"E-shop jsme vypnuli záměrně." Havlíček kličkoval na brífinku, lidé si z něj utahují

Nákup elektronických dálničních známek na příští rok přes internetový obchod edalnice.cz od rána nefunguje. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) to na ranním brífinku vysvětloval tím, že resort systém vypnul záměrně, aby nedošlo k přetížení. Na sociálních sítích si za to vysloužil kritiku zejména ze strany novinářů.

"My jsme ten systém nastartovali, ten systém je funkční. My jsme ukázali, že funkcionalita jede. V průběhu dnešního dne to umožníme i pro širokou veřejnost. Je to termínově splněno. Toto není neobvyklé, při takto velkých systémech chceme být na straně bezpečnosti," vysvětloval prozatímní nefunkčnost systému Havlíček.

"Po všech těch absurdních výrocích, tiskovkách, rozhovorech, které přinesl rok 2020, jsem nevěřil, že může přijít ještě něco absurdnějšího. Hitparáda ale evidentně nekončí," napsal k výroku např. šéfredaktor Týdeníku Respekt Erik Tabery.

Mezi kritiky se na síti přidali také novinář Jindřich Šídlo nebo publicista Martin Malý, který vysvětlení označil za hloupou výmluvu.

Systém má být dle nejnovějších vyjádření resortu funkční během dne. Známky nakoupené na e-shopu jsou platné od 1. ledna, do té doby musí řidiči nakupovat kupony.