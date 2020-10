Europoslankyně Maxová opouští ANO. "Hnutí jen rozdává peníze a řeší marketing," říká

Europoslankyně Radka Maxová opouští hnutí ANO. Maxová patřila k zakládajícím členům v současnosti nejsilnějšího politického uskupení v Česku

"Věřila jsem, že je to protikorupční hnutí, že je středově rozkročeno, chce pomáhat malým a středním podnikům a chce dělat spravedlivou sociální politiku," vysvětlila Deníku N, s čím do hnutí vstupovala. ANO se však podle Maxové změnilo a odklonilo od původních idejí. "Občas tam převládají marketingové zájmy a ne to, co by bylo pro Českou republiku lepší," řekla Deníku N.

Maxové také vadí sociální politika nejsilnějšího vládního hnutí, která je podle ní jako okopírovaná od sociální demokracie. "Za některé kroky, které hnutí dělá v sociální politice, se stydím. Je to pouze rozdávání peněz," tvrdí Maxová. Kritizuje, že ANO neudělalo nic pro boj s chudobou a neprovedlo důchodovou reformu.

V rozhovoru pro Deník N kritizuje také některé kroky premiéra a vlády v koronavirové krizi. "Tvrdilo se, že máme dostatek roušek, později se ukázalo, že nemáme. Celá první vlna se zvládla jenom díky občanské společnosti," domnívá se europoslankyně.

K rozhodnutí opustit ANO ji vedly také vztahy uvnitř hnutí. "O moje názory zakládající členky, donedávna krajské předsedkyně a teď europoslankyně, už hnutí ANO nestojí," tvrdí Maxová.

Mandátu europoslankyně se Maxová vzdát nehodlá. Chtěla by také zůstat v delegaci hnutí ANO v europarlamentu. "Věřím, že se domluvíme. Budu požadovat volné hlasování a spolupráci si dovedu představit," uvedla.

Maxová je členkou hnutí ANO od roku 2012. Od srpna 2012 do března 2013 zastávala post místopředsedkyně hnutí. Vedla také jihočeskou organizaci ANO. V letech 2013 až 2019 byla poslankyní. Členkou Evropského parlamentu je od loňského července.