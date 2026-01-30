Epidemie žloutenky ukázala slabiny. „Bude to jako v armádě,“ popisuje změnu expert

Ministerstvo zdravotnictví chystá reformu hygienické služby. „Chceme jí dát konečně řád,“ uvedl náměstek Ladislav Švec. Už by se například nemělo stát, že v některém kraji dojdou během epidemie vakcíny. Experti totiž budou mít o jejich pohybu větší přehled - data uvidí v reálném čase. Daleko víc informací bude mít i obyvatelstvo – informace budou veřejně dostupné.
„Dětských vakcín proti žloutence typu A je všude dost,“ tvrdilo loni v létě ministerstvo zdravotnictví. Jenomže rodiče je sháněli marně. Nedostali se ani k informaci, kde konkrétně jsou látky k dispozici. Úřady jim data neposkytly. Epidemie přitom nabírala na obrátkách.
To by se mělo v budoucnu změnit. Vedení resortu totiž ohlásilo, že připravuje reformu hygienické služby. Ta by měla ochranu veřejného zdraví - například během epidemie - zlepšit.
„Chceme tomu dát konečně řád. Jakmile vypukne epidemie, mělo by se to řešit centrálně. Měla by to vzít do rukou jedna hlava a jeden úřad,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec a dodává: „Všichni hygienici by se měli řídit jeho pokyny - stejně jako v armádě.“
Například když v některém regionu náhle dojdou vakcíny, centrála nařídí jejich převoz – stávající zásoby se přeskupí mezi kraji.
To dnes podle Švece často nefunguje - kompetence jsou příliš roztříštěné. „Máme tady celkem osmnáct organizací ve čtrnácti různých krajích. Každá z nich je světem sama o sobě a může si dělat, co chce,“ říká Švec. Hlavní hygienička nad tím podle něj nemá kontrolu. „Těžko vymahatelná je i odpovědnost za jakékoliv rozhodnutí,“ dodává Švec.
Podle epidemiologa Rastislava Maďara je problém i se sdílením dat – není dost svižné. „Do budoucna proto chceme celý systém digitalizovat,“ říká. Data podle něj potečou do centrály přímo – rovnou z nemocnic a ordinací „Už nebude třeba žádný mezičlánek v podobě krajských hygienických stanic,“ přibližuje. Experti je navíc uvidí v reálném čase.
Hlásit se přitom nebudou jen počty nakažených lidí, ale také přesuny vakcín. „Snáz tak odhalíme, kde je ohnisko nákazy a jak se bude epidemie vyvíjet. Rychlejší budou i protiepidemická opatření,“ říká Maďar.
Všechna data by navíc měla být veřejně dostupná, takže je uvidí i pacienti. „Pracujeme na změně legislativy, která to umožní,“ dodal.
Na ministerstvu už kvůli tomu vznikla pracovní skupina, která má reformu hygienické služby připravit. Zasedá v ní celkem devět tuzemských odborníků a tři zahraniční konzultanti. Hlavní obrysy změn mají mít experti hotové do poloviny roku, o tři měsíce později má vzniknout i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která změny legislativně ukotví. „Paralelně s tím už se budeme snažit některé postupy i zavádět,“ doplňuje Maďar, který novou pracovní skupinu vede.
Šéfové krajských hygien půjdou odvolat
Podle Ladislava Švece ale bude mít změna ještě jedno velké plus: šéfové krajských hygienických stanic už nebudou státními úředníky, ale zaměstnanci zdravotnické organizace. Nově tak budou odvolatelní. Neměl by se proto opakovat případ ze Zlína, kdy nebylo možné propustit tamní ředitelku Evu Sedláčkovou, přestože srazila motorkáře a ujela z místa nehody.
Ministr Adam Vojtěch řekl, že půjde o největší změnu za sto let. „Konečně tady budeme mít instituci, jakou mají i jiné vyspělé státy západní Evropy,“ uvedl. Stejně jako v zahraničí bude i nový český ústav nadresortní, protože ochrana veřejného zdraví zasahuje do mnoha různých oblastí. „Netýká se jen resortu zdravotnictví, ale také například zemědělství, průmyslu nebo životního prostředí,“ přiblížil Vojtěch.
Reformu hygienické služby připravoval i exministr Vlastimil Válek (TOP 09), novela ale nakonec skončila v šuplíku. Podle šéfky Státního zdravotního ústavu a hlavní hygieničky Barbory Mackové se totiž tehdy na změny nepodařilo sehnat peníze. „Potřebujeme, aby bylo zajištěno financování,“ řekla loni v létě na semináři Sdružení Občan.
