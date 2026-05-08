Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů, připomněl Vystrčil

Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně myslely, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to v Den vítězství na pražských Olšanských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
V dnešní době je podle něj čím dál důležitější si říkat, co druhé světové válce předcházelo. Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč připomněl, že k vítězství v druhé světové válce významně přispěl i ukrajinský národ.
„U autoritářů prostě platí, že když mají moc, tak jediné, co chtějí, je více moci. Nic jiného nechtějí než více moci. A my bychom to měli mít v současné době na paměti,“ řekl Vystrčil.
Po druhé světové válce podle něj následovalo vystřízlivění a uvědomění si, že je potřeba spolupracovat. Připomněl vznik Severoatlantické aliance, Evropské Unie či Organizace spojených národů. Tyto instituce jsou podle něj nyní oslabovány a bagatelizovány a relativizovány. Ocenil hrdinství Ukrajinců a všech, kteří je v boji proti ruské agresi podporují.
Ukrajinci bojovali podle Zvaryče proti nacismu v řadách několika armád spojenecké koalice, nejméně šest milionů v Rudé armádě a stovky tisíc v odbojových hnutích a spojeneckých armádách, uvedl.
„Rusko válkou zneuctilo vlastní veterány“
„Ukrajina utrpěla strašlivé lidské a materiální ztráty. Proto kategoricky odmítáme ruské manipulace a snahy přivlastnit si a monopolizovat si vítězství ve druhé světové válce či zlehčovat roli Ukrajiny a Ukrajinců, stejně jako zlehčovat roli Čechů a dalších národů v tomto našem společném vítězství. Je to urážka ostatních států a národů, které obětovaly své životy v boji proti nacismu,“ řekl.
Historie podle Zvaryče nesnese dvojznačnosti a dříve či později spravedlivě ukáže, kdo je kdo. „Pravdou je také to, že Sovětský svaz při osvobozování území od nacismu nepřinesl svobodu, ale naopak diktaturu a tyranii,“ řekl Zvaryč.
Rusko podle něj zneuctilo památku vlastních veteránů tím, že se samo proměnilo v to zlo, proti kterému kdysi bojovali. Stalo se agresorem, okupantem a válečným zločincem, řekl Zvaryč. Demokratický svět se podle něj musí sjednotit proti ruské agresi a ruským válečným zločincům.
Akce se zúčastnili například i místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Barták (Motoristé), vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO), pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) či zástupci České obce sokolské a Československé obce legionářské.
Česko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Většinu československého území osvobodila od nacistické okupace Rudá armáda, západní část země americké jednotky. Při osvobozování Československa padlo zhruba 150 tisíc sovětských vojáků. Na Olšanských hřbitovech je pochováno 429 z nich.
