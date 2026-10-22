Epidemie salmonelózy v Újezdu zasáhla skoro 500 lidí, vyšetřování pokračuje

V souvislosti s epidemií salmonelózy v Újezdu nad Lesy evidují pražští hygienici 494 nemocných, laboratorně potvrzených případů salmonelózy je 290. Počet nemocných už nenarůstá. Vyšetřování hygieniků stále pokračuje, uzavřeno bude v řádu týdnů. ČTK to ve čtvrtek řekla mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók.
Radnice Prahy 21 spustila on-line formulář, prostřednictvím něhož je možné požádat o odškodnění, uvedla mluvčí Prahy 21 Jana Dronská.
Epidemie salmonelózy vypukla v Masarykově základní škole před měsícem. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Školní kuchyň podle HSHMP podávala 21. září oběd s nedostatečně tepelně upravenými vejci, která navíc byla prošlá.
Hned další den nahlásilo zdravotní problémy 240 dětí. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
Ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád ve středu Blesku řekl, že vejce, která škola použila k výrobě uhlířských špaget, byla do ČR dodána z Ukrajiny.
„Stejná šarže šla i do Velké Británie. Z těchto vajec tam onemocnělo asi 15 lidí salmonelózou, takže lze předpokládat, že ano, že toto bude zdroj,“ řekl Blesku Semerád.
Semerád nevyloučil variantu, že vejce mohla být kontaminována salmonelou až ve škole. „Jde o to, kde ta vejce byla skladována. Mohla být přemístěna na jiné proložky nebo na jiné místo, které mohlo být znečištěno,“ popsal možné příčiny Semerád.
Salmonela totiž většinou nebývá uvnitř vajec - tedy ani ve žloutku, ani v bílku, ale na jejich povrchu. Podle ředitele HSHMP Vladimíra Možíška je situace ve škole stabilizovaná.
„Podle našich informací již počet nemocných nenarůstá. S provozovatelem kuchyně bude zahájeno správní řízení po ukončení kontroly a uplynutí všech zákonných lhůt. Do jeho ukončení nebude možné sdělovat další podrobnosti,“ uvedl Možíšek.
Podle hygieniků jde o epidemii. „Počet 494 nemocných vychází z podrobného dohledávání všech, kteří inkriminovaný oběd snědli a následně nahlásili obtíže. Sekundární onemocnění v rámci rodin se vyskytlo v ojedinělých případech,“ sdělila ředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová.
Městská část zprovoznila formulář, pomocí něhož mohou rodiče nakažených dětí žádat o odškodnění. Žádost odeslalo zatím asi 40 lidí.
„Náklady musí být prokazatelné a související s onemocněním salmonelózou. Jedná se například o léky a další výdaje spojené s léčbou, ale i náhrady za výpadky příjmu při ošetřování nemocného dítěte. O proplacení nákladů rozhodne pojistitel,“ uvedla Dronská. Doplnila, že veškeré podklady budou předány Generali České pojišťovně.
Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní jsou i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory. Škola vyhlásila po vypuknutí epidemie zhruba týdenní ředitelské volno, děti se do lavic vrátily 30. září.
Škola byla kompletně dezinfikována a posílila běžný denní úklid. Ten se zaměřuje především na toalety. Fungovat už začala školní jídelna ve Staroklánovické ulici, kde je budova prvního stupně.
Nabízí také dietní stravu pro děti, které mají po prodělané nemoci dietu. Školní kuchyň pro druhý stupeň v Polesné ulici začne fungovat nejspíše začátkem listopadu. Jídlo zatím dodává externí firma.
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