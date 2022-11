"Neboj, mám tě." Ztracené dvouleté dítě ušlo v lese kilometry, nalezl ho policista

V sobotu 29. října v podvečer se v lesích nedaleko Sedloňova v Orlických horách spustila pátrací akce. Během procházky s rodinou se ztratil dvouletý chlapec. Hledání batolete, které ušlo ve složitém terénu 3,5 kilometru, trvalo přibližně čtyři hodiny. "Když jsem ho chytil do náručí, byl to nejhezčí pocit, co jsem za poslední roky zažil," přizvává policista, jenž jej za pomoci vrtulníku našel.

0:52 Policie našla dvouletého chlapce, který se ztratil v Orlických horách | Video: Policie ČR

Pavel Dlabka pracuje u policie přes jedenáct let a za svou kariéru zažil mnoho pátracích akcí. Sobotní zkušenost se mezi nimi však vyjímá. Jednotky podle něj totiž obvykle hledají spíše seniory nebo osoby středního věku a pátrání má zřídkakdy dobrý konec. "Takhle malé dítě jsem hledal poprvé a upřímně doufám, že i naposledy," svěřil se Aktuálně.cz. Pětičlenná rodina z Brna, která o víkendu vyrazila do Rychnovska za přáteli, se vzhledem k hezkému počasí rozhodla vyjít si na procházku do lesa. Když si pak rodiče s dětmi v přírodě hráli na schovávanou, dvouletý chlapec se úkolu chopil natolik svědomitě, že ho žádný ze členů rodiny nedokázal najít. Po několika minutách tak musela rodina přivolat policii. "Čím mladší dítě, tím rychleji je potřeba jeho pohřešování oznámit. Čas je vždy proti nám," uvedl velitel speciálního pátracího týmu Stopa Libor Haken. Související V parku v Praze 9 byl postřelen 13letý chlapec, policie zadržela jednoho muže 0:07 Hledání chlapce předcházelo pátrání po ztracené ženě v Rokytnici v Orlických horách, které zmiňovaný tým řídil. "Řešení prvního oznámení nám urychlil přivolaný vrtulník, díky kterému jsme pohřešovanou osobu našli rychle. Když pak rodiče ztraceného chlapce zavolali na linku 158, hned jsme mohli vyrazit na pomoc. Získali jsme tak čas navíc, který je v podobných situacích drahocenný," líčí policista Dlabka. Přesun jednotek i vrtulníku na místo zabral asi dvacet minut. Na hledání dvouletého chlapce se podílely nejen policejní a hasičské jednotky, ale i desítky dobrovolníků z okolí. Práci policejního týmu komplikoval zejména členitý terén, kvůli kterému se po lese špatně rozléhá zvuk. "S kolegou jsme od sebe stáli deset metrů, a ačkoli jsme na sebe křičeli, téměř jsme se neslyšeli. Proto bylo jasné, že malého chlapce stěží přivoláme," popisuje policista. Po přibližně čtyřech hodinách pátrání se policejnímu vrtulníku podařilo termokamerou zachytit teplotní stopu. "Blížila se šestá hodina a v lese už byla tma. Pilot si zpočátku nebyl jistý, jestli se nejedná o nějaké malé zvíře. Já se ale okamžitě vydal za zvukem helikoptéry a zanedlouho jsem dostal informaci, že jde opravdu o hledaného chlapce," líčí Dlabka a doplňuje, že po několika minutách běhu už měl dítě v náručích. Podle policejní mluvčí Lucie Konečné mohl dvouletý hoch ujít přibližně 3,5 kilometru. "Byl to nejkrásnější pocit, který jsem za posledních pár let zažil. Když jsem chlapce objal, živého a zdravého, spadl ze mě všechen adrenalin. Taky mám doma malé děti, a proto pro mě byla celá akce emočně náročná. Vím, že jako policista mám být v těchto situacích od případů odosobněný, ale jsem také jen člověk z masa a kostí," přiznává. Chlapec byl prochladlý a zmatený, stres z něj však po setkání s policistou brzy opadl. "Postupně se rozpovídal a začal mi vyprávět, co během svého dobrodružství v lese viděl. Ukazoval mi také kamínky, které po cestě našel," vypráví Dlabka. Chlapečka následně předal vystrašeným rodičům.