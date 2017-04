Drahošovu kampaň vede muž z firmy stíhané v kauze Rath. Nepodstatné, reaguje kandidát na Hrad

před 1 hodinou

Šéf volební kampaně prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše je muž, který působil ve firmě stíhané v kauze Rath i v řadě společností, které zkrachovaly. Drahoš ale tvrdí, že o minulosti svého volebního manažera Jakuba Kleindiensta ví, ale nepovažuje ji za podstatnou. Že by minulé aktivity mohly Drahošovi zkřížit cestu na Hrad, nepřipouští ani sám Kleindienst.

Praha - Volební manažer a zatím jediná viditelná postava z týmu prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše Jakub Kleindienst má za sebou pestrou minulost. Kleindienst působil ve vedení firmy stíhané v kauze Davida Ratha i v další řadě společností, které byly v insolvenci. Na problematické aktivity volebního manažera upozornil web Českého rozhlasu.

Za nejproblémovější z Kleindienstovy minulosti se dá označit jeho působení v dozorčí radě společnosti ML Compet. Firma se podle policistů podílela na korupci ve Středočeském kraji za éry exhejtmana Davida Ratha.

Kleindienst ale tvrdí, že s kauzou nemá nic společného. "Vůbec se mě to netýkalo. V té firmě jsem vůbec nepůsobil, myslel jsem si, že tu firmu koupím, ale na to nedošlo," popsal webu Kleindienst.

Své působení v několika zkrachovalých firmách Kleindienst vysvětluje tím, že se je naopak snažil zachránit.

Drahoš o minulosti šéfa své kampaně zčásti věděl a podle jeho vyjádření pro web mu to nijak zvlášť nevadí. "Je to řada tvrzení, která se musí ověřit. Nechci to komentovat takhle ze vzduchu. O některých z nich vím, ale nepovažuji je za podstatné," řekl s tím, že šéfa své volební kampaně zná již několik let a věří mu.

Ani Kleindienst ve své minulosti problém nevidí a nepřipouští, že by mohl být Drahošovi v cestě na Hrad překážkou. "Pan profesor o mně ví všechno. Byl bych úplný blázen, abych se jinak uvolil, že s ním vstoupím do takhle zásadního projektu. Nemá to žádnou trestněprávní rovinu, ani jsem se k tomu nepřiblížil," dodal.

Bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš oznámil svou kandidaturu před dvěma týdny svým nejbližším v Jablunkově. Po prezidentu Miloši Zemanovi a textaři Michalu Horáčkovi je třetím vážným zájemcem a post hlavy státu. Nyní Drahoš musí ke kandidatuře sesbírat 50 tisíc podpisů, podporu politické strany již dříve vyloučil.

