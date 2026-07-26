Dva roky po hranolce kalkulka. Co sleduje Alena Schillerová, když chrlí Tiktoky

Alena Schillerová v posledních týdnech výrazně zvýšila aktivitu na TikToku a dalších sociálních sítí. Přibývají krátká videa, která střídají politické útoky s odlehčenými skeči. Okolnosti přitom naznačují, že nemusí jít jen o běžnou aktivitu na sociálních sítích. „Krmením“ svých sítí může sledovat dva velmi konkrétní cíle.
„Udělala jsem si radost,“ otevírá jeden z posledních příspěvků na svých sociálních sítích ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Moje nová, stylová, růžová kalkulačka. Narozdíl od té odéesácké neumí jenom mínus,“ pokračuje.
Jen za poslední měsíc zveřejnila Schillerová hned několik podobných videí. Objevuje se na Horňáckých slavnostech, za cirkusové hudby vykukuje zpoza barevných skel nebo se opírá do prezidenta Petra Pavla a vysmívá se lídrovi ODS Martinu Kupkovi.
Chronické „postování“ a naskakování na tiktokové trendy není u Schillerové žádnou novinkou. V posledních měsících je ale ministryně financí v přispívání ještě aktivnější. Blíží se přitom dvě události, při nichž by se jí větší pozornost mohla výrazně hodit.
Hnutí ANO v posledních měsících vede ostré střety s prezidentem Petrem Pavlem. Vlastního kandidáta na Hrad přitom stále nepředstavilo.
Andrej Babiš se zřejmě zatím příliš nehrne do rizika druhé osobní porážky v souboji s obhajující hlavou státu. „Já už kandidovat nebudu. Pokud chcete něco měnit v naší zemi, tak musíte být ve vládě a ve sněmovně, tam jsou ty zákony, tam se to rozhoduje,“ prohlásil už v lednu v jednom ze svých videí na Instagramu.
Šéf ANO se navíc od svého neúspěchu v prezidentské volbě už mnohokrát nechal slyšet, že by Česku „slušela“ prezidentka.
O Schillerové, která je spolu s Karlem Havličkem po Babišovi nejviditelnější tváří hnutí, se přitom mluvilo jako o potenciální prezidentské kandidátce už před posledními volbami.
Podezření ale rovněž padá na Ivanu Tykač, manželku miliardáře a uhlobarona Ivana Tykače, které kolem sebe a svého Solvo institutu poslední měsíce sbírá expertní tým politických marketérů a poradců. Do veřejného povědomí se Tykač snaží protlačit i sérií komentářů ve z poloviny „manželově“ Mladé frontě dnes.
Podporu ANO by zřejmě získala. Spekulace o připravování půdy ale zatím odmítá, naposledy před měsícem i pro Aktuálně.cz.
Jen příčku za Ebenem
Kdyby tak bylo Aleně Schillerové ministerské křeslo malé, reálnou šanci ucházet se o nominaci „svého“ hnutí zřejmě zatím má. V nedávném šetření agentury STEM/MARK, které zjišťovalo koho by si Češi přáli za prezidenta, se navíc Schillerová umístila na pátém místě, ze všech žen nejvýš a hned za Markem Ebenem, ale i Babišem a Havlíčkem.
Mnohem bližší jsou ale pro brněnskou rodačku komunální volby, které proběhnou už letos na podzim. V jihomoravském kraji, jehož krajskou buňku Schillerová už roky vede, i přímo v Brně se přitom před volbami tradičně velmi výrazně angažuje. Ostatně při loňských doplňkových volbách do senátu byla Schillerová vidět pomalu víc než za ANO kandidující Karin Podivínská.
Brněnské katastrofy
Brněnská buňka hnutí je přitom od konce primátora za ANO Petra Vokřála (dnes Přísaha) prakticky neustále v rozkladu. Nejdřív s ní v roce 2019 zamávala kauza Stoka, která vedla k prakticky kompletnímu přeskládání nejviditelnějších politiků hnutí.
Druhá rána přišla po bitcoinové aféře. Špičky hnutí ANO se po jejím zveřejnění dožadovali toho, ať brněnští zastupitelé ANO odstoupí z vedení města, kde byli společně s širokou koalicí de facto vedenou ODS.
Zastupitelé, mezi nimiž i Schillerové blízká Podivínská, ale místo toho vystoupili z hnutí ANO a v koalici pokračují jako nestraníci. Na podzim navíc budou kandidovat ve vlastních barvách nového hnutí „Brnoklidem.“
Hnutí ANO a osobně právě Schillerová, jak informuje brněnská filiálka iDnes, od té doby hekticky pracují na tom, aby na velké Brno poskládali kandidátku z alespoň trochu povědomích tváří.
Nakonec ji povede poslanec a šéf pěstírny léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny Václav Trojan. Podle zdrojů iDnes ale Trojan nebyl ani zdaleka první volbou. Schillerová se má naopak nadále snažit sehnat jakékoliv známější jméno.