Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát

Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu, nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou ve středu schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.
Senát předlohu schválil, a proto nehlasoval už o pozměňovacím návrhu svého hospodářského výboru. Výbor navrhoval prodloužit ze šesti na 12 měsíců lhůtu, v níž budou moci důchodci požádat o peníze.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se senátním pozměňovacím návrhem nesouhlasila. Podle ní by znamenal prodloužení legislativního procesu o dva měsíce. Oddálilo by to okamžik, kdy by se mohli důchodci dostat ke svým penězům. Šestiměsíční lhůta podle ministryně stačí. Senátory žádala, aby zákon místo toho schválili.
Novela je reakcí na změnu podmínek, kdy stát přestal od poloviny roku 2024 starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření. Opatření bylo součástí konsolidačního balíčku bývalé vlády Petra Fialy (ODS).
Ministerstvo financí v té době argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk. Důchodci buď museli spořit dál, ale bez příspěvku státu, nebo spoření ukončit. Přišli však o již připsané státní příspěvky, případně i o své vlastní peníze.
Důchodci, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023, budou moct podle nynější novely spoření ukončit bez sankce i bez splnění pětileté minimální doby spoření. Podle ministerstva financí je takových klientů zhruba 150 tisíc.
Penzisté, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu, nebo dokonce o vlastní peníze, budou moci získat náhradu. Právo na státní příspěvek by podle novely měli v případě, jestliže o něj písemně požádají penzijní společnost, u níž měli zaniklé doplňkové penzijní spoření. Jde o zhruba 16 tisíc lidí.
Senát požádal vládu, aby ve spolupráci s penzijními společnostmi zajistila co nejširší informování všech lidí, kterých se nová úprava o doplňkovém penzijním spoření může týkat.
Schillerová už dříve uvedla, že pokud by všichni oprávnění využili postup podle nynější novely, dopady na státní rozpočet by činily 60 milionů korun. Částku označila za rozumnou investici do obnovení důvěry klientů ve státem podporované spoření na stáří. Hnutí ANO v minulém volebním období napadlo zrušení státního příspěvku k penzijnímu spoření pro spořící důchodce u Ústavního soudu, ale neuspělo.
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