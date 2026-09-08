Dva průzkumy, dva primátoři. V Praze jednou vede Spolu, podruhé ANO

Volby do pražského zastupitelstva by nyní podle průzkumu vyhrálo Spolu pro Prahu s 23 procenty hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro SPOLU, který se uskutečnil v srpnu. Druhé by podle něj skončilo hnutí STAN se 17,9 procenta a třetí hnutí ANO, které by volilo 17,6 procenta voličů. Piráti a Praha Sobě by získali shodně 11,9 procenta.
Výsledky se liší od podobného průzkumu agentury Median pro server PrahaIN.cz, podle kterého by v hlavním městě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 23,3 procenta, druhé by bylo hnutí STAN a koalice Spolu pro Prahu by se dostala na necelých 14 procent. Komunální volby se v Praze uskuteční 9. a 10. října.
SPD by podle volebního modelu Ipsos získala 4,5 procenta hlasů a Motoristy sobě by volila čtyři procenta voličů. Volební potenciál, tedy podíl lidí, kteří zvažují, že by stranu mohli volit, má nejvyšší hnutí STAN, a to 42 procent. U Spolu pro Prahu činí 38 procent, u Prahy Sobě 27,6 procenta, u ANO 24,7 procenta, u Pirátů 23,1 procenta a u SPD by to bylo 12,5 procenta.
Median zveřejnil výzkum pro PrahaIN.cz v pondělí. Za vedoucím ANO je podle něj těsně STAN s 22,6 procenta hlasů. Třetí koalice Spolu pro Prahu by získala 13,9 procenta, Prahu Sobě by volilo 12,9 procenta lidí, Piráti by dostali 10,8 procenta hlasů.
Do zastupitelstva hlavního města by se podle Medianu dostala ještě vládní SPD s 5,4 procenta hlasů a Motoristé s pěti procenty. Průzkum se uskutečnil od 31. srpna do 3. září, zúčastnilo se ho 731 lidí.
Průzkum Ipsos zveřejněný v úterý se zaměřil také na to, kterou politickou stranu voliči považují za nejvíce odpovědnou za problémy Prahy. Voliči do pražského zastupitelstva nejčastěji podle průzkumu označili za tuto stranu Piráty, a sice 36 procent. Mezi voliči a potenciálními voliči Spolu naopak největší odpovědnost připisují hnutí ANO, Piráty uvádějí na druhém místě.
Za nejdůležitější vlastnosti nového primátora považují voliči do zastupitelstva a potenciální voliči Spolu především jasnou vizi a schopnost neslibovat nesplnitelné. Potenciální voliči Spolu mezi důležitými vlastnostmi častěji uvádějí také zkušenosti s vedením města. Voliči Spolu považují za důležité rovněž to, aby se nový primátor dokázal postavit současné vládě.
Průzkum zjišťoval také povědomí o kandidatuře na pražského primátora. Mezi voliči do pražského zastupitelstva je podle něho nejznámější Tomáš Portlík z ODS, kterého uvedlo 54 procent respondentů.
Senátora Václava Lásku zná 43 procent voličů, lídra Prahy Sobě Adama Scheinherra 41 procent a lídra STAN Petra Hlaváčka 40 procent. Kláru Sovovou za Motoristy zná deset procent voličů do zastupitelstva. Potenciální voliči Spolu častěji znají Lásku a Hlaváčka.
Výzkumu se v srpnu zúčastnilo 1047 obyvatel Prahy.
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