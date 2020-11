Je super, že Feri přišel s webem. Na trasování jsme nabrali lidi pozdě, říká Dzurilla

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla patří k lidem, kteří jsou v nejtěsnějším kontaktu s premiérem Andrejem Babišem. Právě s ním před pár dny probíral i nový web, na kterém pracuje s poslancem TOP 09 Dominikem Ferim, nebo dlouhodobě s Babišem řeší chytrou karanténu. "Udělali jsme na ní strašně moc práce, ale uznávám, že něco mohlo být dřív," říká Dzurilla pro Aktuálně.cz.

Když poslanec TOP 09 Dominik Feri vyčítal ve sněmovně předsedovi vlády Andreji Babišovi "naprosto příšernou komunikaci vlády", vzpomněl jméno Vladimíra Dzurilly jako toho, s kým připravuje zcela nový web, který by srozumitelně popisoval opatření vlády proti šíření koronaviru. Babiš spolupráci podpořil a připomněl, že Dzurilla má na starosti také trasování nakažených, mobilní aplikaci eRouška či kapacitu laboratoří.

Shodou okolností jde o témata, která zaznívají často, a mnozí kritici vládě vyčítají, že právě v kontaktování nakažených pořádně zaspala - podobně jako s informačním webem.

"Lidé, kteří nás kritizují, si vůbec neuvědomují, že celý můj tým jede naplno už několik měsíců bez nějaké přestávky. Svým způsobem pracujeme nonstop. Společně s mnoha lidmi v armádě, na ministerstvu zdravotnictví, v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, na hygienických stanicích a řadě dalších míst," tvrdí pro Aktuálně.cz vládní zmocněnec pro IT Dzurilla.

Dzurilla je v téměř každodenním kontaktu s premiérem, například když mluvil s Aktuálně.cz minulý čtvrtek, mířil zrovna za Babišem na schůzku kvůli vzpomínanému webu. A při rozhovoru s Aktuálně.cz tento týden opět Dzurilla několikrát přerušil hovor s tím, že mu právě volá Babiš.

Po půl roce by vláda mohla začít konečně připravovat web s rozumně a prakticky vysvětlenými dotazy. Těším se na zítřejší jednání s premiérem a @vdzurilla na Úřadu vlády a snad se to konečně hne. pic.twitter.com/S8W26GgtX0 — Dominik Feri (@DominikFeri) October 22, 2020

"Proč stát dosud neměl web, který by srozumitelně vysvětloval všechna vládní opatření ohledně koronaviru?" zněla jedna z prvních otázek na Dzurillu, zvláště když sám Babiš ve sněmovně kritizoval své ministry za špatnou komunikaci s veřejností a vychvaloval opozičního poslance Feriho.

"Ano, můžeme se bavit o tom, proč jsme web nepřipravili dřív, stejně jako proč jsme něco jiného neudělali dřív. Ale na druhé straně jsme v krátkém čase vytvořili spousty jiných a užitečných věcí. Nikdo se nezamýšlí nad tím co stálo úsilí postavit všechno to, co dnes bereme jako samozřejmost," reagoval nejdříve Dzurilla, který po dalších otázkách sdělil, že každé ministerstvo se věnovalo svým úkolům a webům, aniž by někdo přišel s nápadem na jednotný web.

Iniciativa opozičního poslance? No a co?

Výjimkou je stránka ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, na které je sice mnoho informací o koronaviru, ale není příliš přehledná ani srozumitelná pro běžného občana. Mimochodem, když se minulý týden spustil nový web covid.gov.cz, ministerstvo zdravotnictví se hned snažilo upozornit, že jen jejich web má ty správné informace.

"Za mě je nejdůležitější to, že někdo s nápadem na web přišel, společně jsme ho i za velkého přispění dobrovolníků z Česko.Digital, Dominika Feriho a dalších lidí pracujících na obsahu ve velmi krátké době udělali a dál ho vylepšujeme," říká Dzurilla.

Přitom dodává, že mu nevadí, že s nápadem přišel opoziční poslanec. "Za mě je hrozně důležité, že se to stalo. A my všichni to poctivě odpracovali. Že to byla iniciativa opozičního poslance? No a co? Je super, že s tím Dominik Feri přišel a web je na světě," konstatoval Dzurilla.

Jejich kontakt začal tím, že mu Feri napsal dopis, ve kterém vysvětloval, jak by byl web s veškerými opatřeními vlády a ministerstev potřebný. Feri totiž v tomto duchu dává informace na sociální sítě, kde má obrovské množství sledujících. Jsou jimi především mladí lidé, kteří se mnohdy o politické a veřejné dění příliš nezajímají.

"Mně se ten jeho nápad samozřejmě líbil. Zavolal jsem mu a začali jsme se domlouvat. Do toho Dominik interpeloval pana premiéra. Společně jsme se sešli a domluvili jsme se, že do projektu ještě zapojíme dobrovolníky z Česko.Digital, protože oni chtějí spolupracovat se státní správou. A tohle je přesně projekt, na kterém jsme mohli naši spolupráci prohloubit," vysvětluje vládní zmocněnec.

Eva Pavlíková z iniciativy Česko.Digital řekla, že oni měli na starosti koordinaci projektu, pomáhali s designem a vývojem webové stránky. "Rádi jsme přidali ruku k dílu, protože lidé stále nerozumí, jak se v této nelehké době chovat v praktických denních situacích, aby ochránili sebe i své blízké. Takový web měl být jistě dříve, ale minulost nezměníme a můžeme jen společně najít řešení, jak takové situaci předejít do budoucna," sdělila.

Pomáhat je normální. A tuto pomoc vnímáme jako velmi potřebnou.



Spouštíme pilotní verzi webu https://t.co/tuHRJWEKRO, který v lidské řeči vysvětluje, jak se v covid době bezpečně chovat a chránit sebe i blízké.



Big 👍 všem našim dobrovolníkům & týmům @DominikFeri & @vdzurilla. pic.twitter.com/1RLdQG2SI0 — Česko.Digital (@CeskoDigital) November 6, 2020

Problém je přístup ministerstev, míní Feri

Poslanec Dominik Feri Aktuálně.cz řekl, že vše kolem nového webu pro něj bylo především velkou zkušeností se státní správou - v dobrém i ve zlém. "Strašně zajímavé je to, že takový web nebyla schopna vyprodukovat vláda. Chápu, že bylo spoustu jiných starostí, ale jestliže stát není schopen přijít za šest měsíců trvající pandemie s takovým webem, který je vlastně velmi prostý, tak k čemu potom stát je?" tvrdí Feri, podle kterého se podařilo web vytvořit za pouhých čtrnáct dní díky mimořádným okolnostem.

"Zaprvé jsou skvělí lidé v Česko.Digital, kteří nám hodně pomohli. Za druhé se podařilo donutit k udělání webu premiéra, ať už proto, že jsem ho interpeloval, nebo že na jednání pochopil nezbytnost takového webu. Jsem moc rád, že se to podařilo, strávil jsem na tom intenzivně čtrnáct dní, teď je na jiných, jak bude web dál vypadat. Doporučil jsem devět šikovných mladých lidí, kteří státu rádi pomůžou s aktualizací informací," sdělil Feri.

Ten zároveň přiznal, že ho velmi naštvali lidé z ministerstva zdravotnictví, kteří proti webu vystoupili. "Když jsem četl jejich reakci, tak jsem okamžitě napsal předsedovi vlády i ministrovi zdravotnictví. Vysvětloval jsem jim, že poslední, co potřebujeme, je, aby nastal takový boj. Web zdravotnictví a vlády není přece nic konkurenčního, doplňují se," říká Feri.

Podle něj ministerstvo poskytuje velmi detailní informace, často značně odborného rázu. Zatímco pro běžného člověka, který se chce vyznat v mnoha vládních opatřeních, je určený nový web.

Pokud jde o Feriho zkušenost s vládním zmocněncem pro IT, Feri tvrdí, že problém vidí hlavně v přístupu různých ministerstev. "Vlado je mimořádně schopný člověk, který se musí pohybovat v prostředí státu a politiky. Kdyby mu premiér víc rozvázal ruce a hlavně mu ministerstva neházela klacky pod nohy, tak by měl řadu dalších zajímavých projektů. Cítil jsem, že ministerstva nejsou moc nadšená z toho, že jsme s takovým webem přišli, premiér i Vlado Dzurilla museli intervenovat, abychom to prosadili," upozornil Feri.

Na chytrou karanténu jsme měli vzít více lidí

Vladimír Dzurilla je také hlavní tváří tzv. chytré karantény, systému na včasné vyhledávání nakažených a jejich kontaktů, který má velký vliv na to, jak Česko zvládá či nezvládá boj proti koronaviru. Jak už Aktuálně.cz v minulosti na řadě příkladů ukázalo, hygienické stanice nestačily nakažené obvolávat, navíc si lidé stěžovali například na to, že dlouho čekali na odběry či výsledky testů.

Dzurilla při rozhovoru o tom, proč se nepodařilo připravit systém co nejdříve tak, aby podchytil maximum nakažených lidí, mluvil především o tom, že státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), kterému šéfuje, se soustředil hlavně na digitální propojení celého systému.

"Ano, já jsem vnímaný jako tvář chytré karantény, ale těch lidí, kteří na projektu pracují je hodně. Intenzivně jsme na začátku spolupracovali i s technologickými firmami z Covid19CZ. Pracujeme společně s mnoha dalšími, armádou, Ústavem zdravotnických informací a statistiky, hygienami i ministerstvem zdravotnictví, abychom zprovoznili celý systém od zavolání nakaženým až po oznámení výsledků testů. Tento úkol jsme splnili," hájí se Dzurilla s tím, že teď už jen vylaďují detaily.

"Systém funguje, stejně jako sebetrasování, elektronické žádanky na odběry, eRouška a další věci, včetně přehledu toho, kde jsou jaké kapacity odběrových míst a laboratoří, přehled v trasování, dispečink lůžkové péče a další věci," dodává.

Při probírání jednotlivých věcí ale připouští, že zejména při obvolávání lidí, kteří se potkali s nakaženými, hygienické stanice nestíhaly, protože neměly dostatek lidí, kteří by jim volali. Až postupem času jejich počet narostl, protože pomoc nabídly například firmy a přidali se také policisté, vojáci, celníci, úřad vlády, finanční správa a další. Dzurilla uznává, že tyto lidi nabrali se zpožděním.

"Nechci se vymlouvat, měli jsme mít na toto nabrané síly dříve. Když mi kamarádi posílali fotky velkých skupin lidí na různých místech v době, kdy už se koronavirus šířil, bylo mi jasné, že i kdyby byla chytrá karanténa sebevíc chytrá, tak nemá šanci všechny lidi vytrasovat. Pokud jde ale o systém, který jsme měli vytvořit, tak to jsme udělali," tvrdí Dzurilla.

Některé hygieny nespolupracovaly, tvrdí Vojtěch

Kde tedy byly zásadní chyby? Teprve po odchodu z funkce v druhé polovině srpna poukázal končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na to, že s některými zaměstnanci hygienických stanic byly větší problémy, než tvrdil v době ministrování. Kromě už vzpomínaného nedostatku lidí na telefonování se totiž některé hygienické stanice se zpožděním zapojily do systému Daktela, který umožňoval vidět na jednom místě seznam všech, které je třeba trasovat. "Skutečně ne všechny hygieny na něj byly připojeny, nakonec to muselo ministerstvo zdravotnictví nařídit," podotkl.

Exministr Vojtěch v rozhovoru pro Aktuálně.cz sice tvrdil, že bude vždy hygieny hájit, ale ne vše podle něj fungovalo, jak mělo. "Je potřeba otevřeně říci, že ne všichni zástupci hygienických stanic dobře spolupracovali. Někteří se zkrátka sekli a využívali svého autonomního postavení k odmítání nařízení ministerstva," popsal.

Navíc, jak popisuje i Dzurilla, dlouho platila praxe, že samotným nakaženým telefonovali jen pracovníci hygienických stanic, což trasování dál komplikovalo. "My jsme s tím ale nemohli nic dělat. Podle zákona mohli mít informace o zdravotním stavu nemocných jen hygienici, s nakaženými tak nemohl mluvit o jejich problémech kdokoliv jiný," tvrdí.

Podle Vojtěcha se stalo trasování nejslabším článkem řešení epidemie. "Hygienici do poslední chvíle odmítali pomoc nezdravotníků. Sami nás přesvědčovali o tom, že to nemůže dělat každý," uvedl exministr.

Dzurilla tvrdí, že dnes už trasování funguje. "Dnes všichni, kdo volají, mají smlouvu s ministerstvem zdravotnictví, aby mohli při telefonování mluvit s nakaženými o jejich zdravotním stavu. Takže jsme tento problém vyřešili. Ale přišlo to později, než mělo," uznává Dzurilla.

DATA. Dnes překonáme 80 tisíc vyplněných sebereportovacích formulářů, kterými pozitivně testovaní na Covid-19 pomáhají chytré karanténě. Podívejte se, jak to celé funguje, co případně je třeba vyplnit a hlavně proč je dobré se zapojit. pic.twitter.com/EwGotF7vaO — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) November 10, 2020

Jakmile přijde řeč na současnost a poslední dny, optimisticky poukazuje na statistiky chytré karantény a ujišťuje, že systém funguje dobře. "Za jeden den jsme schopni zavolat až 13 tisícům lidí. Jsme svým způsobem největší call centrum v zemi s téměř 2000 volajícími. Snažíme se vytrasovat maximální množství nakažených a těch, kteří s nimi byli v kontaktu. Chytrá karanténa funguje a je stále velmi důležitá," ujišťuje.

Podle něj se připravují změny a digitalizace procesu Chytré karantény, aby bylo možné ještě více ulehčit hygieně. "Chceme dělat epidemiologické šetření externě a všem kontaktům pozitivních posílat zprávy s předvyplněnou elektronickou žádankou. Připravujeme rezervační systém, kde si každý bude moct vybrat čas a místo k odběru a na webu si ho rovnou zarezervovat," avizuje s tím, že s týmem pracuje na dalším rozvoji jak eRoušky, tak webu covid.gov.cz i sebereportování.

Jak už dříve Aktuálně.cz informovalo, Dzurilla by měl se svými lidmi pracovat příští rok na dalším rozvoji chytré karantény. Ministerstvo zdravotnictví už pracuje na smlouvě s externími operátory, s nimiž bude Dzurillův státní podnik NAKIT v dalším kontaktu, protože nynější řešení přes dobrovolnou spolupráci s bankami a dalšími firmami není dlouhodobě možné.