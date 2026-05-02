Důchodci budou moci ukončit spoření bez sankcí

Návrh skupiny koaličních poslanců, aby někteří důchodci mohli bez sankce ukončit penzijní spoření, by měla sněmovna schválit v předložené podobě bez úprav.
Sněmovní rozpočtový výbor nedoporučil schválit žádný ze tří vznesených pozměňovacích návrhů. Přišli s nimi opoziční poslanci z klubů TOP 09 a Pirátů. Stojí to v usnesení výboru. S návrhy nesouhlasil za předkladatele místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Negativní postoj mělo i ministerstvo financí.
Výbor se postavil odmítavě k návrhu předsedy opozičního klubu TOP 09 Jana Jakoba, který chce z předlohy vypustit kompenzace pro účastníky, kteří ze systému vystoupili. Zdůvodňuje to například tím, že kompenzace zakládají do budoucna precedens pro budoucí nároky na kompenzace při změnách veřejných politik.
Poslaneckému návrhu také vytýká, že narušuje princip právní jistoty a předvídatelnosti právního prostředí tím, že zpětně mění ekonomické důsledky jednání účastníků. Podle Nachera by ale Jakobův návrh přinesl nespravedlnost. Spočívala by v tom, že důchodci, kteří o peníze přišli, by už je nedostali zpět, ale kompenzace by platily až do budoucna.
Ve výboru neuspěla se svými návrhy ani předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová a další pirátští poslanci, kteří chtějí v prvním z návrhů snížit poplatky za správu transformovaných penzijních fondů z 0,6 na 0,4 procenta. Tento návrh už dříve předložili samostatně, ale sněmovna ho dosud neprojednala.
Výbor nedoporučil schválit ani druhý pirátský návrh, který má rozšířit investiční možnosti důchodových fondů při současném zachování ochrany účastníků penzijního spoření.
Místopředseda Nacher však řekl, že v případě pirátských úprav nejde o věcný nesouhlas, ale že se s ostatními předkladateli dohodl na další novele, která by měla tyto věci napravovat a měla by dorazit za několik měsíců. Zástupci ministerstva financí členy výboru informovali, že ministerstvo připravuje vlastní ucelenou úpravu, která má pomoci přilákat nové klienty do systému spoření na důchod.
Novela napravuje konsolidační balíček
Projednávaná předloha má napravit stav, kdy stát přestal od poloviny roku 2024 starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření. Konec vyplácení příspěvku důchodcům přinesl konsolidační balíček bývalé vlády z roku 2023.
Ti z nich, kteří smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz, například o už připsané příspěvky. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají získat kompenzaci.
Někdy se hovoří o uzamknutých klientech penzijních fondů. Hnutí ANO v minulém volebním období napadlo zrušení státního příspěvku k penzijnímu spoření pro spořící důchodce u Ústavního soudu, ale neuspělo.
Poslanecká novela zákona o doplňkovém penzijním spoření má proto umožnit, aby účastníci, kteří už kvůli změně podmínek nechtějí ve spoření pokračovat, mohli bez sankce odejít. Podle některých údajů jich je asi 150 tisíc. Kompenzace by podle Nachera mělo získat asi 16 tisíc lidí, kteří přišli o už připsaný státní příspěvek. Celkové náklady by měly představovat asi 60 milionů korun.
Lidé budou muset převzít zodpovědnost za své důchody a nespoléhat na stát, říká expert Petr Němeček
Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny
V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
Záchranný tým vypustil velrybu Timmyho do Severního moře
Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dnes dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře, informuje agentura DPA.
Escobarovi hroši ničí v Kolumbii ekosystém i rybářství, nekontrolovatelně se množí
Podél řeky Magdaleny, jedné z hlavních kolumbijských vodních cest, se rybáři pohybují s opatrnou přesností. Z bahnité hladiny se totiž mohou bez varování vynořit hroši a v okamžiku se přiblížit k jejich lodi.
Muž, který už jednou porazil smrt, odešel. Italův příběh nemá obdoby
Alex Zanardi zemřel ve 59 letech. Legenda motorsportu i paralympiád inspirovala svět po ztrátě nohou i těžké nehodě.