Dvě ředitelky domovů seniorů, kterým auta pronajal stíhaný lobbista, rezignovaly

Ředitelky pražských domovů pro seniory v Ďáblicích a v Kobylisích Jana Valinčičová a Zuzana Steinbauerová v pondělí rezignovaly. Stalo se tak potom, co HN a Aktuálně.cz upozornily, že ženám zdarma zapůjčil auta Tomáš Horáček, lobbista nyní stíhaný za manipulace zakázek. Z domovů pro seniory následně plynuly zakázky firmám napojeným na Horáčka.

Když redakce Aktuálně.cz a Hospodářských novin předminulý týden upozornily, že trestně stíhaný lobbista Tomáš Horáček zdarma zapůjčil auta dvěma ředitelkám pražských domovů pro seniory, pražská radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě) smlouvy, které reportéři zveřejnili, označila za falzifikáty a postavila se na stranu úřednic.

Potom, co o minulém víkendu do kauzy zasáhl primátor Zdeněk Hřib (Piráti), v pondělí obě ženy rezignovaly. Stalo se tak v den, kdy o záležitosti jednala rada hlavního města. Po schůzce, kterou měly s Hřibem a Johnovou a na níž měly příležitost souvislosti vedení města vysvětlit.

"Myslím, že jsme tím dali jasně najevo, že v Praze pro takové jednání není místo," řekl v pondělí Jan Čižinský, předseda zastupitelského klubu hnutí Praha sobě, do kterého spadá i Johnová. Ta nyní nereagovala na dotazy Aktuálně.cz a HN, zda a případně proč svůj názor změnila. Důvody svého rozhodnutí rezignovat nekomentovaly ani ředitelky.

Obě ženy uzavřely jako fyzické osoby v roce 2017 smlouvy na bezplatné užívání automobilů Škoda Octavia a BWM s firmou Active Vision, u níž se Horáček i dnes prohlašuje za vlastníka, i když v obchodním rejstříku zapsaný není. Ten to po konfrontaci v písemném prohlášení reportérům přiznal.

"Vozidla byla zapůjčena cca 4 nebo 5 let zpátky mou společností Active Vision s nabídkou odkupu, ke kterému však následně nedošlo, a vozidla byla prodána jinému zákazníkovi. Mohu případně dohledat komu a kdy. Na zápůjčku byla uzavřena řádná smlouva. Obě dotazované dámy znám téměř 10 let stejně jako mnoho jiných a nevím, proč bych to měl zapírat," napsal Horáček.

To, že kontrakt podepsala, po jeho předložení připustila i ředitelka domova pro seniory v Kobylisích Zuzana Steinbauerová. Proč smlouvu podepsala, ale nevysvětlila. "Pro mě je to taková marginálie, že si to nepamatuji," reagovala. Se zakázkami placenými z veřejných peněz to podle ní nesouvisí. "To objednává moje zástupkyně. Já na to nemám čas."

Zakázky za desítky milionů

Zápůjčka aut trvala do dubna 2018. Zakázky pavučině firem blízkých Horáčkovi ze zařízení, která ženy řídily, ale plynuly dále. Přestože v roce 2018 po rozsáhlém policejním zásahu v nemocnicích - či právě domovech pro seniory - magistrát rozeslal svým podřízeným organizacím dopis, aby s firmami, které jsou "přímo či nepřímo spojeny s podnikatelem Tomášem Horáčkem", nové smlouvy neuzavíraly.

Od rozeslání magistrátního varování jim obě zařízení dala zakázky každé zhruba za 10 milionů korun. Tyto firmy v domovech zajišťují dodnes chod recepce, dodávky matrací, kurzy první pomoci, testy na covid, respirátory či speciální polohovací postele.

V obou domovech pro seniory nyní magistrát nařídil externí prověrku hospodaření. Na místa ředitelek vyhlásí výběrové řízení. Steinbauerová nicméně zatím bude zařízení v Kobylisích řídit dále. Než se funkce ujme její nástupce.

Firmy blízké Horáčkovi dodávaly i strážníkům či záchrance

I přes magistrátní zákaz z roku 2018 firmy blízké Horáčkovi získávaly zakázky i od dalších organizací podřízených magistrátu. Letos v lednu si u firmy První chráněná dílna, v níž figuruje přímo Horáček, narychlo pražská záchranka kvůli koronaviru objednala ochranné rukavice za více než šest milionů. Jednu dodávku ale kvůli nízké kvalitě vrátila, další dvě nedostala. Smlouvu tak vypověděla.

Pražská městská policie zase od další Horáčkovi blízké firmy Sky & Facility během první vlny koronavirové epidemie vloni v březnu nakoupila 10 tisíc respirátorů za téměř 1,2 milionu korun. Za jeden tak zaplatila téměř 120 korun. První chráněná dílna zase do ledna 2020 dodávala strážníkům hodnostní označení na uniformy.

"Magistrát nyní tyto zakázky zkoumá. Budu se zajímat o okolnosti, za kterých tyto společnosti zakázky získaly, a zda se tomu dalo zákonnou cestou předejít," řekla radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu).