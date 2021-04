Dvojice půl metru mimo obvod hřiště. Pravidla domluvil ministr s Babišem a sportovci

Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe, aby se eliminovalo šíření koronaviru. Na dnešní tiskové konferenci vlády to uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Při sportu nejsou potřeba roušky a nebude nutné ani testování pro přístup na sportoviště.

Na umožnění sportování dvanáctičlenným skupinám rozdělených do dvojic se ministr a premiér Andrej Babiš dohodli v neděli večer s vrcholnými představiteli sportovního prostředí. "Těch deset metrů jsou epidemiologické podmínky, které zaručí, že se hráči nenakazí," uvedl ministr. Sportovní funkcionáři žádali parametry jako v obchodech, ale neuspěli.

"Náš návrh byl jeden sportovec na patnáct metrů čtverečných, což bohužel pro pana ministra a jeho expertní tým nebylo přijatelné. Takže aby se mohli amatéři vrátit na sportoviště, souhlasili jsme s jejich požadavkem desetimetrových rozestupů," uvedl pro ČTK předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

I s nevítanou podmínkou kompromis přivítal. "Situace ohledně nesportování je vyloženě alarmující, proto je nutností bezodkladně vrátit děti zpátky na sportoviště. A to tento návrh umožňuje," řekl. Další jednání by se mělo uskutečnit koncem týdne. "Naším cílem je, aby v případě příznivých epidemiologických podmínek došlo brzy k dalšímu rozvolnění na venkovních sportovištích a otevření vnitřních, protože je tu mnoho sportů, které venku provozovat nelze," řekl Hnilička.

Vnitřní sportoviště zůstávají pro veřejnost uzavřena. Nesmějí hrát ani dva tenisté v hale, i když pro jinou aktivitu by se ve vnitřních prostorách sejít mohli.

V praxi je pro dodržování desetimetrového rozestupu potřeba například obdélník o rozměrech deset krát dvacet metrů. To je o něco málo více než volejbalové hřiště. Mohly by se tak rozmístit dvojice po jeho obvodu půl metru za čarami. Při společných trénincích by se k sobě neměli účastníci přiblížit ani na okamžik. "Budou vytvořeny dvojice a trenér bude muset zorganizovat, aby se jednotlivci nesetkávali ve větší skupině než dvou. Je to složitější, ale musíme si uvědomit, že je to kompromis. Dospěli jsme k tomu s odřenýma ušima. Není to o nějakém zápasu, ale o pohybu. Mělo by to být jako kruhový trénink na stanovištích," řekl Arenberger. I společné vysvětlování je podle něj rizikové.

Nelogické, brání se sportovci

Předsedové České unie sportu (ČUS) a Sdružení sportovních svazů ČR (SSS ČR) oceňují, že navzdory pokračování přísného omezení shromažďování na dva lidi venku i uvnitř budou možné skupinové tréninky. "Tím se otevře sportovní spolková činnost, kluby a jednoty mohou připravovat tréninky. Zaktivizují se konečně trenéři, kteří doposud pracovali hlavně online, a dětem se vrátí motivace," uvedl pro ČTK předseda ČUS Miroslav Jansta. "Přijímám to jako konsenzus. Pojďme už konečně bezpečně sportovat," doplnil ho šéf SSS ČR Zdeněk Ertl.

Předepsaný desetimetrový rozestup mezi maximálně šesti sportujícími dvojicemi ale považují v kontextu jiných prostředí za nelogický. "Snad i to lidi přijmou, i když si o tom budou myslet například po cestě plnou tramvají své," komentoval to Jansta.

Dění kolem obnovení amatérského sportu nabralo na konci minulého týdne překotný spád. Původně mělo být ode dneška povolené sdružovat se venku ve dvaceti lidech, což by umožnilo sportovní aktivity až pro dvacetičlenné skupiny. To ještě v pátek brzy odpoledne ministr potvrdil, ale pak vyslyšel argumenty odborné skupiny MeSES a rozhodl ponechat limit pro shromažďování na dva lidi uvnitř i venku. Fungování na sportovištích je podle něj jen interpretací tohoto nařízení, které dnes potvrdila vláda.

Limit dvanácti lidí bez ohledu na velikost sportoviště byl stanoven, protože byla potřeba nějaká hranice. "Nechtěli jsme to přehnat. Na Strahově by po deseti metrech mohla být spartakiáda a to jsme nechtěli," poznamenal ministr.

Video: Tisková konference po jednání vlády 12. dubna