Policie podle zjištění Aktuálně.cz obvinila představitele samozvané humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž ze dvou případů podvodu. Týkají se projektu nemocnice pro děti z válečných zón, jež se nikdy nepostavila. Finančně ho přitom podpořily Vatikán i Plzeňské biskupství. Organizace na sebe upozornila tím, že ve sporu o přijetí 50 syrských dětí podpořila premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Okresní státní zastupitelství v Benešově vykonává dozor nad vyšetřováním zločinu podvodu, způsobena značná škoda, a přečinu podvodu, způsobena větší škoda. Usnesení o zahájení trestního stíhání jedné fyzické osoby bylo vydáno 17. března tohoto roku," potvrdila Aktuálně.cz náměstkyně benešovských žalobců Jana Sůsová.

Pod značnou škodou se podle trestního zákoníku rozumí částka ve výši minimálně jednoho milionu korun, za větší škodu se považuje újma nejméně ve výši sto tisíc. "Celková výše škody je v řádech milionů korun," upřesnila pro Aktuálně.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. V případě uznání viny hrozí pachateli až pět let za mřížemi.

"Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu (…), bude potrestán odnětím svobody (…)," zní definice podvodu podle trestního zákona. Kauzu rozkrývá oddělení obecné a hospodářské kriminality benešovské policie. Jak podotkla státní zástupkyně Sůsová, vyšetřování by se mohlo uzavřít v červnu.

Sto tisíc dolarů od Vatikánu

Identitu stíhané osoby policie ani žalobci neupřesnili. Za Mezinárodní dětský kříž však vystupovala coby ředitelka Taťjana Horáková. Právě ona představila projekt na vybudování nemocnice pro děti z válečných zón, pro který sháněla peníze a jejž nyní policie vyšetřuje. Špitál měl vyrůst ve vísce Zahořany, jež je součástí města Bystřice na Benešovsku. Horáková tam nějaký čas žila. Nemocnice nikdy nevznikla.

"Tenkrát žádala papeže Františka o příspěvek na to, že by se léčily děti postižené válkou v Sýrii a Iráku. Papeži jsem to doporučil, opravdu jí pak poslali 100 tisíc dolarů. Nakonec z toho nevzešlo nic," řekl Aktuálně.cz emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který Horákovou podle svých slov zná více než dvacet let. Částkou přes padesát tisíc korun přispělo na projekt i biskupství. Radkovský vykonával úřad do roku 2016.

Dvojice podvodů se podle žalobkyně Sůsové odehrála v letech 2013 až 2018. Právě na počátku tohoto období se projekt začal připravovat. Vatikán oslovila Horáková v roce 2015. "Na místě, kde měla klinika vzniknout, stojí zrekonstruovaná roubená chalupa. Na zápraží je zaparkované kolečko, vedle plynový gril a na stěnách domu visí historické zemědělské nástroje," uvedl předloni Deník N, jenž okolnosti záměru popsal.

Kauzu měla na stole nejdříve GIBS

Trestní oznámení podal v roce 2018 Finanční analytický útvar. Útvar je správním úřadem ministerstva financí, funguje jako zpravodajská jednotka monitorující podezřelé toky peněz. "Finanční prostředky, které byly na podporu této organizace darovány tuzemskými i zahraničními subjekty, skončily na účtech dalších osob," vysvětlil tehdy útvar důvody k podání oznámení.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, podání útvaru postoupilo policejní prezidium nejprve Generální inspekci bezpečnostních sborů. Inspekce vyšetřuje delikty policistů, celníků či dalších ozbrojených složek. "Tento případ jsme Generální inspekci bezpečnostních sborů předali dle věcné příslušnosti," potvrdil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Podle informací Aktuálně.cz si věc původně převzala inspekce kvůli tomu, že s Horákovou se měl v záměru angažovat jeden policista. Šetření inspekce ale žádné podezření neprokázalo. Kauza proto putovala k benešovské hospodářské kriminálce, v jejímž rajonu se měly podvody odehrát. Ještě před zahájením stíhání byli podávat vysvětlení Radkovský i současná hlava plzeňského biskupství Tomáš Holub.

"Při podání svědectví jsme řekli, že uvažujeme o tom, že se jako poškození připojíme k trestnímu řízení. Ale v tuto chvíli nevím, jestli k tomu fakticky došlo. Každopádně takový záměr jsme měli. Děkuji, že mi to říkáte, zjistím aktuální stav," řekl Aktuálně.cz biskup Holub. Svého předchůdce opakovaně upozornil, že záměr vybudovat v malé vísce nemocnici provozující válečnou chirurgii je podezřelý.

Radkovský: Přerušil jsem s ní veškeré kontakty

Sám Radkovský si dlouho odmítal připustit, že ho Horáková obelhala. Po těžké nemoci například vyprovázel na poslední cestu jejího manžela. Sám Horákové finančně pomáhal ze svých zdrojů. Kupoval jí potraviny či platil za nájem její kanceláře. Horákové poskytl několik desítek tisíc korun.

"Myslel jsem, že má dobré úmysly. Ale biskup Tomáš mi říkal, že to pro mě skončí špatně. Pochopil jsem to až ve chvíli, když jsem viděl, že ne všechno z toho, co mi říkala, je pravdivé. Pak jsem v to ztratil důvěru. V srpnu nebo v září 2019 jsem s ní přerušil veškeré kontakty," vypráví Radkovský.

Podle informací Aktuálně.cz je Horáková nejméně poslední měsíc ve stálé péči lékařů ve Fakultní nemocnici v Plzni. Radkovský potvrdil, že ho v tomto týdnu kontaktovala. Požádala ho o návštěvu, zastavit se u ní měl právě uplynulý čtvrtek. "Lekl jsem se, že by to zase začalo celé znovu. Proto jsem to odmítl," vysvětlil emeritní biskup.

Ze slov mluvčí středočeské policie Schneeweissové nepřímo plyne, že zdravotní stav obviněné osoby berou v úvahu. "V současné době probíhají ještě další úkony vyšetřování, zejména vypracování znaleckého posudku, od jehož zpracování se budou odvíjet další úkony," podotkla mluvčí. V obdobných případech mají posudky objasnit, zda je dotyčný způsobilý podstoupit trestní řízení.

Dopis přeposlaný z Úřadu vlády

Mezinárodní dětský kříž v průběhu řady let vystupoval především v zahraničí i na domácí scéně jako aktivní, respektovaný a zavedený. Organizace o sobě opakovaně tvrdila, že pomáhá raněným dětem ve válečných zónách, zajišťuje činnost mezinárodního týmu lékařů a dodává humanitární pomoc. V oboru však nemá žádné reference, stejně jako nelze dohledat její skutečné aktivity.

Organizace podle oficiálních údajů v minulosti sídlila v budově v pražské ulici Politických vězňů, již vlastní a kde má zázemí centrála KSČM. Dětský kříž také uváděl své sídlo na adrese Krajského výkonného výboru KSČM v Ústí nad Labem. Podle svědectví však na žádném z míst reálně nepůsobil. V listopadu 2019 organizaci zrušil Městský soud v Praze a nařídil její likvidaci. Dětský kříž v rejstříku neuváděl úplné a pravdivé údaje.

Široká veřejnost se o Mezinárodním dětském kříži dozvěděla v září 2018. Lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová tehdy iniciovala návrh, zda by se Česko nepostaralo o 50 syrských dětí. Premiér Andrej Babiš (ANO) se proti jejímu nápadu ohradil. Následně jeho postoj podpořil dětský kříž, jehož prohlášení zveřejnil web Lidovky.cz patřící vydavatelství Mafra z Babišova svěřenského fondu.

Prohlášení do redakce zaslal Úřad vlády. Lidovky.cz ho po dvou hodinách stáhly, když se nepodařilo ověřit důvěryhodnost organizace. "Kdybych to dal do jiných novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji," reagoval tehdy premiér Babiš. Za zveřejnění stanoviska se omluvil také tehdejší šéfredaktor István Léko.