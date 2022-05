Atrakce na úkor přírody. Lávka na Dolní Moravě narušuje ráz krajiny, říkají ekologové

Na Dolní Moravě se v pátek otevřela nejdelší visutá lávka pro pěší na světě. V areálu v blízkosti Králického Sněžníku se stane cílem pro turisty, podle místních ekologů ovšem atrakce vznikla na úkor přírody. "Jde o velmi dominantní stavbu, nepochybně ovlivní ráz krajiny," říká Michal Servus za Agenturu ochrany přírody. Stavebník namítá, že lávka prošla řádným stavebním řízením.

"Připravte se na jedinečný moment, kdy se ocitnete 95 metrů nad hlubokým horským údolím," láká návštěvníky na nově postavenou raritu na svých webových stránkách resort Dolní Morava. Tři čtvrtiny kilometru dlouhá lávka nazvaná Sky Bridge 721 se má stát hlavním lákadlem horského areálu, pod který spadají také sjezdovky, horská bobová dráha, lanovky nebo známá Stezka v oblacích.

Tento zážitkový styl turistiky ovšem podle ekologů narušuje místní horskou přírodu. A stavba Sky Bridge není výjimkou. "Vnímáme to problematicky z pohledu toho, že se jedná o hodně dominantní stavbu, která jde vidět i z dálky a nepochybně ovlivní ráz okolí," říká Michal Servus, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, které spravuje mimo jiné blízkou Přírodní rezervaci Králický Sněžník. Agentura spadá pod ministerstvo životního prostředí.

Ochránci zdůrazňují, že nejde jen o samotnou lávku. V jejím okolí vznikly také nové příjezdové cesty nebo budovy. "Stoupající počet návštěvníků pak může způsobovat problémy v okolí cest. Na místa v lese, kde dosud vůbec nebyl ruch, nyní budou chodit davy lidí," uvádí ekolog Servus.

A upozorňuje, že i agentura se snaží přírodu zpřístupňovat návštěvníkům, je ale třeba najít způsob, který ráz krajiny i přírodu samotnou ovlivní co nejméně. "Je rozdíl postavit povalový chodník, jako se o to snažíme my, a lanovku, jak to dělá investor," míní.

Splnili jsme všechna kritéria, oponuje investor

Martin Palán, obchodní ředitel společnosti Sněžník, která lávku nechala postavit, říká, že názor ochránců přírody respektuje. Považuje jej ale pouze za subjektivní pohled a upozorňuje, že lávka prošla standardním stavebním řízením a je v souladu s územním plánem.

"Řeknu k tomu toto: nákupní centra také zabírají tisíce metrů čtverečních například orné půdy. Postupovali jsme podle všech platných požadavků, splnili jsme všechna kritéria, s dotčenými orgány jsme to konzultovali. Tento projekt není ojedinělý, jsou všude po světě, nijak se to nevymyká," vysvětluje.

Ani místostarosta obce Dolní Morava Petr Vrzal se možných dopadů na krajinu v obci neobává. "Je to lávka pro pěší, ne dálniční most. V krajině to určitě vidět je, ale třeba my to z vesnice ani nevidíme," říká Vrzal.

Obavy z rozšiřování

Most neleží v chráněném krajinném území, je však součástí takzvaného přírodního parku, tedy nižší formy ochrany přírody, kterou vyhlašují kraje a nespadá pod správu státní Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ekologové mají obavy zejména z toho, aby zvýšená návštěvnost oblasti neohrozila Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, nejpřísněji stráženou část zdejší lokality. Ta je výjimečná pro své lesy složené z horských i rašelinných smrčin, bučin i olšin, nivy, skály nebo mokřady.

Dostupná data zatím ukazují, že turisté dojíždějící na Dolní Moravu se zpravidla drží v areálu a k vrcholu Sněžníku se příliš nepřibližují. Michal Servus se ale obává dalšího rozšiřování areálu.

"Investor se chová jako v Alpách, kde se tyto resorty snaží zajistit turistům celoroční zábavu. Kromě sjezdovek tedy budují i cyklotrailové tratě a podobně. Je třeba k tomu přistupovat opatrně a byl bych nerad, kdyby tu vznikaly další. Za hranice, kde jsou dnes, bych se opravdu bál to rozšiřovat," upozorňuje Servus. Martin Palán ovšem oponuje, že areál naopak vrcholu Sněžníku ulevuje. "Naši návštěvníci se pohybují na námi značených cestách, naopak je edukujeme, jak se v přírodě chovat," uvádí.

Visutá lávka Sky Bridge je s délkou 721 metrů nejdelší stavbou svého druhu na světě. Její výstavba stála zhruba 200 milionů korun, s vrácením investice stavebník počítá do deseti let. Základní cena za přechod po lávce je 390 korun a za jednu jízdu lanovkou 250 korun, po registraci v e-shopu je cena mírně nižší.

Nejde o první kontroverzní stavbu, která v okolí Králického Sněžníku v posledních letech vyrostla. Ještě hůře než most podle ekologů narušila místní přírodu rozhledna, kterou postavili u vrcholu Králického Sněžníku na své straně Poláci. Proti jejímu vzniku v roce 2020 vystoupily také Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická a Společnost přátel Jeseníků.

Video: Nejdelší lávka na světě. Prošli jsme se po atrakci Sky Bridge