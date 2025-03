„Chybí třeba lepicí páska.“ Expert poupravil nouzový batoh z dílny EU

Co mít s sebou v zavazadle pro případ krize tak, aby člověk dokázal v případě nouze fungovat alespoň 72 hodin? Mimo jiné i to obsahuje nová strategie pro zvládnutí krizí, válek a katastrof, kterou čerstvě představila Evropská komise.

"Všichni obyvatelé EU by si měli připravit zavazadlo, chcete-li jakýsi třídenní batoh pro případ nouze," ukázala ve videu na sociálních sítích eurokomisařka pro připravenost a krizové řízení Hadja Lahbibová.

Ukazuje v něm svoji kabelku, která by měla obsahovat vše, co je v případě nouze potřeba. Tedy například baterku, rádio či zásoby vody a jídla na 72 hodin. Ve videu to všechno názorně ukazuje.

Nová strategie "přichází v době, kdy Evropská unie čelí stále složitějším krizím a výzvám, které nelze ignorovat, od rostoucího geopolitického napětí a konfliktů, hybridních a kybernetických bezpečnostních hrozeb, manipulace a vměšování ze zahraničí až po klimatické změny a přírodní katastrofy", tvrdí tisková zpráva Komise.

Podle Tomáše Frolíka, experta ze společnosti Hard Task Training, která se zabývá mimo jiné i kurzy přežití, obsahuje video skoro všechno vybavení, co v nouzi člověk potřebuje. Podle něj mu však chybí zdravotnické pomůcky.

"Zaškrcovadlo, obvaz, hrudní krytí, zdravotnické rukavice a pak náplasti na drobná poranění," říká muž se zkušenostmi z práce u Policie ČR, kde působil mimo jiné i jako vyjednavač či instruktor střelby. On sám doporučuje mít v zavazadle pro případ nouze také kus pořádné lepicí pásky a univerzální prostředek na opravu a přilepení čehokoliv.

Mezi rizikové situace, pro které se "nouzový batoh" může hodit, zástupci Evropské komise zařadili například přírodní katastrofy, jako jsou povodně, lesní požáry či zemětřesení, a pak také průmyslové havárie, technologické poruchy a pandemie. Ale také hybridní hrozby, sabotáže či ozbrojené konflikty.

Manuál pro přežití chystá i Česko, ministerstvo vnitra během několika měsíců chce představit občanům nový manuál pro přežití v krizových situacích.