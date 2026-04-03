Duha má napříště smůlu, vzkázal Turek. Je teď nově v čele fondu životního prostředí

ČTK

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Napsal to dnes večer ČTK s tím, že ze svých pozic má na dotace poměrně zásadní vliv a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu.

"Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci," napsal dnes Turek.
Na sociálních sítích Turek v týdnu sdružení hrozil, že dotace, o něž hnutí žádalo, nedostane. SFŽP je státní institucí ministerstva životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady fondu, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu.

Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí v pátek sdělila serveru iRozhlas, že Hnutí Duha s žádostí o dotaci uspěla a peníze jí už byly přiděleny.

"Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci," napsal dnes Turek.

Rada SFŽP se skládá z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy. "Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty," uvádí web SFŽP.

Letos bude fond hospodařit s výdaji 45,64 miliardy korun, stejné se předpokládají i příjmy. Loňský schválený rozpočet SFŽP byl rovněž vyrovnaný, činil 45,49 miliardy korun. Největší podíl letošních příjmů fondu, asi 35 miliard korun, tvoří Modernizační fond, který má mimo jiné pomoct s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje.

Ve výčtu funkcí, z nichž může ovlivňovat rozdělování dotací, Turek také připomenul, že je předsedou vládní rady fondu pro využití výnosů z emisních povolenek.

Turek sdružení pohrozil újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým Duha zve na protest na Hradčanské náměstí. Odehrát se má 19. dubna a navazovat bude na obdobný protest, který kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim. "V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie," uvádějí organizátoři demonstrace.

Podobně jako Turek se o chystané demonstraci vyjádřil dnes i předseda Motoristů Petr Macinka. ČTK napsal, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh.

Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
