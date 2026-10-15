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Dusno kvůli generálovi. Poslanec ANO tvrdil, že se obohatil na válce, dočkal se ostré reakce

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
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Čtvrteční dopoledne bývá obvykle v Poslanecké sněmovně klidné až ospalé. Tentokrát ale došlo k ostré výměně názorů mezi lidovcem Marianem Jurečkou a zástupcem ANO Pavlem Růžičkou. Důvod: bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Samotný Karel Řehka v minulosti uvedl, že vývoz dronů v projektu Nemesis byl v pořádku a nikdo neporušil zákon. Připustil jen drobná administrativní pochybení. Archivní snímek z debaty na CEVRO Univerzitě.
Samotný Karel Řehka v minulosti uvedl, že vývoz dronů v projektu Nemesis byl v pořádku a nikdo neporušil zákon. Připustil jen drobná administrativní pochybení. Archivní snímek z debaty na CEVRO Univerzitě.Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz – Viet Tran
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Poslanec ANO Pavel Růžička je známý tím, že Karla Řehku dlouhodobě kritizuje. Bývalý šéf generálního štábu jeho kritiku označuje za nepravdivou. O víkendu bude bojovat o křeslo senátora – shodou okolností proti kandidátce z hnutí ANO.

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Nejnovější výpad Růžičky zazněl ve čtvrtek dopoledne na jednání sněmovny, kdy poslanec mluvil o vyšetřování spolku s názvem Skupina D, jehož součástí je i Řehka. Spolek je známý především tím, že vybral velké množství peněz na pořízení vojenské techniky na pomoc Ukrajině.

Protože ale vzniklo podezření, jestli při spolupráci tohoto spolku s armádou nebyl porušený zákon, začalo prošetřování, které se týkalo sbírky Nemesis. A podle Růžičky došlo k závažným nesrovnalostem.

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„Skupinu D šetří policie pro zvlášť závažný trestný čin podvodu, protože zneužívali dodávky na Ukrajině. A v usnesení městského soudu je přímo napsáno paní soudkyní, že profitovali pan Řehka a skupina D. Profitovali na válce na Ukrajině,“ prohlásil Růžička.

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Právě toto ale nadzvedlo poslance KDU-ČSL Mariana Jurečku, který chtěl po Růžičkovi, aby své tvrzení o Řehkovi prokázal.

Klidný ovšem nezůstal ani poslanec ANO, který sice Jurečkovi odpověděl, ale protože podle Jurečky svá slova stále nedokázal, několikrát se u mikrofonu vystřídali. A bylo vidět, že rozhodně nejsou klidní.

„Můžete přesně doložit spisovou značku a výrok té soudkyně, kde podle vašeho výroku se Karel Řehka obohatil na válce na Ukrajině?“ žádal na začátku „kolečka“ Jurečka.

„Já jsem na to zvědavej, na tu citaci, protože toto není možné přecházet. Já nebudu přecházet takovéto výroky, byť kolega Řehka není z mé politické strany,“ pokračoval Jurečka.

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Načež ho vystřídal Růžička. Četl z dokumentu konkrétní soudkyně tvrzení, že se určití vojáci „za účasti dalších podezřelých osob snažili profitovat na válce na Ukrajině. Mechanismus vybírání finančních prostředků, následný nákup dronů, jejich dodání koncovému uživateli pak nasvědčují tomu, že mohli spáchat prověřovaný delikt, neboť prostřednictvím podezřelého okradli…“

„Veřejně tady lžete“

Protože ale z citací nebylo zřejmé, že přímo Řehka profitoval na válce na Ukrajině, Jurečka chtěl opětovně po Růžičkovi jasné důkazy.

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„Pane poslanče Růžičko, já jsem si totiž to usnesení, o kterém jste mluvil, přečetl a znovu se vracím k poslední otázce. Jinak se omluvte. Jinak i já zvážím právní kroky. Vy jste tady předtím řekl, že Karel Řehka profitoval z této aktivity a z války na Ukrajině a opíral jste se o výrok paní soudkyně,“ naléhal na Růžičku.

„Karel Řehka není účastníkem toho soudního sporu, nebyl obviněn, nebyl přizván ani jako svědek,“ zdůraznil Jurečka. Načež obvinil Růžičku, že chce Řehku poškodit před 2. kolem senátních voleb.

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„Nic z toho, co jste tady použil ve svém vystoupení, soudkyně neřekla k osobě Karla Řehky. Buďto to tady znovu přijďte doložit, nebo ta slova vemte zpět, protože tady lžete. Veřejně tady lžete,“ tvrdil rozčileně Marin Jurečka.

„Tak ještě jednou, prosím vás,“ reagoval od řečnického pultu Růžička s tím, že to vyplývá z dokumentů. Opět ale neuvedl žádnou přímou citaci o samotném Řehkovi, takže se oba poslanci u mikrofonu zase vystřídali.

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„Znovu naposledy se vás ptám, kde konkrétně v celém tom řízení figuruje pan generál Řehka jako obviněný, kde konkrétně v tom spisu je o něm mluveno jako o obviněném,“ naléhal Jurečka na Růžičku.

„Sedíte si na vedení“

„My se asi neposloucháme. Já jsem tady celou dobu mluvil o spolku nebo o Skupině D, která je šetřena ze zvlášť závažné trestné činnosti, má zablokované účty,“ reagoval Růžička. A tvrdil, že v podezření je i Řehka.

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„Šetří to policie za zvlášť závažný podvod zločinu, kde je policejním orgánem ustanoveno, kdo v té skupině je, a je tam jméno pana Řehky. Pokud tomu nerozumíte, tak si poposedněte, protože asi si sedíte na vedení,“ snažil se Růžička zesměšnit lidoveckého poslance.

Ten opět přišel k mikrofonu a znovu žádal, aby Růžička dokázal to, co ve sněmovně před pár minutami řekl o údajném obohacování Řehky z války na Ukrajině. „Protože o to vy se tady celou dobu snažíte, navodit dojem, že tento člověk tady vystupoval nezákonně. Snažíte se na něj hodit tady nějakou špínu,“ vyčetl Jurečka poslanci ANO.

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Růžička tak šel opět k řečništi, opět přímou citaci nedodal a stále dokolečka opakoval, že to prý ale vyplývá z vyšetřování.

„Já jsem neřekl, a tomu jsem se tady bránil, že on má peníze z Ukrajiny. Já jsem řekl, že je členem spolku, přečetl jsem, co ustanovila policie, a to, že ten spolek má zablokované účty a je šetřen za zvlášť závažnou trestnou činnost podvodu,“ prohlásil.

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Samotný Karel Řehka v minulosti uvedl, že vývoz dronů v projektu Nemesis byl v pořádku a nikdo neporušil zákon. Připustil jen drobná administrativní pochybení.

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