EU zpřísnila pravidla, Agrofert přesto dostal nové dotace, píší piráti do Bruselu

Piráti poslali do Bruselu čtyři smlouvy na dotace pro firmy spojované s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem.

Praha - I poté, co začala platit přísnější evropská pravidla pro střet zájmů, podepsal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) smlouvy se třemi firmami z holdingu Agrofert a jednu s podnikem Xaverov, kterému šéfuje Zdeněk Toman - bratr ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Unie od 2. srpna ostřeji posuzuje případy střetů zájmů politiků a tento problém se nově může týkat právě Tomana i premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády zmíněný Agrofert vlastnil, dokud svůj majetek loni v únoru nepřevedl do dvou svěřenských fondů AB private trust I a II. Fondy ovládají premiérovi dlouholetí spolupracovníci nebo blízcí - manželka Monika, právník Alexej Bílek či manažer Agrofertu Zbyněk Průša.

Dohody o poskytnutí dotací našli tento týden piráti v registru smluv. Informace obratem poslali do Bruselu, aby na případ upozornili europoslance. "Snažíme se předejít riziku pozastavení čerpání dotačních programů a vracení dotací. Právě z těchto důvodů jsme dodali europoslanci panu Bartu Staesovi klíčové materiály dokládající možné porušování finančního nařízení EU," upozornil šéf analytického týmu poslaneckého klubu pirátů Štěpán Rattay.

Staes je belgickým europoslancem za zelené. O Babišův případ se zajímá a v pondělí prosadil, aby se možným střetem zájmů českého premiéra zabýval evropský výbor pro rozpočtovou kontrolu.

Unie chce lépe dohlížet na přerozdělování dotací v členských zemích, a tak přepracovala pravidla pro jejich udělování. Nechce přitom, aby výhody čerpaly podniky ovládané lidmi, kteří mají politickou moc spravovat nebo kontrolovat rozpočet, nebo s nimi spojené. Podle pirátů takové riziko střetu zájmů hrozí u ministra Tomana a Babiše. Varování kvůli Babišovi vyslala do Bruselu i česká pobočka Transparency International (TI) nebo lidovci.

Ode dne, kdy toto nové bruselské nařízení začalo platit, podepsal podle pirátů SZIF čtyři smlouvy, které jsou kvůli možnému střetu zájmů sporné. Tři firmy Agrofertu Výkrm Tagrea, Sady CZ a Schrom Farms mají podle kontraktů dostat z Programu na podporu venkova celkem více než 4,6 milionu korun. Dotace má sloužit například k modernizaci farem pro drůbež, vylepšení farmy v obci Bílovec nebo k ochraně sadů na Hodonínsku nebo Břeclavsku.

I přes varování TI nebo pirátů je společnost Agrofert přesvědčená, že se jejích firem nové finanční nařízení EU netýká. "Usnesení Evropského parlamentu neobsahuje oproti dřívějším regulacím nic nového a Agrofertu se nijak nedotýká. Dotace vždy čerpáme podle zákona a pravidel. Nezlobte se, jsme soukromá společnost a není naší povinností Vám k tomuto nic dalšího sdělovat, nadto téměř uprostřed finančního roku," zdůraznil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Upozornil navíc, že například společnost Sady CZ o dotaci zažádala již v říjnu 2017, Evropský parlament nová pravidla schválil letos v létě. "Dohoda o poskytnutí dotace ze srpna 2018 je jen navazujícím krokem," dodal Hanzelka.

Nařízení EU do případů střetů zájmů řadí i situace, kdy je politik, který rozpočet v dané zemi spravuje, v příbuzenském vztahu s vlastníky firmy čerpající dotace. To by se podle kritiků mohlo týkat právě podniku Xaverov, který spadá do majetku blízkých ministra Tomana. Ten se hájí tím, že není nijak zapojený do administrace dotací.

"Nespatřuji tedy důvod, proč by riziko střetu zájmů mělo vzniknout ve vazbě na osoby mně blízké. Nicméně, i přesto si nechávám zpracovat u externích právníků analýzu, zda skutečně nejde o střet zájmů. Následně budu postupovat podle závěru této analýzy," uvedl Toman před časem na otázky Aktuálně.cz.

Státní zemědělský intervenční fond, jehož zástupci všechny čtyři smlouvy podepsali, podle mluvčí úřadu Vladimíry Novákové prověřuje, zda žadatelé splnili podmínky. "Pokud žadatel podmínky splnil a o dotaci si zažádal, není důvod k nevyplacení. Premiér Babiš ani ministr Toman nemohou jakkoliv ovlivnit administraci konkrétních dotačních žádostí," dodala Nováková.

Podle ní je rozhodující i to, že Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů. Formálně tedy společnost nemá žádného vlastníka. "V tomto kontextu nyní nespatřujeme důvod pro neposkytnutí dotace z důvodu ustanovení o střetu zájmů ve finančním nařízení EU. Samozřejmě budeme sledovat vývoj názorů a výkladů k novému evropskému nařízení," uvedla na otázky Aktuálně.cz Nováková.

Přesto by fond podle pirátů měl postupovat jinak. "Dle našeho názoru by měl SZIF tyto konfliktní žádosti o dotaci přehodnotit a od závazku poskytnout evropské prostředky odstoupit nebo alespoň uzavření smluvního vztahu odložit na dobu, než bude zřejmé, jak v těchto konkrétních případech střetu zájmů postupovat," dodal Rattay.

Složitý právní spor o to, zda se střet zájmů podle nových měřítek EU Babiše a Tomana skutečně týká, by měla v nejbližší době vysvětlit Evropská komise. Případem se nyní zabývají tři eurokomisaři.