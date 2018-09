před 32 minutami

V sobotu odpoledne spadly dvě děti předškolního věku do dvacetimetrové studny v Kolešovicích na Rakovnicku. Ze studny je museli vytáhnout hasiči, děti poté byly transportovány vrtulníkem a sanitkou do nemocnice, řekl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. "Po příjezdu velitel zjistil, že za dětmi obětavě skočil muž, který je do příjezdu hasičů držel ve vodě nad hladinou," řekl Gabriel. Do studny byl následně jeden z hasičů spuštěn za použití speciální trojnožky. Zachránil obě děti a následně vytáhl i muže, který vyvázl bez zranění.