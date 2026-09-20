Dvojí tvář Starostů. Rakušanův liberální nátěr může klamat tělem. Jde o odpor k ANO

Nejspíš to už není náhoda, ale trend. Vítu Rakušanovi se postupně daří ze své strany učinit nejsilnější opoziční formaci. STAN přitom vyrostl z místní úrovně. S tím souvisí jeden podstatný faktor: členská základna je skoro jistě o dost konzervativnější, než jak by se to mohlo jevit na základě toho, jak stranu prezentuje její lídr.
Zatímco ODS podle několika posledních šetření podporuje okolo dvanácti procent voličů, Starostové disponují podporou až osmnácti procent voličů. A byť je to oproti hnutí ANO, které se ve volebních modelech opakovaně pohybuje nad třiceti procenty, ještě pořád málo, nelze vyloučit, že právě předseda STAN bude napříště hlavním vyzyvatelem Andreje Babiše.
„Starostové a nezávislí už patrně v rámci opozičních stran převzali od ODS lídrovství. A to v tématech, jako jsou správa země, ekonomika, regionální rozvoj a praktická řešení. Je to něco, o co se snaží třeba Martin Kuba, ale zatímco on na to jde přes manažerský či technokratický populismus, který dobře fungoval u Andreje Babiše, STAN na to jde tradiční cestou,“ říká politolog Jakub Lysek.
Vít Rakušan podle jeho mínění dokázal svou stranu do značné míry emancipovat ještě v rámci kampaně v minulém volebním období a před volbami do dolní komory. „Jeho výjezdy do regionů a relativně ofenzivní komunikační styl dalších lídrů, místopředsedů a regionálně silných osobností, umožnily Starostům vystupovat v roli moderní, prozápadní a energicky vypadající alternativy, která neobhajuje minulost a nevrací se k mytickým kořenům jako její přímý konkurent ODS.“
„Velkou výhodou Starostů,“ pokračuje Lysek, „je jejich napojení na lokální lídry, kteří jsou nejen členy hnutí STAN, ale působí i v odborných kruzích, mikroregionech, Svazu měst a obcí či Sdružení místních samospráv. Jsou velmi aktivní ve spolupráci mezi rozličnými obcemi a v tzv. místních akčních skupinách.“ To vše podle něj dává Starostům a nezávislým punc odbornosti, pragmatičnosti a efektivity.
„Což jsou věci, na které český národ tradičně slyší,“ míní Lysek. Politolog Aleš Michal v této souvislosti upozorňuje, že – aspoň zatím – je v tomto ohledu Rakušanova komunikace opatrnější. „Zjevně pragmaticky je postavená jinak: nejde o přerozdělování hlasů v rámci opozičního bloku, ale nutnost lákat voliče hnutí ANO,“ uvažuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog.
I podle něj je ale minimálně zaděláno na to, že se to Starostům začne dařit. Důvodů vidí víc. „Zaprvé, jsou konsolidovaní a srozumitelní mnohem víc než ODS. Za posledních několik měsíců se v jejich řadách vyprofilovalo vedle Rakušana hned několik osobností, které dokážou předat svá sdělení v ekonomických tématech.“
ODS podle něj mezitím působí, jako by se stále tak trochu hledala. „Její předseda Martin Kupka poukazuje na vnitřní rozhodovací procesy, právě ty ale v očích i mnoha opozičních voličů vše spíše komplikují. STAN už dávno není jen regionální stranou, lokální volby však této profilaci mohou určitě pomoct,“ míní.
Dvojí tvář strany
Komunální volby budou zároveň kláním, které může STAN obnažit v tom smyslu, že jde o stranu s dvojí tváří. Jednu – tu liberálnější – ukazuje vedení strany v čele s Vítem Rakušanem. A byť to nejde doložit daty, je pravděpodobné, že jeho členská základna je o dost konzervativnější než on a jeho okolí – členové STAN na místní úrovní vnímají politiku skoro jistě méně ideologicky a více prakticky.
Což může mít jeden zásadní důsledek: zatímco Rakušan chce být vůči Andreji Babišovi tou hlavní alternativou, což se mu také podle některých výstupů ze sociologických šetření začíná dařit, na místní úrovni to mohou být napříště třeba i partneři. „V některých městech se určitě dá vnímat vstřícnější pozice směrem k ANO,“ reaguje na naši úvahu politolog Aleš Michal.
Ostatně Rakušan se o uplynulém víkendu nechal slyšet, že pokud jde o komunální volby v Praze, nevylučuje po nich alianci směrem k hnutí ANO. Podobně se mluví v zákulisí brněnské politiky. Podle několika našich zdrojů zástupci předvolební koalice lidovců a STAN tvrdí, že by si po volbách měla ODS odpočinout v opozici. A pokud vznikne jejich aliance s ODS, lidovci budou podle našich informací požadovat post primátora.
„A já bych jmenoval ještě Plzeň, i tam může STAN uvažovat o různých povolebních scénářích,“ navazuje Michal. Podle něj to může být v některých městech reakce na dlouhodobý mocenský monopol ODS. „Je to také něco, co určitě tvoří část starostovské identity těchto dní. Na spoustu věcí si budeme muset počkat, zejména na to, jak se bude vyvíjet kauza Dozimetr a jestli má ještě dnes potenciál zatřást preferencemi STAN,“ uvažuje politolog.
„Teď je v každém případě zjevné,“ pokračuje Michal, „že kombinace profesionálního marketingu, diverzifikované komunikace a jasných sdělení nese své ovoce.“ Lysek na druhou stranu upozorňuje, že právě liberální jádro strany a jeho spíše konzervativní regiony jsou – pokud jde o nějaké významné posilování – hlavní limit hnutí. „Zatím to ale působí tak, že se to Rakušanovi daří zvládat,“ dodává.
Pokud jde o blížící se komunální volby, podle Lyska je pro STAN výhodou, že v nich převládají lokální témata, jsou personalizované a o koalicích rozhodují zavedené a dlouhodobé vztahy v konkrétních městech. „A ty jsou ovlivněny osobními animozitami lídrů na lokální úrovni či lokálním byznysem, například stavebními nebo sportovními kluby, které čerpají dotace z městských a krajských rozpočtů.“
Také proto je podle Lyska možné, že pokud někde půjde STAN do koalice s hnutím ANO, bude to většinou ve městech, kde je hnutí ANO paradoxně progresivní silou a Agrofert tam nemá své ekonomické zájmy. „To jsou třeba obce na Zlínsku nebo některé obce či města v Olomouckém kraji, kde takových koalic může vzniknout více,“ říká s odkazem na data, se kterými dlouhodobě pracuje, politolog Lysek.
Strana druhé volby
Jeho kolega Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity pak upozorňuje ještě na jednu klíčovou okolnost: STAN je podle mnoha šetření pro celou řadu lidí stranou tzv. druhé volby. „STAN má dlouhodobý problém, že vazba řady voličů k němu je vlažnější. V praxi to může při nějakém větším poškození image, skandálu či krizi STAN vést snadno k tomu, že se ten aktuální stoupající trend preferencí snadno obrátí,“ říká Kopeček.
„Podle mě může být navíc pro image Starostů, ale podobně i pro ODS, problém, pokud ve velkém městě, zvláště v Praze nebo Brně, dá při sestavování povolební radniční koalice přednost hnutí ANO před některou jinou opoziční stranou – samozřejmě, pokud taková možnost při podobě volebních výsledků v daném městě bude,“ říká politolog. A je fakt, že třeba po minulých komunálních volbách byli zástupci některých stran v Praze v tomto smyslu pod velkým tlakem.
„Nemyslím si,“ pokračuje Kopeček, „že by celostátní vedení obou stran něco takového podporovalo, nicméně městské organizace jsou v tomto autonomní a celostátní vedení jim v tom jen těžko může zabránit.“ A pokud jde konkrétně o Brno, dodává, že hnutí ANO při stavu, v jakém v jihomoravské metropoli po krizi v posledním roce je, těžko dosáhne na výsledek, který by straně Andreje Babiše umožňoval mít ambici obsadit pozici primátora.
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