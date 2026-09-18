Babiš rozlítil soudce slovy o "mafii". Vzkázali mu, ať mlčí, reakce přišla vzápětí

Konfrontační rozhovor s premiérem Andrejem Babišem na mítinku v Havířově, 4. 9. 2026, zveřejněno se svolením autora
Předseda vlády Andrej Babiš rozhněval soudce. Když na předvolebním mítinku v Havířově tvrdil, že někteří zástupci justice rozhodují bez důkazů, jeho výroky zachytili na videu návštěvníci akce. „Vyzýváme proto předsedu vlády, aby svá tvrzení buď doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí, nebo se podobných výroků zdržel,“ vzkázala premiérovi Soudcovská unie. Ten pak reagoval.
O horkých chvílích na předvolebním setkání v Havířově informoval deník Aktuálně.cz již před časem. Právě tam ho ale zaskočil dotaz jednoho z návštěvníků. „Před pár lety jste sám říkal, že imunita poslanců je přežitek, že poslanci nejsou žádní nadlidé a imunita by se měla zrušit,“ zahájil svůj dotaz směřovaný na premiéra jeden z účastníků mítinku. „Chtěl jsem se zeptat, jestli se v tomto směru už podařilo něco udělat,“ dodal tazatel.
„Myslíte tím ten politický proces Čapí hnízdo, kde soudkyně rozhodla jako prokurátor, jako ze starých časů? U Tomia Okamury to bylo také účelové stíhání. Máme tady samozřejmě justiční nezávislost, ale máme tady samozřejmě i soudce, kteří rozhodují bez důkazů a v rozporu. Pokud jste tedy chtěl mluvit o tomto,“ reagoval Babiš.
„Pane premiére, doložte to“
Jeho slova zachytilo video, které se pak začalo šířit sociálními sítěmi – a dostalo se až k Soudcovské unii. Její reakce proto nenechala na sebe dlouho čekat.
„Republiková rada Soudcovské unie zaznamenala výroky předsedy vlády Andreje Babiše na předvolebním mítinku v Havířově, kde hovořil o ‚mafii, která vás zavře na objednávku‘ a o soudcích, kteří údajně ‚rozhodují bez důkazů‘, či rozhodují jako prokurátoři v minulém režimu. Taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví,“ sdělili zástupci české justice.
Unie podotkla, že každý má právo kritizovat soudní rozhodnutí, včetně lidí dotčených trestním řízením. Na druhou stranu podle nich nese předseda vlády odpovědnost za způsob, jakým hovoří o soudní moci, jednom z pilířů demokratického právního státu.
„Nesouhlas se soudním rozhodnutím neospravedlňuje domněnky, že soudci rozhodují na objednávku nebo bez důkazů. Vyzýváme proto předsedu vlády, aby svá tvrzení buď doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí, nebo se podobných výroků zdržel,“ vzkázali na závěr svého prohlášení.
Prostudujte si Čapí hnízdo, hájí se Babiš
Nakonec na vyjádření Soudcovské unie zareagoval i sám premiér. A opět se v něm odkázal na kauzu Čapí hnízdo. V ní podle něj údajně leží „důkazy“ k jeho tvrzení v Havířově.
„To je exemplární příklad, kdy soudkyně vrchního soudu rozhodla podle obžaloby, bez jakýchkoliv důkazů, hlavně po tom, co prvoinstanční soud opakovaně řekl a důkladně odůvodnil, že se žádný takový skutek nestal. Sám soudce (Jan) Šott uvedl, že paní (Jana) Nagyová neměla být odsouzena a odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny,“ kontroval Babiš.
Pražský vrchní soud minulý týden potvrdil Babišově spoluobžalované europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Babišovo stíhání je pozastavené právě kvůli poslanecké imunitě, Sněmovna totiž premiéra letos na jaře ke stíhání nevydala. Babiš v Havířově argumentoval i tím, že v historii Česka nebylo obdobně vydáno asi 22 poslanců.