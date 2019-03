Muž nařkl kněze ze zneužívání. Duka podal trestní oznámení na neznámé pachatele

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka podal trestní oznámení na neznámé pachatele sexuálních trestních činů. Učinil tak v reakci na informace, které zazněly v pořadu České televize, kde údajné oběti takových činů vypovídaly. Duka chce zároveň prostřednictvím zákonodárců iniciovat novelu trestního zákoníku, která by zakotvila povinnost oznámit trestný čin znásilnění, sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití u osob mladších 16 let.

Ve Vatikáně se předminulý týden konal summit o ochraně nezletilých. Papež František v jeho závěru označil duchovní zneužívající děti za nástroje satana. Slíbil, že církev nebude sexuální skandály zamlčovat, zastane se obětí a vyvine veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. Závazné závěry nebo závěrečný dokument z fóra nevzešly. Papežův mluvčí ale oznámil, že pro městský stát Vatikán budou v brzké době vydána opatření určená k ochraně dětí.

Kardinál Duka po skončení summitu uvedl v italské televizi Sky TG24, že kolem sexuálního zneužívání v církvi jde také trochu o hysterii a že provinilí kněží tvoří "promile" z celého kléru.

"V rozhovoru s italskou televizí Sky jsem skutečně řekl slova o částečné hysterii, která se ovšem týkala způsobu medializace značně problematické kauzy jedné dospělé osoby," uvedl v úterý Duka v prohlášení. Detailněji se k této kauze nechce vyjadřovat, aby tuto osobu nepoškodil.

Trestní oznámení podal proto, aby policie prošetřila, zda byly spáchány trestné činy, o kterých mluvili lidé v reportáži České televize. "Pachatelé mohou být potrestáni podle práva České republiky. I z pohledu církevního práva a učení římskokatolické církve se jedná o jednání, které nelze tolerovat, natož skrývat či o něm mlčet," uvedl kardinál.

Odkazuje na statistiky nevládních organizací, podle nichž v Česku je evidováno ročně asi 700 případů sexuálních zneužívání v celém spektru společnosti.

10 případů za 30 let

"V katolické církvi v České republice naše zpráva pro římský summit předložila deset případů za 30 let, evidujeme tedy jednoho pachatele za tři roky. Většina z nich byla odsouzena podmíněně, neboť soudy neměly dost podkladů pro nepodmíněné odsouzení," říká Duka.

Připomíná ale také případ katolického kněze Adama Stanislava Kuszaje, jehož nevina se prokázala až po osmi letech. "Život takového člověka je v troskách, stejně jako u oběti. Nevytvářejme již oběti ani na jedné, ani na druhé straně," uvedl Duka.

Stejně mi nikdo neuvěří

Reportáž o sexuálním zneužívání v katolické církvi odvysílala Česká televize v neděli v pořadu 168 hodin. "Nejdřív jsem ani nevěděl, co se mnou dotyčná osoba dělá. Když jsem si to uvědomil, probrečel jsem celou noc i několik dní," řekl reportérovi muž středního věku, kterého měl od 16 do 19 let zneužívat nejprve katolický kněz a poté výpomocný duchovní.

Muž podle svých slov nebyl schopen žádného vzepření, bál se knězových výhrůžek. "Zároveň na mě působil tím stylem, že pokud bych to já někde prezentoval, tak veřejnost vždy uvěří duchovnímu, knězi nebo farářovi než mladíkovi," uvedl.

"Já sám jsem informoval představeného a ten to věděl. Vyslechl si protistranu a dal za pravdu oběma stranám, to znamená tvrzení proti tvrzení. Skončilo to tak, že mě osobně mezi čtyřma očima přijal, ale zároveň mi řekl, že nemám šanci u žádného soudu nic zkoušet. Že mi nikdo stejně neuvěří," vzpomínal muž.