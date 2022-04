Média považuje za svobodná jen polovina Čechů. I to je nejvíc ve V4, ukázal průzkum

Svoboda médií ve střední Evropě se zhoršuje, myslí si většina obyvatel zemí visegrádské čtyřky (Česka, Slovenska, Polska a Maďarska). Česko má v rámci skupiny největší zastoupení lidí, kteří odmítají zásahy státu či vlastníků do fungování médií. Zároveň Češi nejčastěji vidí svá média jako svobodná. Vychází to z průzkumu agentury Median.

Téměř polovina Čechů si myslí, že média mohou v současnosti dělat svou práci bez zásahů a cenzury vlády. Naproti tomu čtvrtina lidí je za svobodná nepovažuje. Ukazuje to průzkum společnosti Median, který se zaměřuje na vnímání svobody médií v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Ačkoli ani polovina Čechů není přesvědčená o svobodě médií ve své zemi, i tak v této otázce značně převyšuje průměr visegrádské čtyřky. Média vidí jako svobodná průměrně jen 38 procent lidí. Naopak třetina je má za nesvobodná. Nejhůře je na tom v tomto ohledu Maďarsko, kde nedůvěra ve svobodu médií dosahuje 43 procent.

Ačkoli Česko a Maďarsko stojí v těchto otázkách na opačné straně, je v obou zemích podle Medianu přibližně stejný počet lidí, kteří si o svobodu médií ve své zemi dělají starosti, tedy necelá polovina. Nejsilnější znepokojení nad současným stavem je v Polsku, obavy cítí 63 procent lidí.

Pocit, že se svoboda médií v posledních pěti letech zhoršila, ale panuje ve všech čtyřech zemích. V průměru si to myslí 52 procent lidí, v Česku polovina obyvatel, vychází z průzkumu Medianu.

Nejvíce je tento názor zastoupený v Polsku. Ovšem ne mezi voliči vládní strany Právo a spravedlnost, kteří stejně jako příznivci hnutí Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána zastávají názor, že jsou nyní média naopak svobodnější než v minulosti. Ve srovnání nejsilnějších stran jednotlivých zemí tak vybočuje české hnutí ANO, jehož voliči si myslí, že se situace zhoršila. A to přesto, že v letech 2017 až 2021 bylo u moci právě hnutí Andreje Babiše.

I tak si podle průzkumu voliči ANO dělají se současnou situací médií starosti vůbec nejméně. Nejvíce jsou znepokojeni voliči SPD, a to téměř ze dvou třetin. Nejméně naopak voliči koalice Spolu a hnutí ANO.

Do médií nesmí zasahovat vlastník ani stát

Podle průzkumu Češi nejvíce nesouhlasí s tvrzením, že vlastník média má právo zasahovat do jeho obsahu. Proti je 62 procent, přijatelné by to bylo pro 19 procent lidí. Z voličů stran a koalic současné sněmovny jsou podle průzkumu nejvíce naklonění zásahům vlastníka příznivci hnutí SPD, nejméně voliči Pirátů a Starostů.

Podle 80 procent Čechů vláda nemá právo ovlivňovat veřejnoprávní vysílání. To je také nejvíce ve visegrádské čtyřce. Nejméně se k tomuto názoru kloní Maďaři, jen něco přes polovinu lidí.

Češi také nejčastěji cítí, že jejich politické názory mají dostatečné zastoupení ve veřejnoprávních médiích, tedy v České televizi a Českém rozhlasu - a to jedna třetina. I tak ale převládají lidé s opačným názorem, je jich 38 procent. Vůbec nejhůře je na tom Maďarsko, kde se médii veřejné služby necítí být zastoupena téměř polovina lidí.

V Česku jsou jako v jediné zemi lidé spíše proti tomu, aby vláda média více finančně podporovala, například dotacemi nebo úlevami na daních. Naopak v Polsku mají tyto kroky podporu téměř poloviny lidí.

Průzkum společnosti Median je založený na odpovědích 4069 respondentů starších osmnácti let. 1010 pochází z Česka, 1000 ze Slovenska, 1043 z Polska a 1016 z Maďarska. Sběr dat probíhal mezi 1. a 17. únorem letošního roku.