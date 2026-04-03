Duha má napříště smůlu, vzkázal Turek. Je teď nově v čele fondu životního prostředí

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Napsal to dnes večer ČTK s tím, že ze svých pozic má na dotace poměrně zásadní vliv a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu.
Na sociálních sítích Turek v týdnu sdružení hrozil, že dotace, o něž hnutí žádalo, nedostane. SFŽP je státní institucí ministerstva životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady fondu, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu.
Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.
Mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí v pátek sdělila serveru iRozhlas, že Hnutí Duha s žádostí o dotaci uspěla a peníze jí už byly přiděleny.
"Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci," napsal dnes Turek.
Rada SFŽP se skládá z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy. "Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty," uvádí web SFŽP.
Letos bude fond hospodařit s výdaji 45,64 miliardy korun, stejné se předpokládají i příjmy. Loňský schválený rozpočet SFŽP byl rovněž vyrovnaný, činil 45,49 miliardy korun. Největší podíl letošních příjmů fondu, asi 35 miliard korun, tvoří Modernizační fond, který má mimo jiné pomoct s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje.
Ve výčtu funkcí, z nichž může ovlivňovat rozdělování dotací, Turek také připomenul, že je předsedou vládní rady fondu pro využití výnosů z emisních povolenek.
Turek sdružení pohrozil újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým Duha zve na protest na Hradčanské náměstí. Odehrát se má 19. dubna a navazovat bude na obdobný protest, který kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim. "V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie," uvádějí organizátoři demonstrace.
Podobně jako Turek se o chystané demonstraci vyjádřil dnes i předseda Motoristů Petr Macinka. ČTK napsal, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh.
