Ve vrcholící předvolební kampani jsou hodně slyšet především kritici Evropské unie. Aktuálně.cz mluvilo s několika mladými kandidáty, kteří naopak podporují evropské plány, jako je Zelená dohoda, migrační pakt nebo odklon od spalovacích motorů. Přiznávají ale, že to mají v debatách s voliči obtížnější. "Nechci na to ale naskakovat, nechci zrazovat hodnoty EU," vysvětluje jedna z nich.

Přestože satirický seriál Kancelář Blaník pranýřováním poměrů spíše od politiky odrazuje, u 24letého Adama Trunečky stál na začátku jeho zájmu o veřejné dění. "Hrozně mě ty vtipy v seriálu bavily a chtěl jsem jim co nejvíce porozumět, tak jsem se začal zajímat o politiku," vzpomíná na dobu, kdy mu ještě nebylo osmnáct.

Nyní je poradcem ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN). A sám kandiduje za Starosty do Evropského parlamentu ze sedmého místa. "Po zájmu o českou politiku přišel zájem o Evropskou unii. Neskutečně mě to začalo zajímat, fascinovalo mě, jak unikátním způsobem funguje," vysvětluje Trunečka.

Mluví zcela jinak než kandidáti, kteří se snaží získávat voliče kritikou EU. Třeba jako lídr Přísahy a bývalý automobilový závodník Filip Turek, který by se podle průzkumů mohl do europarlamentu dostat, například STEM/MARK mu přisuzuje šest procent. Popularitu získává i mezi Trunečkovými vrstevníky.

"Sleduji jeho sociální sítě, které má opravdu precizně dělané. Působí charismaticky, ale to, co tvrdí, považuji velmi často za demagogii," reaguje mladý kandidát Starostů. Prosazuje například to, aby EU pokračovala v řešení klimatické krize.

"Obávám se kandidátů, jako je on, kteří tvrdí, že proti tomu nemáme nic dělat a nejdůležitější je, abychom měli nadále spalovací motory. Uvědomuji si, že pro pana Turka představuje EU ohrožení jeho lifestylu, ale lifestyle mojí generaci mnohem více ohrozí nevratné klimatické změny, třeba v podobě extrémního počasí. A to není svět, do kterého se chci jednoho dne probudit," dodává Trunečka.

Na Zelené svádějí kdeco

Podobně vystupuje také další proevropská kandidátka, 33letá Johanna Nejedlová. Jako lídryni si ji pro eurovolby vybrala Strana zelených. Když ji Aktuálně.cz nedávno zastihlo na akci Běh pro Paměť národa, měla u startovního čísla poznámku "Běžím za klima".

Nejedlová obhajuje evropskou zelenou politiku i migrační pakt. Jak ale sama přiznává, vystupovat s takovými postoji v Česku není příliš populární. "Politici, kteří selhali v řešení problémů, svádí svoje selhání na Evropskou unii a na řešení, které přináší," říká.

"Z debat na ulici mi přijde, že lidé svádějí kdeco na Zelené, přestože už dlouho nejsou ve sněmovně. Pán mi například vyprávěl, že se k nám vozí cibule z Nového Zélandu a prý za to můžou Zelení. Jiní zase tvrdí, že Česko přijde o výrobu aut. Vina Zelených. Podobně prý bráníme stavbě přehrad kvůli nějakým broučkům. Zase Zelení. My ale chceme přehrady, protože je třeba zadržovat vodu v krajině. A podobně chceme řadu dalších dobrých věcí, ale lidé náš program neznají," posteskla si Nejedlová.

Cokoliv v kampani je pro ni novou zkušeností, ještě nikdy do voleb nešla, není ani členkou Zelených. Dosud se věnovala především boji za ženská práva. "Demokratické hodnoty jsou v ohrožení, protože v těchto volbách můžeme očekávat nárůst populistických, extremistických a fašistických stran," míní. Sama je ředitelkou spolku Konsent, který se zabývá prevencí sexuálního násilí, ale také kyberšikany.

Jsem překvapený, že lidé jsou proevropští

Za proevropského kandidáta se považuje také 30letý lidovec František Talíř, který usiluje o zvolení ze sedmého místa kandidátky Spolu. Aktuálně.cz ho zastihlo u stanice metra Karlovo náměstí v tričku s nápisem Tým Talíř. "I když je ráno, lidé reagují překvapivě pozitivně. Jsem člověk bytostně proevropský, což je u mě jako křesťanského demokrata i logické, tak jsem překvapený, že lidé v ulicích jsou také proevropští," dělí se o svou zkušenost.

Talíř se však od Trunečky či Nejedlové v jedné věci zásadně liší. Na rozdíl od nich je už politickým matadorem. Kandidoval v několika volbách, poslední čtyři roky je 1. náměstkem hejtmana Jihočeského kraje. Na starost má regionální rozvoj, cestovní ruch a životní prostředí. Je také v celostátním výboru lidové strany. Na otázky tak odpovídá obecněji a diplomatičtěji.

"Stěžejní je lidem říkat, že respektuji jejich pohled na věc. Že je chápu a chci pochopit. Že si s nimi chci povídat o tom, jak to vidí, proč jsou třeba z EU zklamaní," odpovídá, co konkrétně by řekl lidem, podle kterých je Green Deal moc radikální nebo EU příliš vstřícná k migrantům. "Respekt je klíč k tomu, abychom se pochopili, snažili se naslouchat, dávat lidi dohromady," dodává Talíř.

Jen kousek od něj oslovuje kolemjdoucí další mladá lidovecká kandidátka, 29letá Adéla Šilar. Když přijde řeč na hnutí ANO, které kampaň postavila na ostré kritice EU a nevybíravém slovníku, Šilar přiznává, že si kvůli Aleně Schillerové z ANO upravila po svatbě příjmení. "Nechtěla jsem, abych měla podobné příjmení jako ona. Nebo aby si mě s ní lidé dokonce pletli. Byla to nejhorší ministryně financí," říká Šilar.

V ruce drží košík plný žvýkaček, které mají na obalu předvolební heslo s jejím jménem a sloganem Svěží vítr pro Evropu. Jelikož je ale až na 19. místě kandidátky, bere volby jako neocenitelnou zkušenost. Se zvolením téměř nemůže počítat.

To Johanna Nejedlová ještě ve zvolení věří, byť se Zelení v průzkumech pohybují hluboko pod potřebnými pěti procenty preferencí. Nejedlová ale téměř denně objíždí města, účastní se debat, ale třeba také sjíždí řeky, přičemž její kolegové drží v ruce vlajku EU. "Není důvod se za ni stydět. Jsem hrdá na to, že patřím mezi největší evropské podporovatele. Vždyť jsem s EU vyrůstala," říká s hrdostí.

Zároveň přiznává, že jí to přináší v kampani i problémy. "Třeba zrovna na vodě byli lidé, kteří už zdálky z lodi volali, ať se k nim ani nepřibližujeme, že oni jsou proti EU. Ale já nechci zrazovat hodnoty EU, i když by to třeba nalákalo určitou část voličů. Nechci na to naskakovat, byť vidím, že i některé proevropské strany v Česku vystupují stále více s kritikou EU," dodává.

