Elita vojenské policie zasáhla v Kábulu, podobný tým chrání českou ambasádu v Kyjevě

Na ukrajinské hlavní město Kyjev mířilo v pátek 40 raket vypálených Ruskem, které zemi od letošního února okupuje. V těchto podmínkách působí i diplomatický sbor na české ambasádě. A jak zjistilo Aktuálně.cz, velvyslanectví v Kyjevě má prvotřídní ochranu. Ostrahu úřadu zajišťuje Vojenská policie. Jde o podobný útvar, jenž zachraňoval životy při pádu afghánského Kábulu vloni v létě.

"Vybral jsem si jediné tři lidi, kteří tam seděli v turbanech. Usoudil jsem, že to budou pravděpodobně jejich velitelé. Když jsem jim ukázal na seznamu, že potřebuju tuhle rodinu, tak oni přišli ke druhému check pointu a tu rodinu prostě vyvolali," vyprávěl vloni v létě kapitán Zdeněk Poul.

Poul velel elitní jednotce zvané KAMBA, jež v hlavním městě Afghánistánu Kábulu strážila českou ambasádu. Po stažení spojeneckých vojsk NATO v srpnu 2021 upadla metropole a celá země do rukou teroristického hnutí Tálibán. Poul a jeho lidé byli těmi, kteří české diplomaty a jejich afghánské spolupracovníky evakuovali.

Ve stabilních zemích zajišťují bezpečnost velvyslaneckých úřadů běžné policejní síly. V Kábulu ze zřejmých důvodů připadla tato mise Vojenské policii. A ta podle zjištění Aktuálně.cz hlídá i českou ambasádu v Kyjevě. "Tento úkol začal být plněn v průběhu letošního roku v souladu s právními předpisy České republiky," potvrdil Aktuálně.cz náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn.

Elitní výcvik jako KAMBA

"K plnění úkolů se lépe hodí útvar s policejními schopnostmi, který zároveň disponuje strukturou a zkušenostmi z prostředí probíhajícího ozbrojeného konfliktu," doplnila pro Aktuálně.cz mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková, proč má české velvyslanectví v Kyjevě vojenský dozor.

Oficiální cestou nelze podrobnosti o působení Vojenské policie u českého diplomatického sboru v Kyjevě vedeného velvyslancem Radkem Matulou zjistit. Autority se odvolávají na vyhrocenou bezpečnostní situaci v ukrajinské metropoli. Za poslední dva měsíce země včetně hlavního města zažívá sedmou vlnu raketových útoků.

Redakci Aktuálně.cz se však některé informace podařilo zjistit. Tým v Kyjevě tvoří vojenští policisté, kteří mají elitní výcvik s primárním zaměřením na ostrahu osob a objektů. V tomto ohledu jde o velmi podobnou sestavu, která se vyznamenala hrdinským počínáním během evakuace české ambasády při pádu Kábulu.

Resort zahraničí nechal velvyslanectví v Kyjevě uzavřít obratem po ruské invazi, jež začala letos 24. února. Když se Rusové od metropole po tvrdém odporu ukrajinských sil stáhli, Černínský palác činnost úřadu obnovil. První diplomaté se vrátili v půli dubna. Velvyslanec Matula se k nim přidal 25. května. Přibližně od té doby podle informací Aktuálně.cz stráží objekt Vojenská policie.

Vyznamenání od ministra zahraničí

Jednotku KAMBA působící v Kábulu tvořilo 17 vojenských policistů, kterým velel kapitán Zdeněk Poul zmiňovaný v úvodu. Útvar se skládal z příslušníků Velitelství Vojenské policie v Táboře, které doplnili příslušníci z Hlavního velitelství Vojenské policie, Velitelství Ochranné služby Vojenské policie Praha a z velitelství v Olomouci.

Na evakuaci české ambasády v Kábulu se podíleli také vojáci ze speciálních sil. Jejich vrcholným útvarem je 601. skupina speciálních sil v Prostějově, jíž dříve velel současný náčelník Generálního štábu Karel Řehka. Jeho náplní jsou operace bojové, zpravodajské a vojensko-policejní povahy na území nepřítele, které jsou spojené s velkou mírou rizika.

Vedle prostějovské skupiny představují speciální síly Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany a Centrum podpory speciálních sil plukovníka Josefa Černory. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) letos při 17. listopadu vyznamenal díky nasazení při ochraně diplomatů v Kábulu jak Ředitelství speciálních sil, tak Vojenskou policii medailí Za Zásluhy o diplomacii.

"Stateční a obětaví nemusí promýšlet své činy"

"Stateční a obětaví nemusí předem promýšlet své činy. Jednají na základě pozitivních hodnot a svého vnitřního nastavení. Vědí, že až to bude třeba, budou jednat," prohlásil letos 31. srpna náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn, když vyznamenal příslušníky jednotky KAMBA za jejich statečnost a profesionalitu v Kábulu.

Velitel jednotky Zdeněk Poul obdržel Zlatý kříž, což je nejvyšší uznání Vojenské policie. Slavnostního aktu se zúčastnila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). "V nelehkých podmínkách jste dokázali improvizovat a vyjednávat s tálibánci. Díky tomu se vám podařilo dostat do bezpečí nejen celou naši ambasádu, ale také afghánské spolupracovníky," řekla oceněným.

Poul také letos obdržel při svátku 28. října vyznamenání Za hrdinství od prezidenta Miloše Zemana. A minulý měsíc ho náčelník Generálního štábu Karel Řehka uvedl do Galerie hrdinů v budově štábu. "To, co je dělá výjimečnými, je jejich srdce a odvaha. Když jsme řekli, že do toho půjdeme, tak jsme do toho šli a nikdo neřekl půl slova," řekl Poul na adresu své jednotky.

