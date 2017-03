Drahoš: O kandidatuře na Hrad seriózně uvažuji, rozhodnu se do deseti dnů po odchodu z Akademie věd

před 55 minutami

Jiří Drahoš, končící předseda Akademie věd ČR, vážně uvažuje o kandidatuře na prezidenta. V pátek ho ve funkci vystřídá Eva Zažímalová a Drahoš se vyjádřil, že se rozhodne nejpozději do deseti dnů poté. Jeho kandidaturu podpořil také předseda Senátu Milan Štěch či předseda STAN Petr Gazdík, spekuluje se i o podpoře lidovců. "Politická podpora je něco, čemu se nebráním, ale nežádám o ni. Pokud budu kandidovat, budu kandidovat jako Jiří Drahoš bez závislosti na nějaké politické straně," řekl.

Praha - Končící šéf Akademie věd ČR (AV) Jiří Drahoš se ještě definitivně nerozhodl, zda se bude ucházet o funkci prezidenta. Během sněmu AV v úterý řekl, že o kandidatuře seriózně uvažuje. Příjemně ho překvapila podpora od šéfa Senátu Milana Štěcha (ČSSD), který na sněmu prohlásil, že by si přál, aby se Drahoš ujal nějaké veřejné funkce.

Drahoš v čele akademie skončí v pátek a další den převezme funkci předsedkyně Eva Zažímalová. "Já stále opakuji, že do 24. března jsem ve funkci předsedy AV ČR, ale také připouštím, že seriózně uvažuji o tom, mám-li jít do volebního klání na prezidenta republiky," řekl v úterý Drahoš.

Štěchův názor zná už delší dobu, příjemně ho však překvapilo, že ho vyslovil i veřejně na sněmu. "Ale není to určitě věc, která by nějak najednou zformovala můj názor, jestli ano, nebo ne, k tomu musí člověk dospět sám," dodal. Za důležitý považuje názor rodiny, protože případná účast ve volbách by do jejího života výrazně zasáhla.

Pravděpodobnost své kandidatury nechtěl Drahoš procentuálně vyjádřit. "Slíbil jsem, že po ukončení svého angažmá, nejpozději do nějakých 10 dnů, bych své definitivní rozhodnutí řekl, teď bych nerad specifikoval ani pro, ani proti," řekl.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík na Twitteru uvedl, že Drahoš je potenciální kandidát, kterého Česko potřebuje. Spekulovalo se i o tom, že by Drahoše mohli podpořit lidovci. "Politická podpora je něco, čemu se nebráním, ale nežádám o ni. Pokud budu kandidovat, budu kandidovat jako Jiří Drahoš bez závislosti na nějaké politické straně," uvedl.

autor: ČTK