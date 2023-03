Češi se s elektrokoly bojí jezdit ve městě, rádi ale spoří na palivu, zjistil průzkum

Elektrokola jsou u Čechů oblíbená, neboť je pro ně jízda méně namáhavá než na běžném kole. Nejčastěji s nimi jezdí na výlety, část ho pak má pouze ke sportu. Největší obavy mají cyklisté ze silniční dopravy, jezdit mezi auty se jich bojí více než třetina. Zjistil to výzkum společnosti Median pro firmu Bosch eBike Systems.

Elektrokolo v Česku stále nepatří mezi nejrozšířenější dopravní prostředky. Zatímco běžné kolo vlastní takřka dvě třetiny Čechů, elektrokolo má jen zhruba každý šestnáctý. Počet jeho uživatelů se ale může brzy zdvojnásobit. Zhruba sedm procent lidí totiž uvádí, že si elektrokolo plánuje v nejbližší době pořídit.

Více než polovina respondentů mezi hlavními důvody pořízení elektrokola uvádí skutečnost, že jízda na něm je méně namáhavá než na běžném kole. "Třetina dotázaných by si ho naopak koupila kvůli zlepšení fyzičky. Stejné procento lidí vnímá pořízení elektrokola jako příležitost vrátit se zpátky do sedla i ve věku, kdy by na cyklistiku již fyzicky nestačili," uvádí výzkum pro společnost Bosch eBike Systems.

Lidé elektrokola nejčastěji využívají při výletech. K tomuto účelu ho má 58 procent z nich, takřka polovina respondentů na něm jezdí jen pro potěšení z jízdy. Pro třetinu představuje elektrokolo sportovní náčiní. "Jen o něco méně respondentů vidí elektrokolo jako nejrychlejší dopravní prostředek z místa A do místa B. Zatím se v Česku příliš neujalo využívání elektrokola k vození dětí do školky," uvádí průzkum.

Na nákup na něm pak vyráží přes třicet procent majitelů. "Víc než třetina majitelů se na svém elektrokole projede alespoň dvakrát týdně. Pětina majitelů pak své elektrokolo provětrá jen zhruba jednou za měsíc," doplňují výzkumníci.

Třetina respondentů také uvedla, že k jízdě na elektrokole do práce je motivuje prokazatelná úspora peněz za benzin a naftu. Pro více než čtvrtinu z nich navíc představuje způsob, jak se do práce dopravit rychleji.

Naopak nejčastěji uváděným důvodem, proč lidé vůbec nebo častěji nejezdí na kolech, je nepříznivé počasí. Tvrdí to 41 procent lidí. Jen o něco méně z nich považuje jízdu v silničním provozu za nebezpečnou. Dvacet procent cyklistů v posledním roce zažilo, že je nebezpečně předjížděl automobil.

"Cyklisté mají také časté zkušenosti z pádu v terénu nebo na kluzkém povrchu. Téměř polovina z dotázaných si ale nevybavila, že by se během uplynulého roku setkala s nějakou nebezpečnou nebo nepříjemnou situací," uvádějí výzkumníci.

Podle průzkumu by většinu lidí k pořízení elektrokola motivovala úspora peněz na palivu. Téměř třetina uživatelů by začala elektrokolo využívat, pokud by se ukázalo, že na něm do práce dojede rychleji. "Jako zajímavou pobídku by lidé uvítali, kdyby měli možnost si elektrokolo v práci nebo ve škole bezpečně uschovat nebo se po jízdě osprchovat," dodávají výzkumníci.

Nejvíce si lidé pořizují elektrokolo v ceně od 20 do 40 tisíc korun. Nejvíce je při výběru zajímá výdrž baterie a cena.

"Zajímavé je, že méně než desetina lidí si elektrokolo koupila z druhé ruky. Z druhé ruky si jej určitě nehodlá pořídit ani polovina těch, kteří o elektrokole teprve uvažují. Ti, kteří si elektrokolo chtějí koupit, ve většině případů neuvažují o tom, že by si je nechali pojistit například proti krádeži," uzavírají výzkumníci.