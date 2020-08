Epidemiolog Maďar na vlastní žádost skončil v pracovní skupině ministra zdravotnictví

Epidemiolog Rastislav Maďar na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Ministra o tom informoval v pátek. Skupina měla za úkol dodávat ministrovi odborná stanoviska pro postup kroků, které život v Česku postupně vracely do běžného režimu po uzavření škol, většiny obchodů a dalších opatřeních.

Největší diskuse se z agendy skupiny od jara vedly kolem nošení roušek. Zavedené byly v polovině března při pohybu mimo domov. Původně se měly nosit i venku do poloviny června, nakonec povinnost skončila už 25. května. Ve vnitřních prostorách a většině hromadné dopravy roušky skončily od 1. července. Maďar tehdy řekl, že jedním z důvodů bylo horké počasí, v němž se v rouškách obtížně dýchá. Zůstaly tak jen ve zdravotnických zařízeních a pražském metru. Zaváděny byly také regionálně tam, kde se objevilo větší ohnisko nemoci covid-19.

Znovu se roušky měly začít nosit v hromadné dopravě, obchodech, školách a na hromadných akcích od 1. září. Po dvou dnech od oznámení byla povinnost zmírněná a školy a obchody z ní byly vyjmuté. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to zdůvodnil tím, že proběhla řada jednání a přišlo mnoho podnětů.

"Okamžitě jsem písemně upozornil pana ministra Vojtěcha, že roušky ve školách nejsou v souladu s odborným stanoviskem naší epidemiologické pracovní skupiny. On za dvě minuty reagoval způsobem, ze kterého vyplynulo, že je to rozhodnutí nějakého jiného jednání. Tím to pro mě jako odborného poradce skončilo. Tedy až do momentu, než se objevilo v médiích, že bylo chybou roušky do společných prostor škol dávat a že za to mohu já," řekl pro ČTK Maďar.

"Mám naštěstí uloženou písemnou korespondenci potvrzující to, co říkám, dodal.

Maďar o konci ve své funkci informoval ministra Vojtěcha již v pátek 21. srpna. "Nechal jsem si krátký čas na rozmyšlenou a v pátek odpoledne jsem napsal ministrovi Vojtěchovi i členům naší pracovní skupiny, že se s okamžitou platností, tedy od 21. srpna, jako člen pracovní skupiny "Karanténa" končím," řekl epidemiolog. "Jako epidemiolog se budu dál věnoval pandemii, ale ne cestou ministerstva zdravotnictví," řekl Maďar k plánům do budoucna.

Pracovní skupinu Maďar, který působí na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, vedl od začátku letošního dubna. Členy skupiny jsou kromě Maďara také například ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, hlavní hygienička Jarmila Rážová, Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu, Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti a předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.