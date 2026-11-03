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Domácí

Češi bojují za média, kterým nejvíc věří. Případy jiných zemí varují, říká expert

Anna Viktorinová
Anna Viktorinová
Anna Viktorinová
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Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a způsob jeho projednávání vyvolal vlnu kritiky jak ze strany opozice, tak široké veřejnosti. Data ukazují, že právě ve veřejnoprávní média mají Češi nejvyšší důvěru. Bojí se o nezávislost médií, vláda argumentuje tím, že poplatky postrádají logiku a změna financování pomůže jejich stabilitě.

Stávka před Českým rozhlasem
Stávka před Českým rozhlasemFoto: Aktuálně.cz – Radek Bartoníček
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Shromáždění na podporu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.
Redaktoři pořadu Reportéři ČT.
Sportovní redakce ČT.
Protestující v kostýmu Večerníčka.
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Davy lidí, zablokované ulice, průvody a transparenty. Češi se bouří proti plánovanému kroku vlády na zrušení koncesionářských poplatků.

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„Není to jen otázka peněz. Obáváme se, že výsledkem bude systém, ve kterém se budou prosazovat jen některá témata,“ uvedla Jasmína Dvořáková z Filmové fakulty AMU, která se účastnila studentského průvodu na podporu nezávislosti veřejných médií.

Přidává se tak k mnoha protestujícím po celé zemi, kteří reagují na projednávání návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu.

Záměr přiznává médiím veřejné služby výrazně méně peněz, což by podle odpůrců ohrozilo jejich ekonomickou a institucionální nezávislost, dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.

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ČT na špici

Jsou to právě veřejnoprávní média, kterým Češi dlouhodobě nejvíce věří. Data výzkumného ústavu Reuters Institute ukazují, že Česká televize i Český rozhlas se drží na špici žebříčku důvěryhodnosti už několik let. A to i v době, kdy celková důvěra v média nejen v Česku klesá.

Sestupnou tendenci lze pozorovat u většiny dalších evropských zemí. Nejstrmější pád zažívá Slovensko a Maďarsko, v nichž jsou média silně provázána s vládou.

„V zemích, které přijaly model státního financování, jsou veřejnoprávní média často pod silnou vládní kontrolou, jako je tomu na Slovensku, či v krajních případech fungují jako nástroj vládní propagandy, jako to vidíme v Maďarsku,“ upozorňuje Václav Štětka, profesor médií a politické komunikace na Loughborough University ve Velké Británii, který se podílel na výzkumu pro Reuters Institute.

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Premiér Andrej Babiš (ANO) se nicméně při zrušení koncesionářských poplatků odvolává především na skandinávské státy.

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Babiš: Ohrožení demokracie nehrozí

„Financování bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci. Stát tedy bude muset peníze vyplatit a žádná vláda je nebude moci svévolně krátit podle toho, jestli se jí vysílání líbí, nebo nelíbí,“ prohlásil premiér.

Dodal, že to není ohrožení demokracie, ale média naopak získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost.

Zástupci vlády argumentují také tím, že systém koncesionářských poplatků placených občany je v Evropě menšinový.

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„Před sto nebo padesáti lety měl poplatek za přístroj naprosto srozumitelnou logiku, ale dnes už takzvaný poplatek logiku postrádá. Nejprve si pojďme říci, že veřejnoprávní média mají dnes poskytovat službu napříč platformami. Je proto rozumné financovat jejich poslání jako celek,“ vyjádřil se ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).

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Dosavadní vládní návrh počítá pro Českou televizi s částkou nižší o miliardu, pro Český rozhlas o 400 milionů korun. Koalice ale zvažuje i model financování mimo státní rozpočet.

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demonstrace za veřejnoprávní média, protest, akademická obec, studenti, transparent, transparenty, Jů a Hele --- Academic community gathering in support of Czech Television and Czech Radio in Prague
demonstrace za veřejnoprávní média, protest, akademická obec, studenti, transparent, transparenty, Jů a Hele --- Academic community gathering in support of Czech Television and Czech Radio in Prague
demonstrace za veřejnoprávní média, protest, akademická obec, studenti, transparent, transparenty, Jů a Hele --- Academic community gathering in support of Czech Television and Czech Radio in Prague

ŽIVĚ Na Václaváku začala hlavní demonstrace na podporu médií, na místě protestují tisíce lidí

Tisíce lidí se sešly na pražském Václavském náměstí na demonstraci na podporu nezávislosti České televize Českého rozhlasu. Na místo dorazili mimo jiné studenti vysokých škol, ale také zaměstnanci obou veřejnoprávních médií, kteří stávkují proti záměru vlády změnit systém jejich financování. Kabinet chce zrušit poplatky od lidí a firem a platit provoz ČT a ČRo ze státního rozpočtu.

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