Dvořák podle předsednictva ODS neobjasnil otázky kolem svého majetku dostatečně

Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák podle předsednictva ODS na úterním večerním jednání neobjasnil dostatečně otázky kolem svých majetkových poměrů. Členové předsednictva podpořili další postup směřující k tomu, aby nebyl kandidátem strany do zastupitelstva Prahy 1, uvedla ODS v tiskové zprávě. Podle stanov strany schvaluje kandidátní listiny výkonná rada, která zasedne v pátek.
Podle serveru Seznam Zprávy Dvořák po otci, který pracoval jako lékař-porodník, zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Jeho vyjádření k úternímu jednání předsednictva ČTK zjišťuje.
"Po projednání věci předsednictvo ODS dospělo k závěru, že poskytnutá vysvětlení neobjasnila všechny přetrvávající otázky natolik, aby rozptýlila pochybnosti, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost ODS i její volební výsledek v nadcházejících volbách na Praze 1," uvedla strana večer v tiskové zprávě.
Předseda občanských demokratů Martin Kupka v úterý dopoledne novinářům řekl, že vedení ODS bude postupovat tak, aby Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a že stále doufá v to, že se k tomu tak politik postaví i sám. K rezignaci ho vyzvali i v Praze působící místopředseda ODS a kandidát strany na primátora Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Naopak oblastní rada ODS Prahy 1 se ho v pondělí zastala.
Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku. Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.
Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Působí také jako místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.
Mohlo by vás také zajímat: Proč si Babiš, Macinka a Okamura tak náramně rozumějí. A kdo jim teď stojí v cestě
ŽIVĚ Místo placení poplatků v Hormuzu uzavřou státy Zálivu dohody s USA, uvedl Trump
Hormuzský průliv je otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou Íránu, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump. Namísto vybírání 20procentního poplatku z přepravovaného nákladu ze strany USA, o kterém se Trump zmiňoval v pondělí, uzavřou podle něj státy Perského zálivu se Spojenými státy „masivní“ obchodní a investiční dohody. Prezident to uvedl na své sociální síti.
Turek: Budu-li označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuji
Pondělní nehodu poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, míní premiér Andrej Babiš. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek večer na facebooku uvedl, že nebude do rozhodnutí o viníkovi nehody vykonávat pozici zmocněnce a pokud bude označen za viníka, na post rezignuje.
VIDEO: Přežil střet s bizonem, a ještě si z něj dělal legraci. Dědeček má o čem vyprávět
Poklidná večerní procházka v Yellowstonském národním parku se během několika sekund změnila v boj o život. Rozzuřený bizon zaútočil na turistu, pronásledoval ho kolem stromu a pak ho vymrštil zhruba 2,5 metru do vzduchu. Muž utrpěl několik zlomenin, přesto si podle svědků i při čekání na záchranáře dokázal zachovat smysl pro humor.
ŽIVĚ Ukrajinské drony opět zaútočily na ruské rafinerie i na Sevastopol
Ukrajinské drony zaútočily v noci na úterý na petrochemický závod ve městě Salavat v Baškirsku, přibližně 1400 kilometrů od hranic, a napadly také rafinerii na jihozápadě Ruska. Ruské síly mezitím opět udeřily střelami a drony na Kyjev.
ŽIVĚ Francie - Španělsko 0:1. Šok pro nadupanou Francii! Oyarzabal ji trestá z penalty
Sledujte online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Francií a Španělskem.