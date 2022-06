Sáhli jsme do světa kořistění, nikdo nám neutekl, říká o kauze Hlubuček ředitel NCOZ

Poslanci už pět hodin debatují o vládním návrhu na zrušení elektronické evidence tržeb. Podle vlády představuje EET nepřiměřenou zátěž pro podnikatele a náklady pro stát, naproti tomu opoziční hnutí ANO se evidence zastává a její zrušení považuje za chybu. Hnutí SPD by podpořilo takovou podobu zákona, která by ponechala evidenci jako dobrovolnou. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale řekl, že stát nemá nic, co by podnikatelům za dobrovolnou EET nabídl. Návrh na zrušení EET projednávají poslanci v prvním čtení.

"Skutečně nemáme nic, co bychom za to mohli nabídnout. Ani si nevíme rady s těmi daty jako stát," řekl Stanjura. Nynější dobrovolný provoz EET znamená, že podnikatelé posílají data do "černé díry" a s těmito daty se nic neděje a jen se někde hromadí, řekl. Neexistuje podle něj žádná výhoda, kterou by mohl stát nabídnout těm podnikatelům, kteří by EET dál dobrovolně využívali. Eviduje se totiž jen část příjmů a nejsou známy ani jejich výdaje. Nelze tedy takové podnikatele vyřadit ani z možnosti daňových kontrol, uvedl.