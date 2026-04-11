Drsný útok na Novotného. Tvář Stačilo! mu uštědřila facku i kopanec. Incident je na videu

Bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný byl terčem fyzického útoku. Napadl ho Marek Cavali, tvář kandidátky hnutí Stačilo! z loňských sněmovních voleb. Nejdříve strčil do čerstvě navrátivšího člena ODS, pak mu uštědřil facku a kopanec. Došlo i na výhrůžky smrtí. Novotný útoky ustál s rukama v kapsách. „Cavali je v zásadě neandrtálec. Úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ vyjádřil se pak Novotný.
Ostrý střet zachytilo video, které začalo v pátek odpoledne kolovat po sociálních sítích. Hned jak Novotný vyšel ze dveří, Cavali do něj strčil. „Ty na mě budeš sahat?“ zeptal se ho politik s rukama v kapsách. Nedlouho poté od někdejšího kandidáta za hnutí Stačilo dostal i facku a kopanec.
„Ty chcípneš, ty zm*de, chápeš to?“ neodpustil si Cavali ani výhrůžky smrtí. Novotného pak vyzval na souboj. „Takhle to nevyhrotíš, kámo,“ vzkázal mu bývalý řeporyjský starosta, stále s rukama v kapsách. „Nebudeš ponižovat cikány, ty zm*de,“ zopakoval několikrát agresor ve zhruba minutu a půl dlouhém videu.
Není to zdaleka první střet mezi Novotným a Cavalim, oba si už v minulosti vyměnili několik ostrých vzkazů. Romský aktivista mu vyčítal vulgární výroky a prostřednictvím zveřejněného videa ho vyzval na souboj v pořadu Clash of the Stars, aby si v ringu „vyřešili“ osobní spory.
V minulosti Cavali slovně útočil i na své kritiky, vyhrožoval jim například „zlomením prstů“, napsal Deník N.
„Věděl jsem, že musím zachovat klid. Hodinu předtím jsem mluvil s vedením strany o tom, co potřebujeme a co ne. Cavali je v zásadě neandrtálec. Přišlo mi rozumné zachovat prostě klid a rozvahu, úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ vyjádřil se po incidentu Novotný.
Poté ve vlákně na sociální síti X poděkoval za podporu. „Děkuju za milá slova všem, potěší to, člověk si připadá blbě. Co vám budu. Díky,“ uzavřel bývalý starosta Řeporyjí. Případ už řeší policie.
Marek Cavali loni kandidoval ve sněmovních volbách za hnutí Stačilo! v Ústeckém kraji, ale neúspěšně – ostatně jako celé hnutí. Proti aktivistovi se vymezily i některé romské organizace či členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
„Nenechal se strhnout rudým nokem“
Na stranu Novotného se postavil i šéf občanských demokratů a exministr dopravy Martin Kupka. S čerstvě navrátivším členem ODS mluvil v pátek. „Zároveň jsem mu důrazně vysvětlil, že pokud bude dělat kraviny, jako bývalý starosta si pro něj klidně přijedu multikárou,“ napsal Kupka na sociální síti X.
„Těší mě, že si z toho odnesl zdvižený prst a nenechal se strhnout rudým nokem Cavalim. Lepší je oplatit loserovi ze Stačilo útok vítězstvím v místních volbách. K tomu jsou ve skutečnosti potřeba mnohem větší svaly a hlavně správný lidský přístup,“ dodal nynější stínový ministr za ODS.
Členství ve straně Novotný pozastavil loni v květnu po odsouzení ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Přihlášku do ODS podal letos v lednu.
„Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17:00 se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn,“ uvedl Novotný na sociální síti. V diskusi se sledujícími uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS.
