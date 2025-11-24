Domácí

VŠE má nového rektora. Naštvaný Ševčík se vzdal kandidatury

ČTK ČTK
Aktualizováno před 9 hodinami
Před pondělní volbou Miroslav Ševčík uvedl, že se nemůže a nechce účastnit a legitimizovat údajné porušení vnitřních předpisů VŠE. Rektorem bude i příští čtyři roky odborník na komerční bankovnictví Petr Dvořák, kterého v pondělí zvolil akademický senát školy. Podle člena akademického senátu VŠE za Národohospodářskou fakultu Jana Vondráčka nebyla pozvánka na pondělní jednání senátu zaslaná včas.
Ekonom a nový poslanec za SPD Miroslav Ševčík odstoupil z kandidatury na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze.
Ekonom a nový poslanec za SPD Miroslav Ševčík odstoupil z kandidatury na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze. | Foto: Lukáš Bíba

Termín pro zaslání je sedm dní předem, podle Vondráčka byla zaslaná ve středu 19. listopadu. Podle předsedy akademického senátu VŠE Tomáše Pavelky byla pozvánka poslána včas.

"Jako uchazeč na kandidáta na funkci rektora nemohu, nechci se účastnit, podílet se a legitimizovat toto porušení vnitřních předpisů. Zejména proto tímto z té volby kandidáta na funkci rektora odstupuji. Protože to je hanebné, co tu bylo předvedeno," řekl dotčeně Ševčík.

Vondráček navrhl, aby bylo pondělní jednání, na kterém mají senátoři volit nového rektora, přerušeno. Akademický senát ale program jednání schválil. 

"Dnešní zasedání akademického senátu se vůbec nemělo konat, protože bylo vadně svoláno. Bylo svoláno pozdě pozvánkou, která byla doručena v rozporu s příslušným ustanovením jednacího řádu akademického senátu," řekl novinářům Vondráček. "Pozvánka byla zaslána v době, kdy měla být zaslána," řekl Pavelka. První pozvánka podle něj přišla v říjnu.

Pokud někdo porušuje procesní věci, porušuje podle Ševčíka i další záležitosti. "Já si počkám, až se to tady trošku slehne a pak uvidím, co budu dál dělat," řekl Ševčík po odchodu ze zasedání akademického senátu novinářům.

"Já si to překládám tak, že hledal záminku jak odstoupit, neumím si to jinak vysvětlit," řekl po svém zvolení k Ševčíkově rezignaci Dvořák. Podle něj bylo všechno v pořádku. To, že by Ševčík stál v čele VŠE, si neumí Dvořák představit, uvedl. "Věřím tomu, že síla této univerzity je taková, že se to v životě stát nemůže," řekl.

Ševčík v minulosti vedl Národohospodářskou fakultu VŠE, rektor Dvořák ho v prosinci 2023 z funkce odvolal, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Ševčík se odvolání z pozice děkana bránil soudně, Městský soud v Praze ale koncem letošního února jeho žalobu zamítl. Děkanka Národohospodářské fakulty VŠE Adéla Zubíková jmenovala Ševčíka v létě 2024 proděkanem pro ekonomiku, letos v březnu na funkci rezignoval, zdůvodnil to nátlakem rektora Dvořáka. V letošních podzimních volbách byl zvolen poslancem za SPD. Je mu 67 let.

Volba kandidáta na rektora VŠE je podle jednacího řádu senátu tajná, může se konat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola se musí uskutečnit na stejném zasedání akademického senátu v jednom dni. Kandidátem na rektora je zvolen uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu školy. Senát VŠE má podle informací na webu školy 31 členů.

 
