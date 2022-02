Druhý největší zvon po slavném Zikmundovi bude připomínat zvony zabavené nacisty

Lidé mohou nově přispívat na vznik velkého zvonu, který má symbolizovat všechny zvony, které z českých kostelů, radnic a návsí zabavili za druhé světové války Němci, aby z nich vyrobili zbraně. Dílo by mělo vážit 9 801 kilogramů a skončilo by na pražském Rohanském ostrově. Vznik zvonu, který by byl po známém zvonu Zikmund druhým největším v metropoli, je iniciativou spolku Sanctus Castulus.

Váha plánovaného zvonu byla podle zástupců spolku stanovená na základě počtu zvonů, které byly z Protektorátu Čechy a Morava odvezeny v létě roku 1942 do hamburských válečných továren. Podle dostupných údajů jich bylo právě 9 801. Místo umístění zvonu a nové zvonice, tedy Rohanský ostrov, bylo zvoleno rovněž na základě historických událostí. Zvony byly z různých koutů země shromažďovány pod pražským Libeňským mostem v přístavišti na Maninách, odkud se do Německa převážely loděmi. "Zvon je součástí naší kultury od raného středověku až po dnešní dobu. Nehraje jen signální, ale také společenskou roli. Se zvony je spojena řada důležitých událostí naší historie a mnoho osudů. Válečné rekvizice proto znamenaly nejen devastaci zvonů, ale i společnosti a lidských pout," uvedl předseda spolku Sanctus Castulus Ondřej Boháč. Téměř desetitunový zvon by měl měřit 187 centimetrů a jeho spodní průměr by měl být 258 centimetrů. Na zvon bude možné zvonit pomocí motoru i ručně, přičemž k jeho rozhoupání budou potřeba čtyři zvoníci. Pro srovnání: zvon Zikmund z roku 1549 z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě vyrobil zvonař Tomáš Jaroš z Brna v Praze. Jde o největší český zvon s dolním průměrem 256 cm, výškou 203 cm a odhadovanou hmotností 16,5 tuny. Z rakouského Innsbrucku do Prahy Odlití díla je plánováno na letošní květen v dílně Grassmayr v rakouském Innsbrucku a do Prahy by měl zvon dorazit na konci léta. Do doby, než bude revitalizovaný Rohanský ostrov, by měl být dočasně umístěný na pontonu na Vltavě. Na podobu zvonice na Rohanském ostrově chce iniciativa vypsat v roce 2023 architektonickou soutěž. Umístění na Rohanském ostrově je předběžně plánováno na rok 2024, poté by se o zvon mělo starat hlavní město, kterému chce iniciativa zvon darovat. Podporu projektu loni vyslovil výbor pro kulturu pražského magistrátu a podle Boháče má podporu od nynějších zástupců metropole. Dále se bude řešit s budoucí politickou reprezentací na magistrátu, která vzejde z podzimních komunálních voleb. Finance na výrobu zvonu chce iniciativa vybrat prostřednictvím veřejné sbírky, kam je možné od února přispívat. Cílem je podle organizátorů akce vybrat zhruba devět milionů korun.