Evropu čeká o víkendu nejteplejší den od začátku roku. Úřady varují před požáry

Francie, Španělsko či Německo o víkendu zřejmě zažijí nejteplejší den od začátku roku. Může za to vlna vedra, která z Iberského poloostrova postupuje dále na východ. V řade zemí tak teploty vystoupají na hodnoty, které jsou obvyklé v červenci či srpnu, uvedla agentura AP. Úřady vyzývají, aby na sebe lidé dávali větší pozor, a varují před vznikem požárů.

Na většině francouzského území se čekají teplotní maxima v sobotu, ukazuje předpověď agentury Météo-France. V některých oblastech na jihu a západě země by se teploty mohly vyšplhat nad 40 stupňů. Úřady vyhlásily varování před horkem v 70 ze 101 departementů. Velmi teplé budou přitom i noci.

Například stanice ve městě Tarascon na jihu Francii v noci na pátek naměřila přes 26 stupňů, což je nejvíce od jejího spuštění v roce 1990. Kvůli velkému znečištění vzduchu a vysoké koncentraci ozonu v Paříži a Lyonu úřady nařídily omezení automobilové dopravy a snížily maximální povolenou rychlost.

Vlna veder bude trvat v sobotu také ve Španělsku, kde teploty začaly výrazně stoupat už na začátku týdne. Nejtepleji má podle meteorologů být na východě země. V pátek odpoledne bylo na většině španělského území (mimo Kanárské ostrovy) přes 35 stupňů, uvedla meteorologická služba Aemet. Velmi teplé počasí a sucho vytváří příznivé podmínky pro vznik lesních požárů.

Největších z nich hoří v oblasti města Zamora u portugalských hranic. Oheň tam zničil na 9000 hektarů porostu a stále není pod kontrolou. Z oblasti muselo být evakuováno na 250 lidí, uvedla agentura EFE. Požáry ale sužují i další regiony, například Katalánsko či Navarru. Podle serveru veřejnoprávní stanice RTVE bylo zničeno na 13 000 hektarů lesů a porostů.

Varování před lesními požáry platí i v Německu. Podle meteorologické služby DWD na západě země teploty v sobotu vystoupají až na 38 stupňů a velmi teplá bude i neděle.

Část Anglie v pátek zažila nejteplejší den od začátku roku. Stanice v Londýně-Heathrow naměřila přes 32 stupňů a meteorologové očekávají ještě vyšší údaje na jihovýchodě země. Teploty by ale od soboty měly začít klesat, uvedla stanice BBC.

Vlna veder ze severní Afriky dorazila na Iberský poloostrov v neděli a meteorologové ji považují za předčasnou. Podle Světové meteorologické organizace (WMO) však budou brzké vlny veder kvůli globálním změnám klimatu čím dál častější a také intenzivnější. "To co zažíváme nyní je bohužel jen ochutnávkou budoucnosti," uvedla mluvčí organizaci Clare Nullisová. OSN v pátek také vyzvala státy, aby se více zapojily do boje proti suchu.