Exekuce. Autodrom Most řeší zásadní problém: neomezil prý hluk, jak mu nařídil soud

Je to jen pár týdnů, co byl Autodrom Most díky dobře zvládnutému mistrovství superbiků v centru zájmu motoristického světa. Teď ale musí majitel okruhu Josef Zajíček řešit nepříjemnou a velmi zásadní potíž. Advokát Václav Láska totiž na autodrom podal exekuční návrh. Závodiště prý stále neplní březnový pravomocný rozsudek, podle něhož nesmí obyvatele v okolí omezovat nepřiměřeným hlukem.

Dvaačtyřicet let poté, co se tady jely historicky první závody o Cenu města Most, zažívá autodrom nejkritičtější situaci své historie. Nejenže v březnu prohrál několikaletý soudní spor kvůli nepřiměřenému hluku. Teď navíc musí čelit i exekučnímu řízení, jak zjistil deník Aktuálně.cz. Související "Lidská lůza!" U soudu zvítězili nad mosteckým autodromem, teď manželé čelí výhrůžkám 1:39 "Návrh byl podán," potvrdil Aktuálně.cz advokát Václav Láska. Řízení má na starosti Exekutorský úřad Praha 5 vedený Ondřejem Hanákem. Ten na dotazy redakce do vydání článku neodpověděl, jeho zaměstnankyně ale do telefonu potvrdila, že dotaz Hanákovi předá. Exekuce navazuje na rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ten už letos 20. března pravomocně rozhodl, že autodrom musí snížit nepřiměřený hluk, kterým obtěžuje některé obyvatele Mostu. "Rozsudek respektujeme," tvrdí autodrom "Nebude-li povinnost tímto rozsudkem uložená splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na nařízení výkonu rozhodnutí či exekučním návrhem," píše ústecký soudce Jan Pekáč v materiálu, který deník Aktuálně.cz získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak popisuje advokát Láska, jeho klienti Naďa a Jiří Huličkovi, kteří se s autodromem soudili a vyhráli, si prý v minulých týdnech ověřili, že nepřiměřený hluk neustal, a proto se rozhodli podat exekuční návrh. Jak a kdy decibely ze závodního okruhu měřily, nechce Láska specifikovat. Související "Přišel a začal očistec." Svědci soudu popsali, jak jim mostecký autodrom ničí život "Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem respektujeme," namítá ovšem Radek Laube, mluvčí autodromu. "V posledních měsících jsme zavedli řadu opatření pro další snížení hlukové zátěže," tvrdí s tím, že se snaží být dobrým sousedem a dbát na to, aby okolí netrápili hlukem. Nejvyšší soud: Odklad? Spíš výjimečně I proto, že vedení mosteckého autodromu vnímá březnový rozsudek jako "zcela v rozporu s platným kolaudačním rozhodnutím", podalo dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně (NS). Podle zjištění deníku Aktuálně.cz se v něm snaží dosáhnout i odkladu. Tedy toho, aby se rozhodnutím ústeckého krajského tribunálu zatím nemuseli řídit a rozhodlo se až podle toho, jak určí Nejvyšší soud. Jak řekla Gabriela Tomíčková, mluvčí NS, spis byl do Brna doručen před týdnem, v pátek 6. června. "Vzhledem k tomu, že je věc zatím vedena jako nevyřízená, nemůžeme sdělovat další podrobnosti," odrazila mluvčí dotazy reportéra deníku Aktuálně.cz. "Dovolání jako mimořádný opravný prostředek nemá odkladný účinek, odklad právní moci či vykonatelnosti může být Nejvyšším soudem přiznán, byť je to spíše výjimka," doplnila Tomíčková v obecné rovině. Stát nám nepomůže, musíme trať pronajímat Jak vyplývá z březnového rozsudku, který deník Aktuálně.cz popsal před několika dny, ústecký senát pod vedením Jana Pekáče nakázal, že dění na mosteckém závodním okruhu nesmí své nejbližší okolí zatěžovat nepřiměřeným hlukem. Jako přiměřené hlukové limity soud stanovil ve všední dny 55 decibelů a 50 decibelů o nedělích a státních svátcích. Související "Může to znamenat konec autodromu." Majitel okruhu komentuje rozsudek ve sporu o hluk K takovému závěru krajský soud došel i po výslechu pěti předvolaných svědků z okolí autodromu. Ti v síni podle rozsudku shodně potvrdili, že současný hluk ze závodní dráhy je neúnosný pro život. Stěžují si především na komerční jízdy během všedních dnů a motorky, závodní víkendy jim příliš nevadí. Na to ovšem majitelé autodromu namítají, že právě pronájmy závodní dráhy jsou pro ně hlavním zdrojem příjmu a toho, aby mohli okruh držet při životě. Prý i proto, že podpora státu tu nedosahuje zdaleka takové úrovně jako v případě brněnského Masarykova okruhu. Pro připomenutí - jihomoravské závody motocyklů Moto GP mohou každý rok počítat s vládní dotací ve výši sto milionů korun. "Zjišťujeme, zda existuje nějaký investor, který by měl zájem k nám vstoupit a pomoci autodrom rozvinout ještě intenzivněji. Jsme otevřeni i jednáním s městem či státem, čímž bychom mohli náš autodrom posunout na evropskou úroveň," řekl Josef Zajíček, majitel mosteckého autodromu, deníku Aktuálně.cz na začátku letošního dubna. Tedy jen pár dnů po rozhodnutí ústeckého soudu. Tahače v Mostě bojovaly i v dešti (31. 8. 2020) 6:15 Tahače s Mostě bojovaly i v dešti | Video: Buggyra