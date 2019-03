Dříve dva lidé za měsíc, teď dva denně. Pískání v uších je nová civilizační nemoc

Sedavá práce u počítače, nedostatek pohybu a stres. Nezdravý životní styl moderní doby má na svědomí novou civilizační chorobu. Nepřetržité pískání v uších, odborně tinnitus, začíná postihovat čím dál více mladých lidí, přitom ještě před lety šlo většinou o nemoc důchodců. Ve světě trpí ušním šelestem až 25 procent populace.

Hlasitý zvuk připomínající pračku nebo myčku, pískání, hučení. Zvuky, které nikdo jiný neslyší, mohou být pro někoho tak intenzivní, že se člověk nemůže soustředit na práci, je podrážděný a nemůže spát. Večer, kdy vše kolem utichá, začíná hluk v uších ještě sílit.

Počty pacientů, kteří tímto chronickým problémem trpí, přitom oproti minulým letům narůstají. "Zatímco před dvaceti lety k nám přicházeli s ušním šelestem zhruba dva pacienti za měsíc, teď míváme stejný počet nových pacientů denně," říká ORL lékařka Marta Václavíková.

Upozorňuje, že dříve chorobou trpěli převážně lidé nad šedesát let, u kterých šelest v uších způsobuje především cukrovka nebo zvýšený tlak. "Nyní tinnitus postihuje většinou mladé pacienty, výjimkou nejsou ani lidé do třiceti let," dodává Marta Václavíková.

Nárůst pacientů s tímto problémem potvrzuje také primářka ORL na pražské poliklinice Medico Jitka Vydrová. "Často je tinnitus způsobený degenerativními změnami krční páteře, které jsou způsobeny nesprávným držením těla, především u počítače. Typickými pacienty s touto chorobou jsou v poslední době IT specialisté," poznamenává Vydrová.

V Česku zatím celkové počty pacientů s tinnitem nikdo systematicky nespočítal. Čísla ze zahraničí ale dokládají, že jde o rozšířený problém. Aktuální studie ve Spojených státech ukázala, že tímto onemocněním trpí až 25 procent Američanů. Skoro třetina z nich má přitom nepříjemné pískání v uších déle než patnáct let.

Lidé se obávají, že ohluchnou

Zvuk při tinnitu vzniká ve vnitřním uchu, kde jsou smyslové buňky, které z různých důvodů nefungují tak, jak mají. Vysílají do mozku falešný signál, jako by šlo o vnímání nějakého zvuku.

Lidé s ušním šelestem se často obávají, že postupně ohluchnou. Úporné pískání v uších provázelo nevratnou ztrátu sluchu u některých známých osobností, ke kterým patřil například Bedřich Smetana nebo Ludwig van Beethoven.

Lékaři ale pacienty uklidňují. Až 95 procent lidí s tinnitem má sluch zcela v pořádku. "Ušní šelest je výsledkem změny funkce mozku, který vydává na určité podněty odpověď. Příčinu problémů nacházíme velmi často v patologiích na krční páteři," dodává primářka. Některým pacientům proto pomáhá například dlouhodobá a správně vedená rehabilitace.

Lékaři zkoušejí také takzvanou hyperbarickou kyslíkovou terapii, která má dodat vnitřnímu uchu co nejvíce kyslíku. Pacienti pobývají v tlakové komoře, kde úroveň tlaku dosáhne hodnot odpovídajících hloubce 16 metrů pod hladinou vody. K možnostem patří také užívání léků na zlepšení průtoku krve. Pokud jsou ale příčinou problému změny na krční páteři, většinou tyto léky nepomáhají. "Naopak zabírají kvalitní masáže a hlavně změna životního stylu," upozorňuje doktorka Václavíková.

Pomáhá i spánek ve včelím úlu

Američtí lékaři také zkoušejí zavádět pacientům do uší na několik měsíců takzvané noisery, které vydávají zvuk. Věří, že poté, co přístroj odstraní, lidé pocítí úlevu a tinnitus zeslábne nebo zmizí. Lidé zkoušejí i takzvanou apiterapii, tedy spánek ve včelím úlu. Monotónní bzučení včel některým lidem ušní šelest přehluší.

Podle lékařů ale zhruba třetina pacientů dlouhodobě na žádnou léčbu nereaguje. Zatímco někteří lidé si na nepřetržitý zvuk v uších časem zvyknou a naučí se s ním žít, jiní kvůli tomu bývají psychicky zlomení. "Je třeba si ale uvědomit, že ačkoliv dokáže ušní šelest člověka hodně potrápit, samotná choroba nikoho na životě ani na zdraví neohrožuje," upozorňuje primářka Vydrová.