Dvě minuty. Dvě! Jak Babiš peskoval ministry. A těžce nesl kritiku od novinářů

Na čtvrtečním bilancování vlády si dával premiér Andrej Babiš se svým týmem skutečně velmi záležet. Celá akce proběhla na zahradě honosné vily, kde se členové kabinetu chlubili nejen do televizních kamer, ale ještě k tomu tam natáčeli propagační videa. A přesto všechno nebyl „šéf“ Babiš spokojený. Aktuálně.cz popisuje důvody i střípky z tohoto dne.
Místo, kde se rozhodl premiér Andrej Babiš chlubit tím, co udělala za půl roku od jmenování jeho vláda, je skutečně výjimečné. A není divu, že slouží hlavně k tomu, aby si tady už historicky dělali čeští premiéři se zahraničními politiky co nejlepší snímky. Zmiňované místo totiž stojí nad historickým centrem Prahy, v zahradě vily prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře.
Už kvůli tomu výhledu – a také fotkám – jsou tu vidět politici s vesměs širokými úsměvy. Když sem přicházeli v hloučcích členové vlády, tak se také většina z nich usmívala – na rozdíl od Andreje Babiše. Jak je u něj časté, šel sám, s nikým si nepovídal a tvářil se zasmušile.
„Takže dobrý den, dámy a pánové, jak jsme slíbili před volbami, tak každých šest měsíců budeme veřejně vyhodnocovat naše programové prohlášení,“ začal maraton vystoupení, během kterého se vystřídali všichni členové kabinetu, kteří stáli za ním. Jeden za druhým povídali výhradně jen a jen to, co se jim podle nich podařilo, zatímco Babiš se postavil na úplný okraj a působil poměrně unaveně. Občas zavíral oči, což sám vysvětluje tím, že má s očima problémy, pak ale přešel do středu skupinky ministrů, k čemuž ho vybídli někteří kolegové.
Babišovi evidentně záleželo na tom, aby jeho ministři řekli, co všechno dělají, ostatně je známý tím, že na ně často naléhá, aby se zpovídali z výsledků své práce. Naštvalo ho ale, že svá vstoupení pojali téměř jako přednášku, a bylo na něm patrné, že s každým dalším řečníkem je neklidnější. A když ministr obrany za SPD Jaromír Zůna četl poněkud monotónně svůj proslov z papíru a na chvilku se v textu ztratil, trpělivost mu došla.
„Pane ministře, včera Mark Rutte říkal, že máme mluvit maximálně tři minuty,“ naklonil se Babiš k Zůnovi a připomněl generálního tajemníka NATO, před nímž sám mluvil o den dřív na summitu NATO v Turecku. „Už jsem pochopil, pane premiére,“ zareagoval Zůna svým typickým stylem generála, který na slovo poslouchá nejen předsedu vlády, ale také například předsedu SPD Tomia Okamuru.
Babiš se poprvé usmál a ministrovi připomněl, že se všichni členové kabinetu domluvili na dvou minutách. „Jste přesčas, novináři už jsou netrpěliví, tady je tečka cézet,“ zmínil premiér reportéra Aktuálně.cz. Jaromír Zůna zareagoval okamžitě. Už nepřečetl ani jediné slovo, papíry si sbalil, omluvil se, že má akademickou minulost a že ho přednášky baví – a odešel od mikrofonu.
Další ministři si ale stejně jeli svou a většina z nich rozhodně mluvila několik minut. „Já se to pokusím zvládnout za jednu minutu, padesát devět vteřin. Tak to někdo stopujte,“ pravil se svou typickou ironií ministr zahraničí Petr Macinka, který šel hned po Zůnovi. A jak je u něj zvykem, udělal si to po svém. Rozhodně mluvil podstatně víc než dvě minuty. Prezentace ministrů tak trvala více jak hodinu, a když se k tomu pak přidaly odpovědi na otázky novinářů, ministři si postáli skoro dvě hodiny. Naštěstí byli ve stínu.
Když se potom začali rozcházet, bylo evidentní, že se jim ulevilo. Někteří procvičovali své tělo, další si v uvolněné atmosféře povídali, jen Babiš zase „hudral“. „Čím víc pracujete, tím míň jste oblíbení,“ pronesl ke svým kolegům, kteří se chystali ke společnému focení.
A zatímco oni už byli asi myšlenkami jinde, Babiš těžce nesl ostré dotazy novinářů. Někteří mu připomínali, za co vládu část společnosti kritizuje, a ptali se ho, co by označil na neúspěchy vlády. „Můžete se snažit, jak chcete,“ řekl si ještě nejspíš sám pro sebe, protože nikdo mu v té chvíli nevěnoval pozornost.
Vedení ODS vyzvalo kandidáta na starostu Prahy 1 Dvořáka, aby z voleb odstoupil
Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry. Strana o tom v pátek informovala v tiskovém prohlášení.
Inflace v červnu zvolnila, srazily ji pohonné hmoty a potraviny
Spotřebitelské ceny v Česku v červnu meziročně vzrostly o 1,5 procenta, meziroční inflace tak výrazně zpomalila z květnových 2,1 procenta. Ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. V pátek to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).
ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplouvají desítky lodí navzdory novým útokům
Navzdory válečné eskalaci mezi Spojenými státy a Íránem desítky lodí nadále proplouvají Hormuzským průlivem. Írán tuto strategickou trasu zablokoval, což vedlo k tomu, že lodě uvízly v Perském zálivu na celé měsíce. Od uzavření dočasné křehké dohody mezi USA a Íránem v polovině června touto úžinou opět proplouvá více lodí, píše agentura Belga.
Sněmovna schválila stavební novelu se vznikem státních stavebních úřadů
Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má rozsáhlá a sledovaná novela stavebního zákona, kterou v pátek přijala sněmovna. Loni v prosinci ji předložili představitelé vládní koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Hasiči dostali pod kontrolu požár výškové budovy ve Zlíně
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.