„Éra státních neziskovek končí.“ Macinka překopal dosavadní fungování Českých center

Ještě před měsícem mluvil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) o tom, že Česká centra mohou kvůli problémům kolem Expa v Ósace skončit v tak hluboké ztrátě, že bude nutné některé pobočky zavřít. V pátek ale představil úplně jinou vizi. Organizaci podle něj čeká největší proměna za poslední desetiletí – skončit mají „kulturní války“ i „politický aktivismus“ a naopak vznikat nová centra.
„Z některých těch Českých center se postupem času začaly stávat takové státní neziskovky. Lidé, kteří je vedli, buď nepochopili svoji roli, nebo se instituci rozhodli zneužít jako prostor pro politický aktivismus. To určitě musí skončit,“ uvedl na tiskové konferenci Macinka.
Tvrdá slova doprovodil i personální změnou. Odvolal generální ředitelku Jitku Pánek Jurkovou (na konci roku 2023 ji jmenoval tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský), které ale zároveň poděkoval.
Od srpna ji vystřídá dosavadní český velvyslanec v Egyptě a dlouholetý ředitel CzechTrade Ivan Jukl. „Reorganizaci nemůže dělat nikdo ze současného vedení. Od pana Jukla si slibuji novou koncepci fungování, zefektivnění rozpočtu a návrat k původnímu propojení diplomacie, kultury a byznysu,“ řekl ministr.
Teprve potom se Macinka vrátil k aféře kolem české účasti na Expu 2025 v Ósace, která podle něj změny odstartovala. „Česká centra byla v posledních měsících spojována především s tragickým dědictvím amatérismu předchozího vedení ministerstva, které málem způsobilo jejich kolaps a jejich definitivní konec,“ uvedl.
Ministerstvo podle něj v souvislosti s Expy podalo pět trestních oznámení a nově také dvě oznámení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Ale dost o Expu, dnes to o tom není,“ dodal.
„Z kulturní diplomacie kulturní války“
Podle Macinky ale nejsou hlavním problémem Českých center peníze. Mnohem ostřeji kritizoval jejich směřování v posledních letech. Připomněl, že organizace vznikla jako nástroj kulturní diplomacie a měla propagovat Českou republiku v zahraničí. Místo toho se podle něj část center pustila do hodnotových sporů.
„Původní záměr byl dobrý, ale bohužel máme pocit, že trošku zdegeneroval,“ řekl. Kritizoval také to, že organizace podle něj pravidelně končí ve ztrátě, kterou musí ministerstvo dorovnávat desítkami milionů korun.
Ještě ostřejší byl vůči programu některých poboček. „Místo kulturní diplomacie se začala věnovat kulturním válkám. To je opravdu nepřijatelné. Kulturní války mají, kdyžtak, vést politici, ale určitě ne státní příspěvkové organizace,“ uvedl.
Co jsou Česká centra?
Česká centra jsou příspěvkovou organizací ministerstva zahraničních věcí a hlavním nástrojem české kulturní a veřejné diplomacie. V současné podobě fungují od roku 1993.
Provozují 26 poboček na čtyřech kontinentech, které prezentují Česko prostřednictvím kultury, vědy, inovací, vzdělávání, cestovního ruchu i ekonomické diplomacie.
Organizují výstavy, koncerty, filmové přehlídky, literární akce, designové projekty, debaty nebo kurzy češtiny. Mezi jejich známé mezinárodní projekty patří například Noc literatury, podpora české účasti na Design Weeku nebo prezentace českých tvůrců na světových filmových a designových festivalech.
Financování stojí na kombinaci příspěvku ministerstva zahraničí, vlastních příjmů a partnerských zdrojů. Vydělávají si například pronájmem prostor, pořádáním akcí, jazykovými kurzy, certifikovanými zkouškami z češtiny nebo spoluprací se soukromými partnery.
Do problémů se dostala po převzetí agendy Expa 2025 v Ósace. Podle Macinky na ně přešly soudní spory, předžalobní výzvy a závazky v řádu desítek milionů korun, kvůli nimž připustil i možnost zrušení celé sítě.
Jako příklad uvedl České centrum v Budapešti, které se zapojilo do tamního pochodu Pride. „Když jsem viděl zapojení Českého centra Budapešť do maďarské Gay Pride, říkal jsem si, že je to buď naprosté nepochopení, nebo pokus o prosazování hodnotové politiky bývalé vlády. To fakt není úkolem Českých center,“ prohlásil.
Podle nové koncepce se mají Česká centra vrátit ke kulturní diplomacii a více podporovat českou kulturu, vědu, inovace, cestovní ruch i byznys.
Štíhlé prostředí pro širokou síť
Změnit se má také fungování samotné organizace. Macinka kritizoval především rozsah pražského ústředí. „Pro mě nejděsivější zjištění bylo, že asi okolo čtyřiceti procent veškerých nákladů spotřebuje ústředí Českých center v Praze. To je opravdu neuvěřitelné,“ řekl. Nechápe třeba prý to, proč má generální ředitel několik náměstků.
Nový šéf Ivan Jukl chce naopak vybudovat „pro širokou síť štíhlé prostředí“. „Nemůžeme být všude jako ambasády, musíme vidět, kde je největší poptávka, a využít i licencované, franšízované či outsourcované formy,“ uvedl.
Podle něj se mají Česká centra stát mnohem silnějším partnerem ekonomické diplomacie. „Chceme, aby Česká centra byla partnerem ekonomické diplomacie a byla relevantní pro byznys plány našich firem,“ řekl.
Inspiraci hledá v zahraničí. „Není to nic, čím bychom objevovali Ameriku. Je to standardní model diplomacií, se kterými se chceme srovnávat – takto funguje Goethe-Institut, Portugalci nebo Korejci.“
Na otázku, jak chce zabránit návratu „kulturních válek“, odpověděl, že bude spoléhat na dvě věci. „Prvním nástrojem je spolupráce s velvyslanci v každé zemi, kteří jsou garanty plánu akcí. Druhým je personální otázka – musíme mít na místech lidi, kteří se hodí do naší vize,“ uvedl. Personální změny ale podle něj nebudou automatické. Posuzovat se bude, zda jednotliví zaměstnanci naplňují mandát ministerstva.
Místo rušení franšízy
Ještě před několika týdny Macinka připouštěl, že dopady Expa mohou vést až k uzavření některých poboček. Teď podobný scénář odmítá. Naopak chce síť rozšířit o partnerská či franšízová Česká centra, která by vznikala například ve spolupráci s krajanskými spolky nebo českými komunitami v zahraničí.
Inspiraci našel během nedávné návštěvy Chorvatska. „Ty komunity se o sebe dokáží postarat, mají vlastní prostory, sokolovny. Nároky na rozpočet by byly prakticky nula, ale potenciál obrovský,“ řekl.
Na dotaz Aktuálně.cz, zda už má ministerstvo vytipované první kandidáty na vznik franšízových center, Macinka odpověděl, že Chorvatsko je zatím jen inspirací.
„Určitě jich bude po světě víc než dost. Chorvatsko jsem zmínil jako konkrétní příklad, protože jsem tam o tom mluvil a vy jste u toho jako mediální doprovod byl. Chci to udělat systémově ve spolupráci s odborem pro krajanské záležitosti. Počet franšíz není limitován, náklady jsou nula a příležitosti obrovské,“ uvedl.
Stejnou logiku popsal i nový ředitel Jukl. „Není to nic, čím bychom objevovali Ameriku, je to standardní model diplomacií, se kterými se chceme srovnávat – takto funguje Goethe-Institut, Portugalci nebo Korejci,“ řekl. Podle něj se mají centra stát výraznějším partnerem ekonomické diplomacie i českých firem.
Zapojit chce byznys také Macinka. „Chci, aby aktivity center podporoval český byznys. Budu se každé firmy, která se mnou pojede jako podnikatelský doprovod, ptát, zda už podpořila České centrum,“ dodal.
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