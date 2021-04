Očištění Dvořáka. Po nařčení od Lipovské se nepotvrdilo podezření ani kvůli galerii

Dozorčí komise Rady České televize nepotvrdila, že by byl ředitel klíčového média veřejné služby Petr Dvořák ve střetu zájmů. Podezření vznesl v dubnu radní Daniel Váňa kvůli tomu, že Dvořák figuruje ve správní radě organizace provozující galerii. Podle komise Kodex České televize nic takového nezakazuje. Právního hodnocení se však komise zdržela.

"Upozorňujeme na to, že Kodex ČT ani jiný vnitřní předpis neupravuje situace, kdy někdo z řídicích pracovníků nebo dalších zaměstnanců ČT je činný v neziskových organizacích, například jako zakladatel nebo člen orgánů. Působení v neziskových organizacích není běžně považováno za konfliktní s řídicími pozicemi, a proto by v tomto případě nemělo docházet ke střetu zájmů," zní jeden ze závěrů, jejž komise přijala na svém úterním jednání.

Podezření na údajný střet zájmů vystavěl člen Rady České televize Daniel Váňa na tom, že Dvořák je od roku 2010 členem správní rady obecně prospěšné společnosti Leica Gallery Prague. Organizace provozuje v hlavním městě stejnojmennou galerii. Obecně prospěšnou společnost založila firma LGP Services, kterou vlastní Dvořák se svou partnerkou Milenou Dubskou.

Radní Váňa na předposledním jednání rady tvrdil, že Dvořák o svém angažmá v Leica Gallery radu neinformoval. Vadila mu také údajná preference galerie ze strany České televize v kulturních reportážích z umělecké scény. Stanice prý o ní odvysílala více příspěvků než o jiných srovnatelných výstavních síních.

Šetření na podnět Kysilky

"Na základě těchto skutečností včetně výše zmíněných podnětů (…) konstatuje Rada ČT, že Petr Dvořák byl od roku 2011 a je i dnes jako zaměstnanec České televize ve střetu zájmů," zněl návrh usnesení, s nímž přišel radní Váňa. Jeho návrhu však rada nevyhověla, ze třinácti přítomných radních ho podpořilo pět a zbylí hlasovali proti nebo se zdrželi.

Nicméně rada následně dala zelenou návrhu radního Pavla Kysilky, ať Dvořákův údajný střet zájmů prověří dozorčí komise Rady České televize. Usnesení výslovně znělo, ať možný konflikt zájmů prošetří z pohledu četnosti odvysílaných příspěvků. Úlohou dozorčí komise je přitom dohlížet na to, zda televize hospodaří s penězi účelně a na základě schváleného rozpočtu.

"Jsem přesvědčen, že ze strany generálního ředitele nedošlo k jednání, které by porušovalo zákon, kodex nebo dobré mravy. Ale vzhledem k tomu, že diskuse k tomuto tématu se opakovaně vrací, považuji za důležité to jednou provždy uzavřít a opřít se i o zjištění a doporučení dozorčí komise," vysvětlil Aktuálně.cz už dříve své motivy radní Kysilka.

Některé galerie byly zmiňovány častěji

Komise se v úterý ke svému závěru dopracovala právě s odvoláním na Kodex České televize. Předpis definuje konflikt zájmů jako pochybnost o nestrannosti zaměstnance, který se podílí na přípravě pořadů. Ředitel České televize je přitom ve své manažerské pozici od samotného obsahu vysílání oddělený.

"Vzhledem k tomu, že generální ředitel nesmí zasahovat do vysílání (…), nemělo by docházet ke střetu zájmů (…). K této záležitosti jsme si vyžádali stanovisko výkonného ředitele ČT24 Petra Mrzeny: 'Do procesu plánování, výběru témat a výroby nevstupuje nikdo mimo redakci zpravodajství, tedy ani management ČT, ani generální ředitel'," napsala komise.

Současně odmítla provést analýzu příspěvků o Leica Gallery, jak ji rada vyzvala. Odvolala se na to, na co už dříve upozornilo Aktuálně.cz. K takovým analýzám nemá kompetenci. "Nicméně jsme v průběhu kontrolního šetření získali informace k četnosti zpravodajských příspěvků o Leica Gallery a porovnatelných galeriích. (…) Z těchto podkladů vyplývá, že některé galerie byly ve vysílání zmiňovány častěji než Leica Gallery, ale dozorčí komise se necítí kompetentní tyto údaje interpretovat," uvedla.

Žádné pochybení a žádné doporučení

Komise tak potvrdila dřívější Dvořákovu argumentaci. Šéf ČT dal radě písemné stanovisko, v němž střet zájmů vylučuje. "Za obsah zpravodajských pořadů a pořadů aktuální publicistiky odpovídá šéfredaktor příslušné redakce, který nadto není ani mým přímým podřízeným, a já jako generální ředitel formálně ani prakticky zasahovat do zařazení zprávy do vysílání nebo do jejího obsahu nemohu," napsal.

Je to už druhý případ, kdy komise nepotvrdila nařčení namířená vůči Dvořákovi. Na posledním jednání Rady ČT radní Hana Lipovská uvedla, že konflikt zájmů má šéf televize kvůli svému angažmá ve firmě Gopas. Spoluvlastní ji se dvěma podnikateli včetně současného šéfa PPF Ladislava Bartoníčka. Firma za předchozích deset let poskytla několika zaměstnancům ČT školení v oblasti IT za celkem 1,231 milionu korun.

"Dozorčí komise konstatuje, že Česká televize nemá a neměla s firmou Gopas uzavřenou žádnou smlouvu. Služby byly poskytovány na základě objednávek, což je v případě vzdělávacích kurzů i účasti na konferencích běžná praxe. Jednotlivé objednávky služeb byly prováděny a schvalovány v souladu s vnitřními předpisy. S ohledem na objem objednaných služeb žádná objednávka nebyla schvalována generálním ředitelem. Dozorčí komise nezjistila žádné nedostatky a nemá žádná doporučení," uzavřela.