Eva Decroix: Musím být krutá, Babišova absence 17. listopadu je zbabělost

Velká demonstrace Milionu chvilek je podle Evy Decroix (ODS) příležitostí, jak dát najevo obavy o veřejnoprávní média i stav institucí. Opoziční strany podle ní samy dnes nedokážou přivést lidi do ulic a musí lépe říct, kam chtějí zemi vést. Premiérovu neúčast na Národní 17. listopadu označila za smutný symbol a projev zbabělosti. Uvedla to v pořadu Spotlight.
Poslankyně ODS Eva Decroix se chystá na demonstraci Milionu chvilek. Protesty podle ní vyjadřují nejen nesouhlas se změnou financování veřejnoprávních médií, ale také širší nespokojenost se směřováním země. Způsob, jakým vláda změnu prosazuje, se podle ní stal symbolem překročení pomyslné červené čáry. „Síla přijde z ulice, ale nepřijde ze strany opozičních stran,“ řekla. Politické strany podle ní samy nemají dostatečnou sílu přivést lidi do ulic, jejich úkolem je proměnit očekávání demonstrantů v konkrétní politické kroky.
Za důležitou považuje otevřenou debatu o veřejnoprávních médiích, jejich roli i financování. Vadí jí, že se podle ní nejdřív hlasovalo a teprve potom se začalo mluvit o obavách odborníků a veřejnosti. Zároveň kritizovala vládní rétoriku vůči soudům, novinářům a lidem, kteří s vládou nesouhlasí. Premiérovu nepřítomnost v Česku 17. listopadu označila za „smutný symbol“ a „druh zbabělosti“. Podle Decroix by měl Andrej Babiš využít svátek k setkání i s lidmi, kteří s ním nesouhlasí.
Decroix připustila, že opozice není pro veřejnost dostatečně čitelná a často reaguje na množství vládních výroků a přešlapů, místo aby srozumitelně představovala vlastní směr. ODS by podle ní měla říct, jak chce, aby země vypadala za pět let, a vysvětlovat i nepopulární návrhy. Debatu uvnitř strany o jejím směřování považuje za potřebnou, odmítá ale stavět politiku pouze na snaze získat vyšší preference. „Ta cesta k tomu, aby tam bylo 20 procent, je o tom, že to musí mít obsah,“ řekla.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
Začátek–00:02:00 Eva Decroix se zúčastní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii 15. listopadu. Vnímá ji jako projev zájmu občanů vyjádřit svůj názor a raduje se z atmosféry, kdy se lidé sejdou, protože jim na něčem záleží.
00:02:00–00:06:50 Důvodem demonstrace se stalo prosazování zákona o financování veřejnoprávních médií, což Decroix vnímá jako symbol překročení „červené čáry“ vládou. Uznává, že politické strany nemají dnes dostatečnou sílu vyvolat takové hnutí a opozice musí být schopna odpovídat na požadavky, které přicházejí z ulice.
00:06:50–00:11:40 Decroix kritizuje způsob, jakým vládní koalice prosazuje změny, a poukazuje na nedostatek otevřené diskuse, zejména v otázce veřejnoprávních médií. Vnímá to jako pohrdání fungujícími institucemi a nebezpečné opisování z Maďarska.
00:11:40–00:22:55 Premiérovu absenci na 17. listopadu označuje za zbabělost, protože Babič podle ní odmítá diskutovat s kritiky a čelit jim. Chování vlády, včetně výroků premiéra o soudcích a novinářích, podle Decroix rozkládá základní demokratický a právní řád a vede k pocitu ohrožení svobody. Způsob, jakým vláda nakládá s různými resorty a řeší kauzy, vnímá jako „bizáry“ a „nerespektující chování“.
00:22:55–Konec Decroix souhlasí s názorem, že ODS chybí „čitelnost“ a jasná vize, kam směřuje za pět let. Uznává dilema opozice, zda komentovat každý přešlap vlády, nebo se soustředit na svá klíčová témata. Podle ní je důležité, aby ODS zůstala „zdravým hlasem uprostřed“ a dokázala komunikovat i nepříjemné pravdy o hospodaření státu, aniž by se jen honila za preferencemi.