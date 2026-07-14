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Domácí

Dvořák podle předsednictva ODS neobjasnil otázky kolem svého majetku dostatečně

ČTK

Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák podle předsednictva ODS na úterním večerním jednání neobjasnil dostatečně otázky kolem svých majetkových poměrů. Členové předsednictva podpořili další postup směřující k tomu, aby nebyl kandidátem strany do zastupitelstva Prahy 1, uvedla ODS v tiskové zprávě. Podle stanov strany schvaluje kandidátní listiny výkonná rada, která zasedne v pátek.

konference, Health & Longevity Summit 2024, Filip Dvořák, Vnitřní sekce HK ČR, předseda Hospodářské komory Praha 1
Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák, archivní foto.Foto: HN – Libor Fojtik
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Podle serveru Seznam Zprávy Dvořák po otci, který pracoval jako lékař-porodník, zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Jeho vyjádření k úternímu jednání předsednictva ČTK zjišťuje.

"Po projednání věci předsednictvo ODS dospělo k závěru, že poskytnutá vysvětlení neobjasnila všechny přetrvávající otázky natolik, aby rozptýlila pochybnosti, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost ODS i její volební výsledek v nadcházejících volbách na Praze 1," uvedla strana večer v tiskové zprávě.

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Předseda občanských demokratů Martin Kupka v úterý dopoledne novinářům řekl, že vedení ODS bude postupovat tak, aby Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a že stále doufá v to, že se k tomu tak politik postaví i sám. K rezignaci ho vyzvali i v Praze působící místopředseda ODS a kandidát strany na primátora Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Naopak oblastní rada ODS Prahy 1 se ho v pondělí zastala.

Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku. Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.

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Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Působí také jako místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

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