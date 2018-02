před 3 hodinami

V Jeseníkách se vážně zranily na sjezdovkách dvě děti, šlo o osmiletou dívenku a desetiletého chlapce. Jesenická horská služba jim poskytovala první pomoc na Ramzové a na Červenohorském sedle. V prvním případě dítě transportoval do nemocnice vrtulník, řekl náčelník jesenické horské služby Michal Klimeš. Osmiletá lyžařka si po pádu poranila stehenní kost. Na Červenohorském poté desetiletý chlapec vjel mimo sjezdovou trať do lesa a narazil do stromu. I jeho měl transportovat do nemocnice vrtulník, ten však kvůli špatnému počasí nemohl přistát, takž jej nakonec do nemocnice převezl sanitní vůz. V souvislosti s nastávajícími jarními prázdninami apeluje horská služba na větší obezřetnost.

autor: ČTK

