První listopadovou středu, kdy ústecký soud řešil exekuci, přímo na autodromu probíhalo další měření hluku z projíždějících motorek. K čemu data poslouží a jaké konkrétní kroky ke ztišení autodrom podnikne, chce prý Jana Svobodová oznámit v příštích dnech.

„Z přetrvávajícího stavu profituje prakticky pouze soukromá společnost Autodrom Most, která provozuje areál bez ohledu na dopady na veřejné zdraví a přírodu. Takzvaný ,ekonomický přínos‘ se netýká místních obyvatel – ti naopak nesou náklady: zhoršení zdraví, znehodnocení majetku, každodenní stres,“ opřel se do závodiště Ivan Dlouhý.

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Na Autodromu Most jsou k vidění i závodní speciály Lamborghini. Tady na záběrech
z francouzského okruhu Paul Ricard:

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