Elektronický očkovací průkaz stále nefunguje. Lidé se k datům o očkování nedostanou

Už téměř tři měsíce nemají pacienti přístup k informacím o svém očkování. Stále totiž nefunguje propojení mezi informačním systémem ministerstva zdravotnictví, kam mají lékaři zaznamenávat provedenou vakcinaci od 1. prosince, se systémem eRecept, v němž se očkování evidovalo dříve. Nový systém navíc není ukotven v zákoně. Není tak jasné, kdo může mít k citlivým informacím pacientů přístup.

Ještě v loňském listopadu mohli lidé kdykoli získat aktuální informace o svém očkování. Stačilo se podívat na webovou stránku či používat mobilní aplikaci eOčkování. Kromě toho, že získali přehled o aplikovaných vakcínách, systém dokázal uživatele upozornit na blížící se termín přeočkování. Lékaři zase mohli prostřednictvím programu před očkováním zkontrolovat, jaké vakcíny jejich pacient v minulosti dostal.

Zavedený software ale od začátku prosince nefunguje. Povinnost lékařů zaznamenávat provedené vakcinace do programu zrušila novela zákona o léčivech, podle které měli zdravotníci začít využívat připravovaný centrální očkovací registr, jeden z modulů Informačního systému infekčních nemocí, který lékaři od konce roku 2020 naplňovali daty o očkování proti covidu.

Původní systém totiž narážel na neochotu lékařů data vyplňovat. Podle zdravotníků byl program příliš komplikovaný a nesouhlasili s tím, že musí záznamy o vakcínách vyplňovat do dvou různých systémů - očkování proti covidu-19 do Informačního systému infekčních nemocí a ostatní vakcíny do eReceptu. Ministerstvo zdravotnictví jim posléze vyšlo vstříc a připravilo změnu.

Jenže po ní nemají pacienti už od prosince přístup k aktuálním informacím o svém očkování. Nemohou si tak například sami vytisknout doklad o vakcinaci na pobočkách Czech Pointu, kterých je v celém Česku více než 7 tisíc. To se může hodit například při cestách do zemí, které vyžadují povinné očkování proti některé z nemocí. Pokud chtějí nyní lidé potvrzení, musí o výtisk požádat svého praktického lékaře. Také přestala fungovat část upozornění na blížící se přeočkování.

Výpadek systému nebude, sliboval v říjnu ministr

V loňském říjnu při projednávání novely zákona ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) sliboval předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), že plánovaná změna v elektronické evidenci očkování nezpůsobí žádný výpadek. Tvrdil, že systém bude připravený ještě před svým spuštěním, tedy před začátkem nového roku.

Jenže to se nestalo. "Jsem poměrně výrazně nespokojený s momentálním stavem. Byl jsem panem ministrem ubezpečen, že vše bude postupně napraveno včetně doplnění dat, která nebylo možné zaznamenat. Celý vývoj je pro mě i poučením a impulzem pro další tlak na pokud možno rychlé řešení," říká nyní předseda Senátu Vystrčil.

Dosud nebyl představen ani slibovaný návrh na zakotvení informačního systému do zákona. Fakticky tak neexistuje vymezení toho, kdo a za jakým účelem má k informacím o pacientech přístup či k čemu mohou být citlivá data využívána. Na absenci opory v zákoně už při projednávání novely upozorňoval Úřad pro ochranu osobních údajů. Navzdory tomu však ke změně podle mluvčího úřadu Milana Řepky stále nedošlo.

Všechno jde dobře, tvrdí ministerstvo

I přes zmíněné problémy probíhá zavádění nového způsobu evidence očkování podle ministerstva zdravotnictví dobře. "Systém je v plošném testu od 1. ledna letošního roku a aktivně ho využívá více než 3 500 poskytovatelů. Denně přibývají další po desítkách. Jsme přesvědčeni, že bez problémů dosáhneme stoprocentního pokrytí terénu," tvrdí mluvčí ministerstva Eliška Machová.

Během prosince dokonce neměli lékaři informace o provedeném očkování kam zapsat. Data z tohoto období tak budou podle ministerstva muset zdravotníci doplnit do systému zpětně. "Musíme vzít v potaz, že dosud se očkování elektronicky nikam nezaznamenávalo. Jestli tedy vypadl týden nebo dva, nic neovlivní," myslí si předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

I podle Šonky jde zavádění nového softwaru dobře. "Pokud to srovnám se zaváděním ostatních elektronických evidencí, tak bych řekl, že je průběh hladký," uvádí. Přiznává však, že má testovaný systém nedostatky. "Lékař například vidí pouze očkování, která zadává sám. Nahlížet do záznamů ostatních doktorů však může přes lékový záznam," vysvětluje.

Kdy dostanou pacienti přístup ke svému lékovému záznamu, a tedy i informacím o očkování, stále není jasné. Podle mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kláry Brunclíkové mezi ministerstvem zdravotnictví a úřadem zatím probíhají jednání, na nichž se přenos dat teprve připravuje.

