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Druhé kolo senátních voleb: jak je to s voličským průkazem i kde lidé dostanou lístky

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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V pěti senátních obvodech je hotovo, ve zbývajících 22 ale voliči budou o svém zástupci znovu rozhodovat. Druhé kolo se uskuteční tento pátek a sobotu. A přestože všude bude na výběr už jen ze dvou kandidátů, i druhé kolo senátních voleb má svá specifika.

Ilustrační foto prezidentské volby 2023, volební komise, urna, hlasování
Druhé kolo senátních voleb probíhá týden po tom prvním.Foto: Jakub Plíhal
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Děčín, Strakonice, Rychnov nad Kněžnou, Vyškov a Trutnov. To je pětice volebních obvodů, kterých už se druhé kolo voleb netýká, jelikož tam byl zvolen senátor už v prvním kole. Tím byl dokonce vyrovnán dosavadní rekord senátních voleb.

Kdy bude druhé kolo?

Druhé kolo se uskuteční v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. Volební místnosti budou opět standardně otevřeny v pátek od 14. do 22. hodiny a v sobotu od 8 ráno do 14 hodin.

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Kde se volí?

obvod č. 3 Cheb

obvod č. 6 Louny

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obvod č. 9 Plzeň-město

obvod č. 15 Pelhřimov

obvod č. 18 Příbram

obvod č. 21 Praha 5

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obvod č. 24 Praha 9

obvod č. 27 Praha 1

obvod č. 30 Kladno

obvod č. 36 Česká Lípa

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obvod č. 42 Kolín

obvod č. 45 Hradec Králové

obvod č. 51 Žďár nad Sázavou

obvod č. 54 Znojmo

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obvod č. 60 Brno-město

obvod č. 63 Přerov

obvod č. 66 Olomouc

obvod č. 69 Frýdek-Místek

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obvod č. 72 Ostrava-město

obvod č. 75 Karviná

obvod č. 78 Zlín

obvod č. 81 Uherské Hradiště

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Kdo může volit?

Volit může každý občan České republiky, který alespoň v druhý den konání voleb dosáhl plnoletosti, tedy 18 let, a v jehož volebním obvodu, kde má trvalé bydliště, probíhá druhé kolo senátních voleb.

Dokdy lze žádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz lze nyní žádat už jen na obecním úřadě podle adresy trvalého bydliště. A to pouze do středy 14. října do 16 hodin. Voliči se na úřad musí dostavit osobně a průkaz dostanou na počkání. S voličským průkazem mohou lidé hlasovat pouze ve svém volebním obvodu.

Jak je to s lístky?

Ve druhém kole voliči už nedostanou hlasovací lístky do schránky, ale dostanou je až ve volební místnosti těsně před samotným hlasováním.

Co s sebou k urně?

Každý volič se musí u volební komise prokázat. A to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Možné je také se prokázat elektronicky přes aplikaci eDoklady. Voliči, kteří mají voličský průkaz, musí odevzdat i ten.

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Jak volit?

Volič ve volební místnosti obdrží dva hlasovací lístky. Na každém bude jméno jednoho z kandidátů. Lístek se jménem svého favorita pak volič za plentou vloží do úřední obálky, kterou rovněž dostane od komise. Lístek nijak neupravuje, nic nekroužkuje, ani nekřížkuje. Úřední obálku pak nezalepuje, ale pouze ji vhodí do připravené urny.

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