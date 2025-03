Dvouletá Madlenka bojuje s časem. Naléhavě potřebuje dárce kostní dřeně

Madlence byla na začátku března diagnostikována aplastická anémie, která způsobuje nedostatečnou tvorbu červených a bílých krvinek a krevních destiček. Holčička, která se aktuálně nachází v motolské nemocnici, potřebuje do šesti týdnů podstoupit transplantaci kostní dřeně, lékaři však zatím nemají k dispozici vhodného dárce.

Malá Madlenka donedávna žila zcela normální život. Na začátku března se však celé její rodině převrátil život naruby. "Celý život byla zdravá, až před sedmnácti dny dostala vyrážku. Byly to takové malinkaté červené tečky," uevdl tatínek Lukáš Přibyl pro server Vitalia.cz. Rodiče dívenku radši odvezli do nemocnice, kde zjistili, že se jedná o příznaky akutního nedostatku krevních destiček.

Od té doby leží Madlenka v nemocnici a čeká na transplantaci kostní dřeně. Je to velký boj s časem. Dívence totiž zbývá pouze šest týdnů na nalezení vhodného dárce a ačkoliv se v českém registru dárců nachází zhruba 170 000 dobrovolníků, ani jeden z nich není pro Madlenku vhodný. Podle odborníků by bylo potřeba počet dobrovolníků zvýšit alespoň o 30 000. Hledání vhodného dárce je přitom velmi složitá věc, protože je nutná shoda deset z deseti v takzvaných genetických znacích imunity. Nejčastější tato shoda bývá u sourozenců, ale ani ti v Madlenčině případě neprokazují shodu.

Mezi lidmi se zatím zvedla obrovská vlna solidarity a začali prostřednictvím sociálních sítí a webů vyzývat ostatní, aby se přihlásili do registru dárců. Do pomoci se mimo jiné zapojila i například policie v Libereckém kraji. Do registru se nyní hlásí tolik lidí, že Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) uspořádal velký nábor dárců.

"Vstupní vyšetření opravdu toho člověka moc nezatíží, trvá to celé deset minut. Buď je to teda odběr jedné zkumavky krve, anebo právě ten stěr ze sliznice tváře," vysvětlila televizi Nova vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM Marie Kuříková.

Velký nábor pro Madlenku od IKEM proběhne v několika následujících dnech. Konat se bude v hlavním vstupu institutu (Vídeňská 1958/9, Praha) v pátek 21. března od 15:00 do 19:30 a v sobotu 22. března od 9:00 do 12:00. Registr zároveň všechny vyzývá, aby jej informovali o tom, na jakých jiných místech by byl o nábor zájem.

Do registru dárců se mohou zapsat všichni, kterým je mezi 18 a 40 lety a mají výborný zdravotní stav. Musí vážit více než 50 kilogramů a mít v Česku platné zdravotní pojištění.

V Česku bylo transplantací kostní dřeně nebo krvetvorných buněk léčeno více než 750 dětí, první v listopadu 1989. Teď jich je kolem 30 každý rok. "Kromě akutních leukemií, které jsou nejčastější indikací k transplantaci u dětí, transplantujeme pacienty s primárními imunodeficity, některými vrozenými metabolickými poruchami, vrozenými a získanými syndromy selhání kostní dřeně," sdělila loni v listopadu dětská onkoložka Lucie Šrámková, která je přednostkou Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Leukemie je nádorové onemocnění krvetvorby, které se vyznačuje zmnožením bílých krvinek, které ale neplní svou normální funkci v imunitním systému. Jako primární imunodeficity lékaři označují skupinu vrozených poruch funkce imunitního systému člověka. Podle Šrámkové se vyléčí až 85 procent dětí.