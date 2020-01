Drahoš podal trestní oznámení kvůli lži, že si vzal od dětské nadace milion korun

První závod Světového poháru v severské kombinaci v roce 2020 vyhrál ve Val di Fiemme suverén sezony Jarl Magnus Riiber z Norska. Tomáš Portyk byl sedmnáctý a připsal si druhý nejlepší výsledek v ročníku, v závěru třetí desítky bodovali i Ondřej Pažout a Jan Vytrval.

Riiber vyhrál po téměř třítýdenní pauze skokanskou část a bez větších problémů si doběhl v osmém závodu sezony pro sedmou výhru. Dvojnásobný mistr světa má ve dvaadvaceti letech na kontě už 20 prvenství v SP a patří mu osmé místo v historické tabulce.

Druhé místo obsadil se ztrátou 26,6 sekundy Němec Vinzenz Geiger, třetí skončil vítězův krajan Jörgen Graabak.

Bývalý juniorský mistr světa Portyk byl sedmnáctý už na můstku a v desetikilometrovém běhu potvrdil svůj nejlepší výsledek od konce listopadu, kdy byl třináctý ve finské Ruce. Pažout skončil sedmadvacátý a při svém prvním startu v této sezoně SP získal jeden bod Vytrval. Mimo elitní třicítku skončil z českého kvarteta jen 44. Lukáš Daněk.

V sobotu se ve Val di Fiemme jede další individuální závod a v neděli program v italském středisku zakončí sprint dvojic.

SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme (Itálie):

1. J. M. Riiber (Nor.) 26:10,9, 2. Geiger (Něm.) -26,6, 3. Graabak (Nor.) -27,7, 4. Riessle -29,3, 5. Rydzek (oba Něm.) -29,8, 6. Greiderer -31,8, 7. Fritz (oba Rak.) -32,7, 8. Herola (Fin.) -32,9, 9. Frenzel (Něm.) -33,0, 10. J. L. Oftebro (Nor.) -33,3, …17. Portyk -1:15,8, 27. Pažout -2:19,1, 30. Vytrval -2:19,7, 44. Daněk (všichni ČR) -5:19,2.

Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 780, 2. Graabak 511, 3. Geiger 482, 4. J. L. Oftebro 351, 5. Riessle 328, 6. Björnstad (Nor.) 318, …24. Portyk 57, 37. Pažout 16, 46. Vytrval 1.